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Toyota Camry Hybrid có giá mới, giảm 140 triệu đồng

Thứ Năm, 11:52, 02/07/2026
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VOV.VN - Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố mức giá bán lẻ mới của phiên bản Camry HEV Premium (đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7/2026.

Việc điều chỉnh giá bán của Toyota Camry nhằm tạo điều kiện để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận công nghệ Hybrid Electric tiên tiến của hãng xe Nhật.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán, Toyota cũng đặt lại tên cho hai phiên bản Hybrid của Camry. Cụ thể, bản HEV MID CE đổi tên thành HEV Premium với giá 1,32 tỷ đồng (giảm 140 triệu đồng); còn bản HEV TOP CE đổi thành HEV Luxury bán với giá 1,46 tỷ đồng (không thay đổi đã điều chỉnh từ tháng 1/2026). Trong khi đó, phiên bản Camry 2.0Q thuần xăng đã được TMV loại bỏ và tập trung vào các phiên bản Hybrid.

toyota camry hybrid co gia moi, giam 140 trieu dong hinh anh 1
Hiện Toyota Camry vẫn là mẫu Sedan phân khúc D được nhiều người Việt lựa chọn

Theo TMV, tên mới được xây dựng theo hướng giúp khách hàng dễ dàng nhận diện các cấp độ sản phẩm trong dải Camry Hybrid Electric, đồng thời thể hiện rõ hơn những giá trị về sự tinh tế, tiện nghi và trải nghiệm cao cấp mà mỗi phiên bản mang lại.

Tại Việt Nam, Toyota Camry được phân phối theo dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe nằm ở phân khúc Sedan cỡ D, cạnh tranh các đối thủ như: Kia K5, Honda Accord và Mazda6... Tuy nhiên, hiện tại Honda Accord và Mazda6 đã dừng phân phối tại Việt Nam chỉ còn Kia K5.

Thế hệ Camry mới sở hữu diện mạo lột xác hoàn toàn mới với thiết kế hiện đại và tinh xảo hơn với lưới tản nhiệt hình thang màu đen kết hợp với cụm đèn pha LED mỏng và dải đèn LED ban ngày hình chữ C. Thân xe gây ấn tượng nổi bật với các đường nét dập nổi và mâm xe hợp kim đa chấu mới, tạo cảm giác thể thao và năng động hơn dáng vẻ cũ được cho là thuộc thế hệ trung niên.

Cụm đèn hậu LED cũng được tinh chỉnh, nối liền bằng một thanh mạ chrome, tạo cảm giác sang trọng và bề thế hơn. Hệ thống giải trí cũng đã được hãng xe trang bị hiện đại hơn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình giải trí trung tâm được thiết kế nổi trên táp-lô.

toyota camry hybrid co gia moi, giam 140 trieu dong hinh anh 2
Không gian nội thất của Toyota Camry được thiết kế hiện đại và sang trọng

Toyota Camry thế hệ mới ứng dụng hệ thống Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 2.5L với các mô-tơ điện. Khối động cơ này cho tổng công suất đạt khoảng 224 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp E-CVT.

toyota camry hybrid co gia moi, giam 140 trieu dong hinh anh 3
Doanh số Toyota Camry 5 tháng đầu năm 2026 và cùng kỳ năm ngoái

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, Toyota Camry đã khẳng định vị thế là một trong những mẫu Sedan hạng D được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng, độ bền và giá trị sử dụng. Tính đến hết tháng 5/2026, đã có hơn 77.400 xe Camry được bàn giao tới khách hàng trên toàn quốc, trong đó có hơn 3.100 xe Camry Hybrid Electric.

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Doanh số xe sedan giảm: Toyota Camry liệu có đứng vững?

VOV.VN - Toyota Camry ghi nhận mức sụt giảm doanh số mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh thị trường sedan ngày càng thu hẹp và hàng loạt mẫu xe từng đình đám cũng đã phải rút lui, thì liệu Camry có đang đối mặt với nguy cơ mất chỗ đứng tại Việt Nam trong những năm tới?

Bảo Linh/VOV.VN
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