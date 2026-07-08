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Thị trường ô tô tháng 7/2026: Ô tô đua nhau giảm giá sâu, có mẫu hạ đến 360 triệu

Thứ Tư, 07:07, 08/07/2026
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VOV.VN - Trong giai đoạn chững lại của thị trường ô tô Việt Nam, các thương hiệu đang tích cực ưu đãi cho loạt xe chủ lực dưới nhiều hình thức, với giá trị cao nhất tới 360 triệu đồng.

Trong tháng 7/2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục sôi động với hàng loạt ưu đãi mạnh mẽ từ các thương hiệu trên thị trường với trị giá cao, từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, dưới nhiều hình thức như: Giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ, quà tặng phụ kiện...

Toyota

thi truong o to thang 7 2026 O to dua nhau giam gia sau, co mau ha den 360 trieu hinh anh 1

Các mẫu xe Toyota được triển khai chương trình ưu đãi quen thuộc như nhiều tháng trước đây, gồm: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Trong đó, bộ đôi MPV Veloz Cross và Avanza Premio có giá trị ưu đãi lớn nhất, lên tới 65 - 75 triệu đồng, với mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu.

Hai mẫu xe còn lại đều nhận ưu đãi liên quan đến lệ phí trước bạ. Trong đó, khách hàng mua các phiên bản Toyota Vios được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với trị giá 46 - 54,5 triệu đồng, Yaris Cross được ưu đãi tương đương 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản.

Ngoài ra, khách hàng mua xe Toyota mới trong tháng này tiếp tục được Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) ưu đãi với lãi suất 0%/năm trong 12 tháng đầu với Veloz Cross và Avanza Premio, và các mẫu xe còn lại nhận mức từ 7,75%/năm trong 6 tháng đầu.

Honda

thi truong o to thang 7 2026 O to dua nhau giam gia sau, co mau ha den 360 trieu hinh anh 2

Honda Việt Nam (HVN) đã công bố giá bán mới cho HR-V G từ tháng 7, với mức giảm 30 triệu đồng, xe hiện có giá khởi điểm 669 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản khác tiếp tục giữ giá cũ, tùy chọn màu trắng ngọc và đỏ sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Cùng với đó, HVN tiếp tục tung ưu đãi cho khách hàng trong tháng này, với các dòng xe City và BR-V L nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi BR-V G và HR-V L nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Khách hàng còn nhận ưu đãi lãi suất cố định 6,6% trong 12 tháng đầu khi vay qua ngân hàng VP bank, và 7,0% trong 12 tháng đầu khi vay qua ngân hàng VIB.

BYD

thi truong o to thang 7 2026 O to dua nhau giam gia sau, co mau ha den 360 trieu hinh anh 3

BYD Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi lớn cho khách hàng mua ô tô trong tháng 7/2026, với quà tặng phụ kiện dành cho toàn bộ các mẫu xe, gồm thiết bị sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L). Ngoài ra, một số mẫu xe được tặng kèm bộ sạc treo tường của BYD với công suất 7kW và ứng dụng BYD APP trị giá 14,9 triệu đồng.

Các mẫu xe chủ lực được BYD Việt Nam tiến hành khuyến mại mạnh nhất khi nhận một số ưu đãi bổ sung, cụ thể: Seal 5 và Sealion 6 được hỗ trợ 50% - 100% hỗ trợ lệ phí trước bạ, Atto 2 nhận ưu đãi tiền mặt 30 triệu đồng hoặc 1 năm bảo hiểm vật chất tùy phiên bản, Han EV và Sealion 8 được tặng tiền mặt 20 triệu đồng cho bản Performance-AWD.

Subaru

thi truong o to thang 7 2026 O to dua nhau giam gia sau, co mau ha den 360 trieu hinh anh 4

Subaru Việt Nam tăng cường ưu đãi cho Forester phiên bản cũ (VIN 2024) để nhanh chóng xả hàng tồn kho, với giá bán chỉ còn 799 - 839 triệu đồng, tương đương giảm 300 - 360 triệu đồng so với trước đây. Tương tự, mẫu xe Crosstrek cũ (VIN 2024) cũng nhận mức giảm giá trực tiếp 199 - 239 triệu đồng cùng một số quà tặng khác.

Các mẫu xe khác được ưu đãi ở mức thấp hơn, chủ yếu tập trung và xe sản xuất năm 2025, như: Crosstrek  được giảm 19 - 159 triệu đồng,  Outback được nhận giá ưu đãi 1,625 tỷ đồng, tương đương giảm giá 144 triệu đồng, WRX giảm 20 triệu đồng. Riêng BRZ sản xuất năm 2026 được ưu đãi 10 triệu đồng.

KIA

thi truong o to thang 7 2026 O to dua nhau giam gia sau, co mau ha den 360 trieu hinh anh 5

Thaco Auto cũng thông báo ưu đãi dành cho các mẫu xe KIA trong tháng 7 này với Carnival (máy dầu) hưởng giá trị cao nhất lên tới gần 70 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản Hybrid (HEV) của dòng xe này cũng nhận ưu đãi với giá trị 60 triệu đồng.

Các mẫu sedan của KIA gồm K5, K3 , Morning và Soluto được hãng khuyến mại với giá trị cao nhất tới 26 triệu đồng tùy phiên bản và mẫu xe. Trong khi đó, hai mẫu Sorento HEV và Sportage HEV vừa ra mắt cũng đã được ưu đãi trong tháng này với mức 20 - 30 triệu đồng.

Hyundai

thi truong o to thang 7 2026 O to dua nhau giam gia sau, co mau ha den 360 trieu hinh anh 6

Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua ô tô Hyundai trong tháng 7, với tổng giá trị tới 220 triệu đồng. Cụ thể, mẫu Santa Fe nhận ưu đãi có giá trị lớn nhất khi được giảm giá trực tiếp, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).

Các mẫu xe khác cũng nhận quà tặng và ưu đãi tương tự nhưng có giá trị thấp hơn gồm: Grand i10 với 50 triệu đồng, Accent với 89 triệu đồng, Stargazer với 117 triệu đồng. Trong khi đó, một số mẫu xe được giảm giá trực tiếp của Hyundai Thành Công và đại lý như Creta và Tucson,  với mức cụ thể 79 - 85 triệu đồng.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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