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Mức phạt chở hàng cồng kềnh bằng xe máy mới nhất 2026

Thứ Tư, 06:00, 23/09/2026
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VOV.VN - Theo quy định, xe mô tô, xe gắn máy không được chở hàng vượt quá kích thước cho phép hay chở hàng cồng kềnh. Trường hợp mang, vác hàng hóa cồng kềnh gây tai nạn giao thông, người điều khiển có thể bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng.

Cụ thể, theo khoản 5 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3m và vượt quá phía sau giá đèo hàng 0,5m theo thiết kế của nhà sản xuất. Chiều cao hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không được vượt quá 2m.

Bên cạnh giới hạn về kích thước, hàng hóa phải được xếp và chằng buộc theo quy định, không làm cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc điều khiển xe hoặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mang, vác hàng hóa cồng kềnh sẽ bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với một số hành vi như bám, kéo hoặc đẩy xe khác, dẫn dắt vật nuôi trên đường; chở người đứng trên yên xe, giá chở hàng hoặc ngồi trên tay lái.

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Chở hàng cồng kềnh bằng xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. (Ảnh minh họa: AI)

Đáng chú ý, mức phạt sẽ tăng nếu hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một số hành vi vi phạm quy định tại Điều 7 mà gây tai nạn giao thông.

Như vậy, trường hợp mang, vác vật cồng kềnh mà gây tai nạn giao thông có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc trừ điểm giấy phép lái xe nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

Khi vận chuyển hàng hóa bằng xe máy, người điều khiển cần kiểm tra kích thước hàng hóa, xếp và chằng buộc chắc chắn trước khi lưu thông. Hàng hóa không được vượt quá kích thước cho phép, che khuất tầm nhìn hoặc cản trở việc điều khiển xe.

Nếu hàng quá cồng kềnh, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, người điều khiển không nên lưu thông để hạn chế nguy cơ hàng hóa rơi, đổ và tai nạn trong quá trình tham gia giao thông.

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CSGT sẽ xử phạt nặng ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc

VOV.VN - Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc, chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc cố tình di chuyển với tốc độ thấp gây cản trở và mất an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị sẽ đề xuất nâng tốc độ tối thiểu ở các làn sát dải phân cách.

PV/VOV Giao Thông
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