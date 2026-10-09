Người Việt Nam mua gần 7.500 xe máy mỗi ngày

Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), các thành viên đã thông báo kết quả kinh doanh trong quý 3/2026 đạt 686.661 xe máy tại thị trường trong nước, tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung bình trong quý 3/2026, người Việt Nam tiêu thụ tới gần 7.500 xe máy mỗi ngày từ các thành viên VAMM. Hiện tại, VAMM gồm các nhà sản xuất/nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy gồm: Honda, Yamaha Motor, SYM, Piaggio, Suzuki và Kawasaki Motors.

3 tháng vừa qua trùng với thời điểm sinh viên và học sinh bắt đầu năm học mới nên tị trường có xu hướng tăng trưởng mạnh. Trong đó, một số mẫu xe bán chạy của VAMM được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng như: Honda Vision, Honda Wave Alpha, Yamaha Janus, Yamaha Sirius,...hay các dòng xe 50cc của SYM.

Honda Việt Nam (HVN) cũng vừa công bố doanh số trong tháng 9/2026 đạt 210.983 xe, tương đương hơn 7.000 xe máy được tiêu thụ trung bình mỗi ngày. Kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng mạnh mẽ lên tới 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe máy Honda vẫn đang dẫn đầu về doanh số trong hiệp hội VAMM với số lượng bán ra thị trường Việt Nam

Có thể thấy, xe máy Honda vẫn đang dẫn đầu về doanh số trong hiệp hội VAMM với số lượng xe bán ra thị trường Việt Nam trung bình mỗi ngày vẫn đạt con số khá cao.

Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch xe xanh là tất yếu tại thị trường Việt Nam trong vài năm tới, đặc biệt trong khu vực đô thị. Điều này có thể sẽ tạo nên những thay đổi lớn về danh mục sản phẩm của 6 hãng xe thuộc VAMM, khi hiện tại các mẫu xe vẫn chủ yếu sử dụng động cơ đốt trong, chưa xuất hiện quá nhiều xe điện.