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Toyota Corolla thế hệ mới lộ diện, có cả bản Hybrid và thuần điện

Thứ Năm, 06:00, 30/07/2026
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VOV.VN - Toyota Corolla thế hệ mới vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên thông qua một chương trình tài liệu của NHK, cho thấy mẫu sedan này có thể giữ lại nhiều đường nét táo bạo từ Corolla Concept, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động với Hybrid, Plug-in Hybrid và thuần điện.

Toyota Corolla thế hệ mới gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ concept

Hình ảnh được Toyota và NHK hé lộ cho thấy, Corolla thế hệ mới sở hữu kiểu dáng khá khác biệt so với mẫu xe hiện tại. Dù hình ảnh bị làm mờ, phần thân xe vẫn cho thấy rõ sự tương đồng với Corolla Concept từng xuất hiện trước đó, gợi ý rằng Toyota có thể đưa nhiều đường nét thiết kế táo bạo của xe ý tưởng lên phiên bản thương mại.

Phần đầu xe có thiết kế nhô ngắn, trong khi thân xe mang dáng hình nêm với các đường nét góc cạnh ở khu vực cửa. Khu vực phía sau gương chiếu hậu cũng được tạo hình lõm, giúp phần thân xe tạo cảm giác thấp và dài hơn. Mái xe vuốt dần về phía sau và kết thúc bằng phần đuôi kiểu fastback.

toyota corolla the he moi lo dien, co ca ban hybrid va thuan dien hinh anh 1

Cụm đèn hậu thanh mảnh trên Corolla Concept dường như cũng được duy trì trên mẫu xe mới. Tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ chưa đủ rõ để xác nhận toàn bộ thiết kế phía sau, trong khi chi tiết đèn báo sạc từng xuất hiện phía sau chắn bùn trước trên concept dường như đã biến mất. Hình ảnh cũng chưa cho thấy rõ liệu Corolla mới có được trang bị phần mái kính hay không. 

Nếu thiết kế thực tế bám sát hình ảnh hé lộ, Toyota Corolla thế hệ mới sẽ có diện mạo hiện đại và thể thao hơn đáng kể so với thế hệ thứ 12 hiện tại. Đây cũng là thay đổi đáng chú ý đối với một mẫu xe vốn được biết đến nhiều hơn nhờ tính thực dụng và độ tin cậy thay vì thiết kế quá táo bạo.

toyota corolla the he moi lo dien, co ca ban hybrid va thuan dien hinh anh 2
toyota corolla the he moi lo dien, co ca ban hybrid va thuan dien hinh anh 3
Toyota Corolla Concept

Corolla mới có thể có nhiều lựa chọn hệ truyền động

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Toyota Corolla thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục hệ truyền động. Theo những thông tin hiện có, mẫu xe có thể được cung cấp với hệ truyền động Hybrid, Plug-in Hybrid và thuần điện, giúp Toyota đáp ứng nhu cầu khác nhau tại từng thị trường. 

Toyota cũng được cho là đang phát triển một thế hệ GR Corolla mới. Đây sẽ là phiên bản hướng tới hiệu suất cao, tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm thể thao bên cạnh các biến thể Corolla thông thường. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Corolla thế hệ mới có tiếp tục duy trì kiểu thân hatchback truyền thống hay không, hay kiểu dáng sedan fastback mới sẽ đảm nhiệm cả hai nhóm khách hàng. 

Việc Toyota đưa nhiều loại hệ truyền động vào cùng một dòng xe phù hợp với chiến lược phát triển đa hướng của hãng. Trước đó, Toyota từng xác nhận Corolla thế hệ tiếp theo sẽ được phát triển theo hướng hỗ trợ nhiều loại động cơ và hệ truyền động khác nhau, trong đó Hybrid và xe điện được xem là những lựa chọn quan trọng. 

Toyota Corolla thế hệ mới sẽ thay đổi hình ảnh của mẫu xe bán chạy

Toyota Corolla thế hệ hiện tại đã xuất hiện từ năm 2018 và được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2022. Sau nhiều năm duy trì kiểu thiết kế tương đối quen thuộc, thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh về ngoại hình và công nghệ. Toyota chưa công bố chính thức toàn bộ thông số kỹ thuật cũng như thời điểm bán ra cụ thể, nhưng nhiều nguồn trước đó dự đoán thế hệ thứ 13 có thể xuất hiện trong giai đoạn 2026-2027. 

toyota corolla the he moi lo dien, co ca ban hybrid va thuan dien hinh anh 4

Hình ảnh mới nhất đặc biệt đáng chú ý bởi nó cho thấy Toyota dường như không chỉ muốn tạo ra một Corolla mới tiết kiệm và thực dụng hơn. Hãng còn hướng tới một mẫu xe có thiết kế bắt mắt hơn trên toàn bộ dòng sản phẩm, thay vì chỉ dành diện mạo thể thao cho phiên bản GR Corolla.

Nếu phiên bản thương mại thực sự giữ được nhiều đường nét từ Corolla Concept, mẫu sedan thế hệ mới có thể giúp Corolla trở nên nổi bật hơn trong phân khúc xe phổ thông. Đây cũng là bước đi cần thiết khi những đối thủ như Hyundai và Kia ngày càng chú trọng thiết kế táo bạo để thu hút khách hàng. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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