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Vừa giới thiệu xe tại Việt Nam, Lotus đã phải cho thuê nhà máy vì khó khăn

Thứ Ba, 06:00, 07/07/2026
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VOV.VN - Trước áp lực tài chính kéo dài, Lotus vừa công bố chiến lược mới khi mở cửa nhà máy Hethel tại Anh cho các hãng xe khác phát triển và sản xuất phương tiện. Zenos Cars là đối tác đầu tiên ký thỏa thuận, trong khi nhiều doanh nghiệp khác cũng đã tham gia dự án.

Lotus biến Hethel thành trung tâm sản xuất dành cho nhiều thương hiệu

Lotus hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn. Dựa trên các báo cáo thường niên đã công bố, công ty đã phải đối mặt với thua lỗ ròng trong vài năm qua, với khoản lỗ lớn nhất lên tới hơn 1 triệu USD (khoảng 4 triệu RM) vào năm 2024. Năm 2025, có thông tin cho rằng công ty đã sa thải hàng trăm nhân viên tại trụ sở chính ở Hethel, Anh, chiếm tới 40% tổng số nhân viên.

Lotus đã chính thức đưa vào hoạt động Hethel Performance Hub, một trung tâm mới đặt tại trụ sở Hethel (Norfolk, Anh) nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật, phát triển sản phẩm và sản xuất cho các hãng xe cũng như các công ty công nghệ trong ngành ô tô. 

Thay vì chỉ phục vụ hoạt động nội bộ, cơ sở này sẽ cho phép các đối tác sử dụng hạ tầng sản xuất, đội ngũ kỹ sư, đường thử và chuỗi cung ứng của Lotus để phát triển các mẫu xe mới. Theo hãng xe Anh, mô hình này giúp các nhà sản xuất quy mô nhỏ giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

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Zenos Cars trở thành đối tác đầu tiên

Đối tác đầu tiên tham gia Hethel Performance Hub là Zenos Cars, thương hiệu xe thể thao của Anh từng ngừng hoạt động vào năm 2017 và đang chuẩn bị quay trở lại thị trường.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Zenos sẽ phát triển và sản xuất các mẫu xe mới ngay tại nhà máy Hethel. Ngoài Zenos, Lotus cho biết đã có thêm một hãng xe điện quốc tế cùng một nhà sản xuất xe quy mô nhỏ tại châu Âu tham gia các chương trình kỹ thuật và sản xuất, dù danh tính chưa được công bố. 

Chiến lược tạo nguồn thu mới giữa lúc Lotus thua lỗ

Việc mở Hethel Performance Hub được xem là nỗ lực khai thác tối đa năng lực kỹ thuật và sản xuất sẵn có để tạo thêm nguồn doanh thu, thay vì chỉ phụ thuộc vào hoạt động bán xe. Lotus kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ biến Hethel thành trung tâm phát triển và sản xuất xe hiệu suất cao quy mô nhỏ hàng đầu tại Anh trong tương lai.

Bên cạnh việc chia sẻ nhà máy, chiến lược Focus 2030 của Lotus hướng đến việc đưa công ty trở thành một doanh nghiệp xanh. Nỗ lực chỉ cung cấp xe điện (EV) đã không thành công và dẫn đến việc giới thiệu Eletre X Hybrid , một phiên bản Hybrid cắm điện (PHEV) của Eletre EV, như một cách để đa dạng hóa sản phẩm. Như đã thông báo vào tháng 5, các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE), PHEV và EV đều sẽ có mặt trong danh mục sản phẩm, và sẽ chào đón một siêu xe Hybrid mới có tên mã là Type 135.

Tại Việt Nam, cách đây không lâu (8/5/2026), thông qua nhà phân phối Tasco, Lotus bán 4 dòng xe là Emira, Evija, Eletre và Emeya. Và đáng chú ý, tất cả các mẫu xe Lotus này đều được định vị ở phân khúc cao cấp và giá bán thấp nhất từ 4,48 tỷ đồng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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