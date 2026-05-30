Cải chính

Mazda bán giày sneaker lấy cảm hứng từ nội thất ô tô, giá hơn 4 triệu đồng

Thứ Bảy, 06:00, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mazda vừa gây chú ý khi hợp tác cùng thương hiệu giày Nhật Bản Spingle để ra mắt mẫu sneaker dành cho người lái xe. Thiết kế mới không chỉ mang DNA ô tô đặc trưng mà còn lấy cảm hứng trực tiếp từ màu nội thất của Mazda CX-5 thế hệ mới.

Mazda và Spingle tung mẫu giày lái xe mới mang phong cách CX-5

Mazda đã lấn sân sang lĩnh vực giày thể thao, hợp tác với một hãng giày Nhật Bản cho phiên bản mới nhất của mẫu SP-MZD. Mẫu giày này chỉ được bán tại Nhật Bản, nhắm đến đối tượng khách hàng muốn mang thương hiệu này đi siêu thị cũng như lái xe về nhà với nó. Đây là sản phẩm kế nhiệm của đôi SP-MX5 từng được giới thiệu trước đó và được phát triển với định hướng dành riêng cho người yêu xe cũng như người thường xuyên cầm lái.

Sự hợp tác này là với Spingle, một nhà sản xuất giày thể thao có trụ sở tại Hiroshima, giống như Mazda. Điểm nổi bật của SP-MZD nằm ở thiết kế màu sắc lấy cảm hứng trực tiếp từ khoang nội thất của Mazda CX-5 thế hệ mới.

Phiên bản Sport Tan/Black sử dụng tông màu be - đen tương tự nội thất cao cấp trên mẫu SUV của Mazda, trong khi tùy chọn Black/Black hướng đến phong cách tối giản, mạnh mẽ hơn. Mẫu SP-MZD mới có cách tiếp cận tiết chế hơn, và bảng màu trầm hơn sẽ thu hút những người mua đã bỏ qua phiên bản trước đó. Có bảy kích cỡ unisex để lựa chọn, và mỗi đôi giày được đựng trong một hộp riêng biệt có in hình phác thảo của giày.

Theo Mazda, dự án này được hai thương hiệu cùng phát triển trong khoảng hai năm tại Hiroshima, Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của cả Mazda và Spingle. Mỗi đôi giày đều được sản xuất tại Hiroshima và bán thông qua các cửa hàng trực tuyến của Mazda và Spingle, cùng với 14 cửa hàng bán lẻ của Spingle trên khắp Nhật Bản. 

Thiết kế tối ưu cho trải nghiệm lái xe

Không giống sneaker thông thường, SP-MZD được thiết kế nhằm phục vụ trải nghiệm lái xe thực tế. Phần đế gót được tạo hình cong và nâng cao nhằm hỗ trợ thao tác chuyển đổi giữa chân ga và chân phanh thuận tiện hơn, đồng thời cải thiện cảm giác tiếp xúc bàn đạp.

Mazda và Spingle sử dụng chất liệu da kangaroo kết hợp cùng da lộn suede để tạo nên thân giày mềm mại, nhẹ và có độ linh hoạt cao. Điều này giúp đôi giày vừa đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển hàng ngày, vừa phù hợp với nhu cầu điều khiển xe trong thời gian dài.

SP-MZD được bán với 7 kích cỡ unisex, từ 22,5 cm đến 28,5 cm, phù hợp cho cả nam và nữ.

Chủ yếu dành cho thị trường Nhật Bản

Mẫu sneaker hợp tác giữa Mazda và Spingle có giá niêm yết 26.500 yên, tương đương khoảng 166 USD (khoảng hơn 4 triệu đồng) theo tỷ giá quy đổi hiện tại.

Sản phẩm sẽ được phân phối chủ yếu tại thị trường Nhật Bản thông qua cửa hàng trực tuyến của Mazda, hệ thống bán hàng của Spingle cùng một số showroom Mazda được lựa chọn. Với thiết kế đậm chất ô tô và tính ứng dụng cao, SP-MZD cho thấy xu hướng ngày càng phổ biến của các hãng xe trong việc mở rộng thương hiệu sang lĩnh vực thời trang và phong cách sống. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những đôi giày này có được bán ở các thị trường khác hay không, nhưng có vẻ điều đó khó xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều loại giày được sản xuất hợp tác với các nhà sản xuất ô tô khác đang được bày bán, bao gồm cả giày lái xe mang thương hiệu BMW của Puma. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Mazda Spingle Mazda SP-MZD Mazda CX-5 giày sneaker giày lái xe ô tô Nhật Bản lifestyle automotive thời trang ô tô
