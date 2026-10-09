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Người Việt Nam mua gần 7.500 xe máy mỗi ngày

Thứ Sáu, 18:31, 09/10/2026
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VOV.VN - Thị trường xe máy Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,4% trong quý 3/2026, đạt hơn 686.000 xe bán ra. Nhờ đòn bẩy từ mùa khai trường cùng sức hút lớn từ các thương hiệu hàng đầu như Honda hay Yamaha, trung bình mỗi ngày người Việt mua gần 7.500 chiếc xe.

Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), các thành viên đã thông báo kết quả kinh doanh trong quý 3/2026 đạt 686.661 xe máy tại thị trường trong nước, tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung bình trong quý 3/2026, người Việt Nam tiêu thụ tới gần 7.500 xe máy mỗi ngày từ các thành viên VAMM. Hiện tại, VAMM gồm các nhà sản xuất/nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy gồm: Honda, Yamaha Motor, SYM, Piaggio, Suzuki và Kawasaki Motors. 

nguoi viet nam mua gan 7.500 xe may moi ngay hinh anh 1

3 tháng vừa qua trùng với thời điểm sinh viên và học sinh bắt đầu năm học mới nên tị trường có xu hướng tăng trưởng mạnh. Trong đó, một số mẫu xe bán chạy của VAMM được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng như: Honda Vision, Honda Wave Alpha, Yamaha Janus, Yamaha Sirius,...hay các dòng xe 50cc của SYM.

Honda Việt Nam (HVN) cũng vừa công bố doanh số trong tháng 9/2026 đạt 210.983 xe, tương đương hơn 7.000 xe máy được tiêu thụ trung bình mỗi ngày. Kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng mạnh mẽ lên tới 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

nguoi viet nam mua gan 7.500 xe may moi ngay hinh anh 2
Xe máy Honda vẫn đang dẫn đầu về doanh số trong hiệp hội VAMM với số lượng bán ra thị trường Việt Nam

Có thể thấy, xe máy Honda vẫn đang dẫn đầu về doanh số trong hiệp hội VAMM với số lượng xe bán ra thị trường Việt Nam trung bình mỗi ngày vẫn đạt con số khá cao.

Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch xe xanh là tất yếu tại thị trường Việt Nam trong vài năm tới, đặc biệt trong khu vực đô thị. Điều này có thể sẽ tạo nên những thay đổi lớn về danh mục sản phẩm của 6 hãng xe thuộc VAMM, khi hiện tại các mẫu xe vẫn chủ yếu sử dụng động cơ đốt trong, chưa xuất hiện quá nhiều xe điện.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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