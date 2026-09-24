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Maserati bắt tay Huawei và JAC phát triển hai mẫu xe điện mới

Thứ Năm, 07:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Maserati được cho là đã hoàn tất thỏa thuận hợp tác với Huawei và JAC để phát triển hai mẫu xe điện hoàn toàn mới. Những mẫu xe này sẽ mang thương hiệu Maextro tại Trung Quốc nhưng được bán dưới logo Maserati tại các thị trường quốc tế.

Maserati phát triển SUV điện và GT điện cùng Huawei, JAC

Tương lai của Maserati đang có thêm một hướng đi đáng chú ý khi thương hiệu xe sang Italy được cho là đã thống nhất hợp tác với hai doanh nghiệp Trung Quốc là Huawei và JAC để phát triển các mẫu xe điện thế hệ mới.

Theo nguồn tin từ Trung Quốc, thỏa thuận ban đầu sẽ tập trung vào hai mẫu xe, gồm một SUV điện cỡ trung đến lớn và một mẫu GT chạy hoàn toàn bằng điện. Chiếc SUV được định vị như một lựa chọn thay thế cho Maserati Grecale Folgore hiện nay, trong khi mẫu GT điện sẽ bổ sung cho GranTurismo Folgore.

maserati bat tay huawei va jac phat trien hai mau xe dien moi hinh anh 1
Maserati là một thương hiệu xe sang đến Italy mang phong cách thể thao.

Đáng chú ý, những mẫu xe được phát triển trong chương trình hợp tác này sẽ mang thương hiệu Maextro tại thị trường Trung Quốc. Khi xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, xe sẽ được bán dưới thương hiệu Maserati.

Cách thức hợp tác được cho là tận dụng thế mạnh riêng của từng bên. JAC Motors sẽ đảm nhận công việc kỹ thuật và sản xuất, trong khi Huawei cung cấp nền tảng công nghệ của Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), hệ thống hỗ trợ lái tự động Qiankun, công nghệ hệ truyền động điện và hệ thống khoang lái thông minh.

Về phía Maserati, hãng xe Italy sẽ chịu trách nhiệm thiết kế cũng như hoạt động bán hàng và xây dựng thương hiệu cho các mẫu xe mới.

maserati bat tay huawei va jac phat trien hai mau xe dien moi hinh anh 2

Xe có thể được sản xuất tại Trung Quốc nhưng hoàn thiện ở Italy

Dù JAC được cho là đảm nhận phần sản xuất, những mẫu Maserati điện mới vẫn có sự tham gia đáng kể từ Italy. Theo nguồn tin, JAC chỉ chịu trách nhiệm sản xuất phần thân xe tại nhà máy đang được sử dụng để chế tạo các mẫu Maextro hiện nay.

Sau đó, phần thân xe sẽ được chuyển sang Italy để thực hiện công đoạn lắp ráp hoàn thiện. Điều này có thể giúp Maserati duy trì sự tham gia trực tiếp của đội ngũ tại Italy trong quá trình đưa những mẫu xe mới ra thị trường, dù nền tảng kỹ thuật và nhiều công nghệ cốt lõi đến từ Trung Quốc.

Các mẫu xe mới dự kiến được Maserati nhắm tới một số thị trường quốc tế, trong đó có Trung Đông cùng các quốc gia châu Âu như Italy, Pháp và Đức.

Đây cũng không phải lần đầu thông tin về khả năng Maserati hợp tác với Huawei và JAC xuất hiện. Những tin đồn đầu tiên được đưa ra từ tháng 5/2026, khi các cuộc thảo luận giữa ba bên mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. Khi đó, Stellantis xác nhận đang trao đổi với nhiều đối tác trong ngành nhưng không bình luận về những thông tin mang tính đồn đoán. 

Maserati tìm hướng đi mới trong bối cảnh doanh số sụt giảm

Sự hợp tác với Huawei và JAC diễn ra trong bối cảnh Maserati đang đối mặt với giai đoạn khó khăn về doanh số. Theo Carscoops, trong năm tài chính 2025, Maserati chỉ bán được khoảng 7.900 xe, giảm mạnh so với mức 11.300 xe của năm tài chính trước đó và là kết quả thấp nhất của thương hiệu trong hơn một thập kỷ. 

maserati bat tay huawei va jac phat trien hai mau xe dien moi hinh anh 3
maserati bat tay huawei va jac phat trien hai mau xe dien moi hinh anh 4

Trước đó, Stellantis cũng từng cho biết Maserati sẽ mở rộng danh mục sản phẩm với hai mẫu xe thuộc phân khúc E dự kiến xuất hiện trước năm 2030. Một mẫu được hé lộ là crossover cỡ lớn, có khả năng đóng vai trò kế nhiệm Levante, trong khi mẫu còn lại được định hướng theo phong cách xe thể thao hoặc grand tourer. 

Nếu thỏa thuận với Huawei và JAC được triển khai theo kế hoạch, đây sẽ là bước thay đổi đáng chú ý trong chiến lược xe điện của Maserati. Thương hiệu Italy có thể tận dụng nền tảng điện, hệ thống hỗ trợ lái và công nghệ khoang lái từ Huawei, đồng thời khai thác năng lực kỹ thuật và sản xuất của JAC để rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm.

maserati bat tay huawei va jac phat trien hai mau xe dien moi hinh anh 5

Việc những mẫu xe này mang thương hiệu Maextro tại Trung Quốc nhưng sử dụng logo Maserati tại các thị trường quốc tế cũng cho thấy một mô hình hợp tác khác biệt, kết hợp công nghệ và năng lực sản xuất của Trung Quốc với thiết kế, thương hiệu và hoạt động bán hàng của Maserati.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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