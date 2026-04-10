中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều mẫu SUV cỡ B "đại hạ giá" trong tháng 4/2026

Thứ Sáu, 07:00, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để gia tăng sức cạnh tranh, trong tháng 4/2026, nhiều mẫu SUV cỡ B như: Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta... đã được hãng, đại lý áp dụng chương trình ưu đãi lên tới hàng chục triệu đồng nhằm thu hút khách hàng.

Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị (SUV cơ B) đã và đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi nghẹt thở về doanh số, Mitsubishi Việt Nam tung ra chương trình ưu đãi mạnh dành cho "tân binh" Xforce trong tháng 4 này.

Theo chính sách khuyến mại được áp dụng trong tháng 3/2026, khách mua Mitsubishi Xforce Ultimate đã được nhà phân phối hỗ trợ lệ phí trước bạ quy đổi thành tiền mặt lên tới 35 triệu đồng. Tuy nhiên trong tháng 4 này, thay vì áp dụng các chương trình giảm giá trực tiếp như thông thường, hãng xe Mitsubishi đã triển khai ưu đãi bằng phiếu nhiên liệu giá trị lớn trong tháng 4/2026 cho nhiều dải sản phẩm. Đây được xem là giải pháp thiết thực trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động.

Mitsubishi Xforce

Hai biến thể Ultimate sản xuất năm 2026 nhận mức hỗ trợ quy đổi ra tiền mặt tương đương 35 triệu đồng, bản Premium sản xuất năm 2025 nhận được mức khuyến mãi 34 triệu đồng, còn bản tiêu chuẩn GLX sản xuất năm 2026 được hỗ trợ 30 triệu đồng chi phí nhiên liệu.

Mặc dù không được hãng áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhưng các đại lý lại khá “ưu ái” với Xforce khi đưa ra ưu đãi giảm sâu lên tới 70 triệu đồng cùng với quà tặng phụ kiện giá trị.

Tham khảo một số showroom tại Hà Nội, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết biến thể Ultimate có giá niêm yết là 705 triệu đồng, hiện đang được đại lý áp dụng chính sách giảm giá tổng cộng lên tới 72 triệu đồng. Sau ưu đãi, phiên bản này có giá bán thực tế là 633 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross

Các phân khúc xe trên thị trường hiện nay vẫn đang cạnh tranh bằng việc tung chính sách khuyến mại. Tại phân khúc SUV đô thị cỡ B, Toyota Yaris Cross tiếp tục được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, tương đương mức giảm 33-37 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của sản phẩm xuống còn 617-691 triệu đồng (tuỳ từng phiên bản).

Một đối thủ nặng ký khác như Honda HR-V cũng có ưu đãi tương tự, nhưng được bổ sung thêm vào danh sách ưu đãi phiên bản G. Hai bản thuần xăng của sản phẩm này (G và L) có mức giảm quy đổi 35-37,5 triệu, đưa giá bán thực tế xuống còn 664-714,5 triệu đồng; riêng biến thể hybrid (e:HEV RS, 869 triệu đồng) thì lại không được áp khuyến mại.

Một mẫu SUV cỡ B đến từ Hàn Quốc - Hyundai Creta cũng được hãng giảm giá trực tiếp 50 triêu đồng. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ cụ thể mức giảm cho từng phiên bản. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá xe Hyundai Creta xuống còn từ 549-665 triệu đồng (tùy phiên bản).

Hyundai Creta

Trong năm 2025, doanh số của Mitsubishi Xforce được xếp ở vị trí bán chạy thứ hai trong phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+, với lũy kế đạt 15.254 chiếc, đứng sau VinFast VF 6 (đạt 23.291 xe). Mặc dù trong nửa đầu năm 2025, Xforce liên tục bị Toyota Yaris Cross vượt qua, nhưng hãng vẫn luôn nỗ lực để từng bước “ dẫn dắt”  Xforce chiếm đóng vị thế.

Sau giai đoạn "sốt" hàng lúc mới ra mắt, doanh số Xforce có dấu hiệu đi ngang do sự cạnh tranh mạnh mẽ của VF 6. Có thể thấy với động thái giảm giá bán như hiện nay Xforce đang cố tạo “sức ép” lên những cái tên trong bảng danh sách đối thủ như Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta. 

Tuệ Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loạt ô tô Hybrid "ăn xăng như ngửi" tại Việt Nam: Có chiếc chưa tới 1 lít/100km
Loạt ô tô Hybrid "ăn xăng như ngửi" tại Việt Nam: Có chiếc chưa tới 1 lít/100km

VOV.VN - Trong bối cảnh giá xăng dầu đang tăng mạnh, dòng xe Hybrid cắm sạc (PHEV) đang dần chứng minh sức hút tại thị trường Việt Nam nhờ khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện trong đô thị và mức tiêu hao nhiên liệu thấp kỷ lục, đánh bay nỗi lo chi phí vận hành.

Land Cruiser FJ nhận cọc tại đại lý Toyota với giá dự kiến 1,2 tỷ đồng
Land Cruiser FJ nhận cọc tại đại lý Toyota với giá dự kiến 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Mẫu SUV được mệnh danh "tiểu Land Cruiser" đã có thể đặt cọc tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser FJ dự kiến có giá 1,2 tỷ đồng và sử dụng động cơ xăng 2.7 lít.

Mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm mới nhất năm 2026
Mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm mới nhất năm 2026

VOV.VN - Theo Nghị định 168, mức phạt cao nhất đối với xe ô tô đi vào đường cấm năm 2026 lên tới 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và có thể bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn