MG 07 gây tranh cãi vì bị tố “đạo nhái” Porsche, lãnh đạo MG phải dừng livestream

Lãnh đạo MG buộc phải kết thúc livestream vì làn sóng chỉ trích

Việc ra mắt một mẫu xe điện mới vốn đã là thách thức trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, với MG 07, sự chú ý của công chúng lại đổ dồn vào thiết kế thay vì công nghệ hay hiệu suất.

Trong buổi phát trực tiếp ngày 29/6 nhằm giới thiệu triết lý thiết kế của MG 07, ông Chen Cui - phụ trách hoạt động thương hiệu MG liên tục phải đối mặt với những bình luận cho rằng mẫu sedan fastback này có ngoại hình quá giống Porsche Taycan và Xiaomi SU7. Nhiều người xem gọi đây là một sản phẩm “copy” các mẫu xe nổi tiếng.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Chen nhiều lần khẳng định MG 07 “không sao chép bất kỳ chi tiết nào”, song bầu không khí của buổi phát sóng ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, vị lãnh đạo này trở nên xúc động và quyết định kết thúc livestream sớm trước thời gian dự kiến.

MG khẳng định thiết kế lấy cảm hứng từ di sản thương hiệu, không phải Porsche

Sau sự việc, MG nhanh chóng tổ chức một buổi họp báo để phản hồi những chỉ trích. Ông Chen Cui cho rằng nếu MG 07 có “sao chép” thì cũng chỉ là sao chép chính lịch sử của MG.

Đại diện hãng dẫn chứng mẫu xe thể thao MGB GT ra mắt năm 1965 với kiểu thân xe fastback đặc trưng, cho rằng MG 07 chỉ là cách diễn giải hiện đại của ngôn ngữ thiết kế đã tồn tại trong thương hiệu suốt nhiều thập kỷ.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận việc các đường nét trên MG 07 khiến nhiều người liên tưởng tới Porsche Taycan. Phần hông xe, vai xe nổi cao, cụm đèn hậu kéo dài cùng tỷ lệ thân xe đều mang nhiều nét tương đồng với mẫu sedan điện của Porsche. Trước đó, ngay khi MG 07 được hé lộ, nhiều chuyên gia cũng từng nhận xét đây là một trong những mẫu xe Trung Quốc chịu ảnh hưởng rõ rệt từ ngôn ngữ thiết kế của Porsche.

Thiết kế xe điện ngày càng giống nhau vì yếu tố khí động học?

Carscoops cho rằng cuộc tranh cãi xung quanh MG 07 cũng phản ánh thực tế của ngành công nghiệp ô tô hiện nay. Khi các hãng đều theo đuổi hiệu quả khí động học để tăng phạm vi hoạt động cho xe điện, nhiều mẫu sedan fastback bắt đầu sở hữu hình dáng tương đối giống nhau.

Dù vậy, bài viết cũng nhận định MG vẫn còn một số chi tiết tạo cảm giác quen thuộc đến mức khó tránh khỏi các ý kiến trái chiều. Trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, bất kỳ mẫu xe nào có ngoại hình tương đồng với những sản phẩm nổi tiếng cũng rất dễ trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, MG vẫn kỳ vọng MG 07 sẽ trở thành mẫu sedan chủ lực mới của hãng, cạnh tranh với Xiaomi SU7, BYD Seal và nhiều mẫu xe điện tầm trung khác trên thị trường Trung Quốc.