Mercedes-Benz GLA 2028 chính thức trình làng, lần đầu có cả Hybrid và thuần điện

Mercedes-Benz GLA 2028 thay đổi toàn diện, rộng rãi và hiện đại hơn

Sau nhiều tháng xuất hiện dưới lớp ngụy trang trong các buổi chạy thử, Mercedes-Benz GLA thế hệ thứ ba đã chính thức ra mắt. Mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ được xây dựng trên nền tảng MMA hoàn toàn mới, dùng chung với CLA và GLB thế hệ mới, hướng tới chiến lược điện hóa của thương hiệu Đức.

Về kích thước, GLA được thiết kế lại có chiều dài 179,7 inch (4.565 mm), chiều rộng 73,7 inch (1.873 mm) và chiều cao 63,1 inch (1.604 mm) với chiều dài cơ sở là 109,8 inch (2.790 mm). So với thế hệ trước, GLA 2028 có chiều dài cơ sở tăng thêm 61 mm, tổng chiều dài tăng khoảng 150 mm trong khi chiều cao giảm 20 mm. Những thay đổi này giúp khoang nội thất rộng rãi hơn nhưng vẫn giữ dáng vẻ thể thao và cải thiện tính khí động học với hệ số cản gió chỉ 0,27 Cd.

Mercedes-Benz GLA 2028 có thiết kế mới khí động học hơn.

Với vẻ ngoài sang trọng và cao cấp hơn hẳn so với phiên bản tiền nhiệm, mẫu crossover này sử dụng lưới tản nhiệt "biểu tượng" mới của hãng. Ngoại thất áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Mercedes-Benz với cụm đèn LED đồ họa ngôi sao ba cánh, lưới tản nhiệt phát sáng trên phiên bản thuần điện, tay nắm cửa ẩn, mâm xe từ 18 đến 20 inch và phần mui vuốt mềm mại hơn. Phiên bản EV thay thế trực tiếp dòng EQA trước đây nhưng vẫn sử dụng tên gọi GLA nhằm thống nhất dải sản phẩm.

Thân xe được thiết kế khí động học, tay nắm cửa được gắn phẳng và các đường viền trang trí nổi bật. Kết hợp với đó là phần hông sau mạnh mẽ và bánh xe có kích thước từ 18 đến 20 inch. Phong cách thể thao hơn tiếp tục được thể hiện ở phần đuôi xe, nơi vị trí gắn biển số đã được di chuyển từ cửa cốp lên cản sau. Mẫu xe này cũng sở hữu cụm đèn hậu hình vuông được nối liền bởi một thanh mảnh.

Có cả bản Hybrid và xe điện, sạc 10 phút đi thêm 270 km

Mercedes-Benz cung cấp đồng thời các phiên bản hybrid và thuần điện cho GLA 2028. Ở nhóm xe điện, GLA 250+ Electric sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau với công suất khoảng 268 mã lực, trong khi GLA 350 4MATIC Electric sở hữu hai mô-tơ cho tổng công suất khoảng 349 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ hơn 5 giây.

Cả hai đều sử dụng pin dung lượng 85 kWh cùng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 320 kW. Theo Mercedes-Benz, chỉ cần khoảng 10 phút sạc là xe có thể bổ sung quãng đường khoảng 270 km, còn phạm vi hoạt động tối đa đạt khoảng 657 km theo chuẩn WLTP.

Đối với khách hàng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện hoàn toàn, Mercedes-Benz vẫn duy trì phiên bản Hybrid sử dụng động cơ tăng áp 1.5L thế hệ mới kết hợp mô-tơ điện tích hợp trong hộp số ly hợp kép 8 cấp. Hệ thống mild-hybrid 48V cho phép xe vận hành bằng điện ở một số điều kiện, hỗ trợ tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải. Các phiên bản hybrid sẽ có cả cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh.

Khoang lái số hóa với ChatGPT, Google Gemini và màn hình Superscreen

Không gian nội thất của GLA 2028 mang nhiều điểm tương đồng với CLA mới khi sử dụng thiết kế tối giản nhưng giàu công nghệ. Điểm nhấn là hệ thống MBUX Superscreen tùy chọn gồm ba màn hình trải dài trên bảng táp-lô, kết hợp màn hình kỹ thuật số phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn.

Khoang lái Mercedes-Benz GLA 2028 nổi bật với các màn hình cỡ lớn

Mercedes-Benz cũng nâng cấp trợ lý ảo MBUX bằng việc tích hợp ChatGPT và Google Gemini, giúp người dùng có thể trò chuyện tự nhiên hơn, tìm kiếm thông tin, điều hướng thông minh cũng như điều khiển nhiều chức năng trên xe bằng giọng nói. Ngoài ra, xe còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh tiêu chuẩn, tùy chọn kính Sky Control có thể thay đổi độ trong suốt, hệ thống âm thanh Burmester hỗ trợ Dolby Atmos cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái thế hệ mới.

Mercedes-Benz cho biết GLA 2028 sẽ được bán tại châu Âu từ mùa hè năm 2026, trong khi thị trường Bắc Mỹ dự kiến bắt đầu nhận xe vào nửa cuối năm 2027.