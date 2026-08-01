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Mercedes-AMG A45 S Final Edition ra mắt, động cơ 2.0L 421 PS sắp biến mất

Thứ Bảy, 18:30, 01/08/2026
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VOV.VN - Mercedes-AMG A45 S Final Edition đánh dấu hồi kết của dòng A45 S thế hệ W177 sau 7 năm xuất hiện, đồng thời trở thành một trong những phiên bản cuối cùng sử dụng động cơ M139 2.0L tăng áp 4 xi-lanh với công suất 421 PS và mô-men xoắn 500 Nm.

Mercedes-AMG A45 S Final Edition vẫn sở hữu sức mạnh 421 PS

Mercedes-AMG A45 S Final Edition tiếp tục sử dụng động cơ xăng M139 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 421 PS và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động AMG Performance 4Matic+ và hộp số tự động ly hợp kép AMG Speedshift 8 cấp.

Thông số vận hành không thay đổi so với A45 S thông thường. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây và đạt tốc độ tối đa 270 km/h.

Điểm nhận diện của phiên bản Final Edition nằm ở ngoại thất với hai lựa chọn màu Manufaktur Mountain Grey Magno và Jet Black, kết hợp các chi tiết màu vàng tương phản, nổi bật ở viền gương chiếu hậu và một số vị trí khác.

mercedes-amg a45 s final edition ra mat, dong co 2.0l 421 ps sap bien mat hinh anh 1
Mercedes-AMG A45 S Final Edition tiếp tục sử dụng động cơ xăng M139 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 421 PS và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim rèn AMG 19 inch dạng đa chấu sơn đen mờ, đi kèm nắp chụp moay-ơ riêng của phiên bản với logo AMG màu vàng. Cụm phanh sơn đen bóng, logo AMG màu trắng và khách hàng có thể lựa chọn thêm decal “45S” màu vàng và đen.

Nội thất AMG A45 S Final Edition đậm chất thể thao

Bên trong khoang cabin, Mercedes-AMG tiếp tục sử dụng các điểm nhấn màu vàng để tạo sự khác biệt. Ghế bọc da tổng hợp Artico kết hợp vật liệu Microcut màu đen, trong khi tựa đầu ghế trước được thêu logo “45S”.

Trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện huy hiệu “45S Final Edition”. Vô-lăng AMG Performance được bọc da Nappa và Microcut, kết hợp chỉ khâu màu vàng. Các chi tiết trang trí bằng nhôm mang họa tiết AMG cùng logo AMG màu vàng cũng góp phần tạo điểm nhấn.

mercedes-amg a45 s final edition ra mat, dong co 2.0l 421 ps sap bien mat hinh anh 2
Không gian nội thất đậm chất thể thao trên Mercedes-AMG A45 S Final Edition
mercedes-amg a45 s final edition ra mat, dong co 2.0l 421 ps sap bien mat hinh anh 3

Ngoài ra, xe sở hữu bậc cửa AMG với logo AMG phát sáng màu vàng và thảm sàn AMG có dòng chữ “45S” cùng đường chỉ vàng.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói AMG Aerodynamics Package, bổ sung cánh chia gió trước kích thước lớn, các cánh khí động học, cánh gió mui, những chi tiết điều hướng luồng gió phía sau và bộ khuếch tán phía sau. Tất cả đều được hoàn thiện với màu đen bóng.

A45 S Final Edition khép lại một kỷ nguyên

Theo Autocar, mẫu xe Mercedes-AMG A45 S Final Edition có giá khởi điểm 67.965 bảng Anh tại Anh, tương đương khoảng 369.160 RM (khoảng 2,375 tỷ đồng). Mẫu A45 S thế hệ W177 sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi thế hệ kế nhiệm xuất hiện vào năm 2028.

Đáng chú ý, mẫu xe kế nhiệm sẽ không còn sử dụng động cơ đốt trong. Vai trò của dòng AMG compact sẽ được chuyển sang CLA45 chạy điện, sử dụng hệ truyền động ba mô-tơ với tổng công suất lên tới 680 PS.

Tại Malaysia, Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ Limited Edition từng được giới thiệu vào tháng 8/2024 với giá 558.888 RM (khoảng 3,59 tỷ đồng) và giới hạn 10 xe. Trong khi đó, Mercedes-AMG CLA45S 4Matic+ Final Edition được ra mắt tại thị trường này vào năm 2025 với giá 538.888 RM (khoảng 3,46 tỷ đồng)

mercedes-amg a45 s final edition ra mat, dong co 2.0l 421 ps sap bien mat hinh anh 4

Mercedes-AMG A45 S Final Edition vì thế không chỉ là phiên bản đặc biệt cuối vòng đời của A45 S mà còn mang ý nghĩa như lời chia tay với động cơ M139 2.0L tăng áp 4 xi-lanh từng tạo nên một trong những mẫu hot hatch mạnh mẽ nhất phân khúc.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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