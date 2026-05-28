English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sedan có thể trở lại thời hoàng kim khi người dùng bắt đầu “ngán” SUV?

Thứ Năm, 07:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - SUV vẫn đang thống trị thị trường ô tô toàn cầu, nhưng dấu hiệu “mệt mỏi với SUV” đang xuất hiện rõ hơn. Giá xe tăng cao, thiết kế ngày càng giống nhau và nhu cầu về sự tiết kiệm có thể mở đường cho màn trở lại đáng chú ý của sedan.

SUV vẫn thống trị nhưng người mua đang bắt đầu thay đổi

Trong hơn một thập kỷ qua, SUV gần như trở thành lựa chọn mặc định của phần lớn người mua xe. Từ cỡ nhỏ, cỡ trung đến hạng sang, các hãng xe liên tục mở rộng danh mục SUV để đáp ứng nhu cầu thị trường. Không gian rộng rãi, vị trí ngồi cao và tính đa dụng giúp dòng xe này áp đảo sedan ở nhiều khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, một bộ phận người dùng đang bắt đầu xuất hiện cảm giác “SUV fatigue” - thuật ngữ dùng để chỉ sự mệt mỏi với sự bùng nổ của SUV. Nhiều khách hàng cho rằng thị trường đang bị bão hòa bởi quá nhiều mẫu crossover và SUV có thiết kế tương đồng, khiến trải nghiệm mua xe trở nên thiếu khác biệt.

sedan co the tro lai thoi hoang kim khi nguoi dung bat dau ngan suv hinh anh 1

Bên cạnh đó, giá bán trung bình của SUV cũng liên tục leo thang. Khi chi phí sở hữu xe ngày càng đắt đỏ, người tiêu dùng bắt đầu cân nhắc lại những lựa chọn thực dụng hơn. Dữ liệu của Edmunds từ quý đầu tiên cũng cho thấy sedan cỡ nhỏ và cỡ trung chiếm 14% tổng số xe bán ra, tương đương khoảng một trong bảy chiếc xe được bán ra.

Một nghiên cứu chuyên sâu về thị trường xe hơi dành cho thanh thiếu niên năm 2025 của Escalent, được công bố vào tháng 2 năm 2026, đã khảo sát hơn 1.000 thanh thiếu niên từ 14 đến 19 tuổi. Kết quả cho thấy 51% hình dung mình sẽ lái xe sedan trong tương lai, 31% chọn SUV và 14% chọn xe bán tải.

Karl Brauer của iSeeCars mô tả người tiêu dùng và các nhà thiết kế đang trải qua "sự mệt mỏi với SUV", trong khi giám đốc thiết kế của Stellantis, Ralph Gilles, thừa nhận hồi đầu năm nay rằng ngay cả ông cũng đã cảm thấy chán SUV.

Sedan có cơ hội tái xuất nhờ giá bán và hiệu quả vận hành

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và giá xe đều tăng, sedan đang sở hữu nhiều lợi thế vốn từng bị xem nhẹ. So với SUV, sedan thường nhẹ hơn, khí động học tốt hơn và có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn. 

Xe sedan không chỉ có giá thành thấp hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chúng còn có xu hướng lái tốt hơn. Trọng tâm thấp hơn, ít rung lắc thân xe hơn và phản hồi trực tiếp hơn có thể khiến chúng tạo cảm giác kết nối với mặt đường tốt hơn so với các loại xe crossover và xe bán tải cao hơn.

sedan co the tro lai thoi hoang kim khi nguoi dung bat dau ngan suv hinh anh 2

Giá bán của sedan cũng dễ tiếp cận hơn ở nhiều phân khúc. Với những người không thực sự cần khoảng sáng gầm cao hay khoang hành lý quá lớn, sedan có thể đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà vẫn tối ưu chi phí sử dụng.

Một số nhà quan sát thị trường nhận định người mua trẻ tuổi đang dần quan tâm trở lại đến sedan, đặc biệt là các mẫu có thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại và cảm giác lái tốt hơn SUV truyền thống.

Liệu Sedan có thực sự tạo nên cuộc lội ngược dòng?

Dù những tín hiệu tích cực đã xuất hiện, việc sedan lấy lại vị thế trước SUV vẫn là bài toán không dễ dàng. SUV hiện đã trở thành trụ cột doanh số của phần lớn hãng xe, từ thương hiệu phổ thông đến xe sang.

sedan co the tro lai thoi hoang kim khi nguoi dung bat dau ngan suv hinh anh 3

Tuy nhiên, lịch sử ngành ô tô cho thấy xu hướng tiêu dùng luôn thay đổi theo thời gian. Khi người mua bắt đầu ưu tiên yếu tố kinh tế, hiệu quả nhiên liệu và sự khác biệt trong thiết kế, sedan hoàn toàn có thể tìm lại chỗ đứng mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Có thể sedan sẽ chưa thể ngay lập tức lật đổ SUV, nhưng dấu hiệu về một cuộc “hồi sinh” của dòng xe từng thống trị thị trường đang ngày càng đáng chú ý.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: sedan SUV crossover thị trường ô tô xu hướng ô tô xe hơi sedan vs SUV ô tô toàn cầu công nghiệp ô tô
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

SUV hạng sang Lexus RX 2028 lộ diện trên đường thử nghiệm
SUV hạng sang Lexus RX 2028 lộ diện trên đường thử nghiệm

VOV.VN - Lexus RX thế hệ hiện hành vừa bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm với lớp ngụy trang dày đặc. Những hình ảnh mới cho thấy mẫu SUV hạng sang bán chạy của Lexus đang chuẩn bị cho bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi ở thiết kế ngoại thất và khoang cabin.

SUV hạng sang Lexus RX 2028 lộ diện trên đường thử nghiệm

SUV hạng sang Lexus RX 2028 lộ diện trên đường thử nghiệm

VOV.VN - Lexus RX thế hệ hiện hành vừa bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm với lớp ngụy trang dày đặc. Những hình ảnh mới cho thấy mẫu SUV hạng sang bán chạy của Lexus đang chuẩn bị cho bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi ở thiết kế ngoại thất và khoang cabin.

Mitsubishi tặng ô tô và nhiều cụm động cơ, hộp số cho trường đại học
Mitsubishi tặng ô tô và nhiều cụm động cơ, hộp số cho trường đại học

VOV.VN - Trong đầu năm 2026, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua chương trình trao tặng 12 mẫu xe cùng nhiều cụm động cơ, hộp số cho 15 trường đại học trên toàn quốc. 

Mitsubishi tặng ô tô và nhiều cụm động cơ, hộp số cho trường đại học

Mitsubishi tặng ô tô và nhiều cụm động cơ, hộp số cho trường đại học

VOV.VN - Trong đầu năm 2026, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua chương trình trao tặng 12 mẫu xe cùng nhiều cụm động cơ, hộp số cho 15 trường đại học trên toàn quốc. 

Volvo đối mặt kiện tụng sau các vụ cháy EX30
Volvo đối mặt kiện tụng sau các vụ cháy EX30

VOV.VN - Volvo đang vướng vào làn sóng tranh chấp pháp lý tại Thái Lan sau khi hai vụ cháy liên quan đến mẫu SUV điện EX30. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nước này quyết định khởi kiện dân sự, trong khi nhiều chủ xe từ chối phương án thay pin và yêu cầu hãng hoàn tiền đầy đủ.

Volvo đối mặt kiện tụng sau các vụ cháy EX30

Volvo đối mặt kiện tụng sau các vụ cháy EX30

VOV.VN - Volvo đang vướng vào làn sóng tranh chấp pháp lý tại Thái Lan sau khi hai vụ cháy liên quan đến mẫu SUV điện EX30. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nước này quyết định khởi kiện dân sự, trong khi nhiều chủ xe từ chối phương án thay pin và yêu cầu hãng hoàn tiền đầy đủ.

So sánh VinFast VF 8 thế hệ mới và cũ: Có gì khác biệt?
So sánh VinFast VF 8 thế hệ mới và cũ: Có gì khác biệt?

VOV.VN - So với thế hệ cũ, VinFast VF 8 thế hệ mới được nâng cấp đáng kể về thiết kế, khung gầm, trang bị bên ngoài, không gian nội thất cũng như các tính năng an toàn hiện đại.

So sánh VinFast VF 8 thế hệ mới và cũ: Có gì khác biệt?

So sánh VinFast VF 8 thế hệ mới và cũ: Có gì khác biệt?

VOV.VN - So với thế hệ cũ, VinFast VF 8 thế hệ mới được nâng cấp đáng kể về thiết kế, khung gầm, trang bị bên ngoài, không gian nội thất cũng như các tính năng an toàn hiện đại.

SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm
SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm

VOV.VN - Bước sang tháng 5/2026, hàng loạt mẫu SUV/crossover cỡ C như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V hay Hyundai Tucson đồng loạt được đại lý giảm giá và hỗ trợ lãi suất vay nhằm kích cầu. Áp lực tồn kho và sức mua chững lại đang khiến cuộc đua ưu đãi trong phân khúc này ngày càng “gay cấn”.

SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm

SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm

VOV.VN - Bước sang tháng 5/2026, hàng loạt mẫu SUV/crossover cỡ C như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V hay Hyundai Tucson đồng loạt được đại lý giảm giá và hỗ trợ lãi suất vay nhằm kích cầu. Áp lực tồn kho và sức mua chững lại đang khiến cuộc đua ưu đãi trong phân khúc này ngày càng “gay cấn”.

Những vật dụng không nên để trong cốp xe
Những vật dụng không nên để trong cốp xe

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là “kho chứa đồ di động”, nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vật dụng không nên để trong cốp xe

Những vật dụng không nên để trong cốp xe

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là “kho chứa đồ di động”, nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn