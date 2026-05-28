Sedan có thể trở lại thời hoàng kim khi người dùng bắt đầu “ngán” SUV?

SUV vẫn thống trị nhưng người mua đang bắt đầu thay đổi

Trong hơn một thập kỷ qua, SUV gần như trở thành lựa chọn mặc định của phần lớn người mua xe. Từ cỡ nhỏ, cỡ trung đến hạng sang, các hãng xe liên tục mở rộng danh mục SUV để đáp ứng nhu cầu thị trường. Không gian rộng rãi, vị trí ngồi cao và tính đa dụng giúp dòng xe này áp đảo sedan ở nhiều khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, một bộ phận người dùng đang bắt đầu xuất hiện cảm giác “SUV fatigue” - thuật ngữ dùng để chỉ sự mệt mỏi với sự bùng nổ của SUV. Nhiều khách hàng cho rằng thị trường đang bị bão hòa bởi quá nhiều mẫu crossover và SUV có thiết kế tương đồng, khiến trải nghiệm mua xe trở nên thiếu khác biệt.

Bên cạnh đó, giá bán trung bình của SUV cũng liên tục leo thang. Khi chi phí sở hữu xe ngày càng đắt đỏ, người tiêu dùng bắt đầu cân nhắc lại những lựa chọn thực dụng hơn. Dữ liệu của Edmunds từ quý đầu tiên cũng cho thấy sedan cỡ nhỏ và cỡ trung chiếm 14% tổng số xe bán ra, tương đương khoảng một trong bảy chiếc xe được bán ra.

Một nghiên cứu chuyên sâu về thị trường xe hơi dành cho thanh thiếu niên năm 2025 của Escalent, được công bố vào tháng 2 năm 2026, đã khảo sát hơn 1.000 thanh thiếu niên từ 14 đến 19 tuổi. Kết quả cho thấy 51% hình dung mình sẽ lái xe sedan trong tương lai, 31% chọn SUV và 14% chọn xe bán tải.

Karl Brauer của iSeeCars mô tả người tiêu dùng và các nhà thiết kế đang trải qua "sự mệt mỏi với SUV", trong khi giám đốc thiết kế của Stellantis, Ralph Gilles, thừa nhận hồi đầu năm nay rằng ngay cả ông cũng đã cảm thấy chán SUV.

Sedan có cơ hội tái xuất nhờ giá bán và hiệu quả vận hành

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và giá xe đều tăng, sedan đang sở hữu nhiều lợi thế vốn từng bị xem nhẹ. So với SUV, sedan thường nhẹ hơn, khí động học tốt hơn và có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn.

Xe sedan không chỉ có giá thành thấp hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chúng còn có xu hướng lái tốt hơn. Trọng tâm thấp hơn, ít rung lắc thân xe hơn và phản hồi trực tiếp hơn có thể khiến chúng tạo cảm giác kết nối với mặt đường tốt hơn so với các loại xe crossover và xe bán tải cao hơn.

Giá bán của sedan cũng dễ tiếp cận hơn ở nhiều phân khúc. Với những người không thực sự cần khoảng sáng gầm cao hay khoang hành lý quá lớn, sedan có thể đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà vẫn tối ưu chi phí sử dụng.

Một số nhà quan sát thị trường nhận định người mua trẻ tuổi đang dần quan tâm trở lại đến sedan, đặc biệt là các mẫu có thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại và cảm giác lái tốt hơn SUV truyền thống.

Liệu Sedan có thực sự tạo nên cuộc lội ngược dòng?

Dù những tín hiệu tích cực đã xuất hiện, việc sedan lấy lại vị thế trước SUV vẫn là bài toán không dễ dàng. SUV hiện đã trở thành trụ cột doanh số của phần lớn hãng xe, từ thương hiệu phổ thông đến xe sang.

Tuy nhiên, lịch sử ngành ô tô cho thấy xu hướng tiêu dùng luôn thay đổi theo thời gian. Khi người mua bắt đầu ưu tiên yếu tố kinh tế, hiệu quả nhiên liệu và sự khác biệt trong thiết kế, sedan hoàn toàn có thể tìm lại chỗ đứng mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Có thể sedan sẽ chưa thể ngay lập tức lật đổ SUV, nhưng dấu hiệu về một cuộc “hồi sinh” của dòng xe từng thống trị thị trường đang ngày càng đáng chú ý.