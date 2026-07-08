English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

MG 07 gây tranh cãi vì bị tố “đạo nhái” Porsche, lãnh đạo MG phải dừng livestream

Thứ Tư, 18:30, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu sedan điện MG 07 tiếp tục trở thành tâm điểm tại Trung Quốc khi hàng loạt bình luận cáo buộc xe sao chép thiết kế của Porsche Taycan và Xiaomi SU7. Áp lực từ dư luận lớn đến mức lãnh đạo thương hiệu MG đã phải kết thúc buổi livestream sớm.

Lãnh đạo MG buộc phải kết thúc livestream vì làn sóng chỉ trích

Việc ra mắt một mẫu xe điện mới vốn đã là thách thức trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, với MG 07, sự chú ý của công chúng lại đổ dồn vào thiết kế thay vì công nghệ hay hiệu suất.

Trong buổi phát trực tiếp ngày 29/6 nhằm giới thiệu triết lý thiết kế của MG 07, ông Chen Cui - phụ trách hoạt động thương hiệu MG liên tục phải đối mặt với những bình luận cho rằng mẫu sedan fastback này có ngoại hình quá giống Porsche Taycan và Xiaomi SU7. Nhiều người xem gọi đây là một sản phẩm “copy” các mẫu xe nổi tiếng.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Chen nhiều lần khẳng định MG 07 “không sao chép bất kỳ chi tiết nào”, song bầu không khí của buổi phát sóng ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, vị lãnh đạo này trở nên xúc động và quyết định kết thúc livestream sớm trước thời gian dự kiến.  

MG khẳng định thiết kế lấy cảm hứng từ di sản thương hiệu, không phải Porsche

Sau sự việc, MG nhanh chóng tổ chức một buổi họp báo để phản hồi những chỉ trích. Ông Chen Cui cho rằng nếu MG 07 có “sao chép” thì cũng chỉ là sao chép chính lịch sử của MG.

Đại diện hãng dẫn chứng mẫu xe thể thao MGB GT ra mắt năm 1965 với kiểu thân xe fastback đặc trưng, cho rằng MG 07 chỉ là cách diễn giải hiện đại của ngôn ngữ thiết kế đã tồn tại trong thương hiệu suốt nhiều thập kỷ.

mg 07 gay tranh cai vi bi to dao nhai porsche, lanh dao mg phai dung livestream hinh anh 1

Dẫu vậy, không thể phủ nhận việc các đường nét trên MG 07 khiến nhiều người liên tưởng tới Porsche Taycan. Phần hông xe, vai xe nổi cao, cụm đèn hậu kéo dài cùng tỷ lệ thân xe đều mang nhiều nét tương đồng với mẫu sedan điện của Porsche. Trước đó, ngay khi MG 07 được hé lộ, nhiều chuyên gia cũng từng nhận xét đây là một trong những mẫu xe Trung Quốc chịu ảnh hưởng rõ rệt từ ngôn ngữ thiết kế của Porsche.  

Thiết kế xe điện ngày càng giống nhau vì yếu tố khí động học?

Carscoops cho rằng cuộc tranh cãi xung quanh MG 07 cũng phản ánh thực tế của ngành công nghiệp ô tô hiện nay. Khi các hãng đều theo đuổi hiệu quả khí động học để tăng phạm vi hoạt động cho xe điện, nhiều mẫu sedan fastback bắt đầu sở hữu hình dáng tương đối giống nhau.

Dù vậy, bài viết cũng nhận định MG vẫn còn một số chi tiết tạo cảm giác quen thuộc đến mức khó tránh khỏi các ý kiến trái chiều. Trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, bất kỳ mẫu xe nào có ngoại hình tương đồng với những sản phẩm nổi tiếng cũng rất dễ trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

mg 07 gay tranh cai vi bi to dao nhai porsche, lanh dao mg phai dung livestream hinh anh 2

Bất chấp những ý kiến trái chiều, MG vẫn kỳ vọng MG 07 sẽ trở thành mẫu sedan chủ lực mới của hãng, cạnh tranh với Xiaomi SU7, BYD Seal và nhiều mẫu xe điện tầm trung khác trên thị trường Trung Quốc.  

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quy định mới: Chung cư bắt buộc phải có khu vực riêng cho xe điện
Quy định mới: Chung cư bắt buộc phải có khu vực riêng cho xe điện

VOV.VN - Từ ngày 15/12/2026, quy định về quản lý xe điện chung cư sẽ chính thức áp dụng hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt mới về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) dành cho ô tô và xe máy điện.

Quy định mới: Chung cư bắt buộc phải có khu vực riêng cho xe điện

Quy định mới: Chung cư bắt buộc phải có khu vực riêng cho xe điện

VOV.VN - Từ ngày 15/12/2026, quy định về quản lý xe điện chung cư sẽ chính thức áp dụng hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt mới về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) dành cho ô tô và xe máy điện.

Thị trường ô tô tháng 7/2026: Ô tô đua nhau giảm giá sâu, có mẫu hạ đến 360 triệu
Thị trường ô tô tháng 7/2026: Ô tô đua nhau giảm giá sâu, có mẫu hạ đến 360 triệu

VOV.VN - Trong giai đoạn chững lại của thị trường ô tô Việt Nam, các thương hiệu đang tích cực ưu đãi cho loạt xe chủ lực dưới nhiều hình thức, với giá trị cao nhất tới 360 triệu đồng.

Thị trường ô tô tháng 7/2026: Ô tô đua nhau giảm giá sâu, có mẫu hạ đến 360 triệu

Thị trường ô tô tháng 7/2026: Ô tô đua nhau giảm giá sâu, có mẫu hạ đến 360 triệu

VOV.VN - Trong giai đoạn chững lại của thị trường ô tô Việt Nam, các thương hiệu đang tích cực ưu đãi cho loạt xe chủ lực dưới nhiều hình thức, với giá trị cao nhất tới 360 triệu đồng.

Vừa giới thiệu xe tại Việt Nam, Lotus đã phải cho thuê nhà máy vì khó khăn
Vừa giới thiệu xe tại Việt Nam, Lotus đã phải cho thuê nhà máy vì khó khăn

VOV.VN - Trước áp lực tài chính kéo dài, Lotus vừa công bố chiến lược mới khi mở cửa nhà máy Hethel tại Anh cho các hãng xe khác phát triển và sản xuất phương tiện. Zenos Cars là đối tác đầu tiên ký thỏa thuận, trong khi nhiều doanh nghiệp khác cũng đã tham gia dự án.

Vừa giới thiệu xe tại Việt Nam, Lotus đã phải cho thuê nhà máy vì khó khăn

Vừa giới thiệu xe tại Việt Nam, Lotus đã phải cho thuê nhà máy vì khó khăn

VOV.VN - Trước áp lực tài chính kéo dài, Lotus vừa công bố chiến lược mới khi mở cửa nhà máy Hethel tại Anh cho các hãng xe khác phát triển và sản xuất phương tiện. Zenos Cars là đối tác đầu tiên ký thỏa thuận, trong khi nhiều doanh nghiệp khác cũng đã tham gia dự án.

Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?
Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?

VOV.VN - Người có bằng lái xe ô tô quá hạn dưới 1 tháng có phải thi lại hay không và trường hợp bất khả kháng nào sẽ được cơ quan chức năng đặc cách miễn sát hạch lý thuyết theo quy định mới nhất?

Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?

Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?

VOV.VN - Người có bằng lái xe ô tô quá hạn dưới 1 tháng có phải thi lại hay không và trường hợp bất khả kháng nào sẽ được cơ quan chức năng đặc cách miễn sát hạch lý thuyết theo quy định mới nhất?

Toyota Camry Hybrid có giá mới, giảm 140 triệu đồng
Toyota Camry Hybrid có giá mới, giảm 140 triệu đồng

VOV.VN - Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố mức giá bán lẻ mới của phiên bản Camry HEV Premium (đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7/2026.

Toyota Camry Hybrid có giá mới, giảm 140 triệu đồng

Toyota Camry Hybrid có giá mới, giảm 140 triệu đồng

VOV.VN - Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố mức giá bán lẻ mới của phiên bản Camry HEV Premium (đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7/2026.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn