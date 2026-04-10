Nhiều mẫu SUV cỡ B "đại hạ giá" trong tháng 4/2026

Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị (SUV cơ B) đã và đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi nghẹt thở về doanh số, Mitsubishi Việt Nam tung ra chương trình ưu đãi mạnh dành cho "tân binh" Xforce trong tháng 4 này.

Theo chính sách khuyến mại được áp dụng trong tháng 3/2026, khách mua Mitsubishi Xforce Ultimate đã được nhà phân phối hỗ trợ lệ phí trước bạ quy đổi thành tiền mặt lên tới 35 triệu đồng. Tuy nhiên trong tháng 4 này, thay vì áp dụng các chương trình giảm giá trực tiếp như thông thường, hãng xe Mitsubishi đã triển khai ưu đãi bằng phiếu nhiên liệu giá trị lớn trong tháng 4/2026 cho nhiều dải sản phẩm. Đây được xem là giải pháp thiết thực trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động.

Hai biến thể Ultimate sản xuất năm 2026 nhận mức hỗ trợ quy đổi ra tiền mặt tương đương 35 triệu đồng, bản Premium sản xuất năm 2025 nhận được mức khuyến mãi 34 triệu đồng, còn bản tiêu chuẩn GLX sản xuất năm 2026 được hỗ trợ 30 triệu đồng chi phí nhiên liệu.

Mặc dù không được hãng áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhưng các đại lý lại khá “ưu ái” với Xforce khi đưa ra ưu đãi giảm sâu lên tới 70 triệu đồng cùng với quà tặng phụ kiện giá trị.

Tham khảo một số showroom tại Hà Nội, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết biến thể Ultimate có giá niêm yết là 705 triệu đồng, hiện đang được đại lý áp dụng chính sách giảm giá tổng cộng lên tới 72 triệu đồng. Sau ưu đãi, phiên bản này có giá bán thực tế là 633 triệu đồng.

Các phân khúc xe trên thị trường hiện nay vẫn đang cạnh tranh bằng việc tung chính sách khuyến mại. Tại phân khúc SUV đô thị cỡ B, Toyota Yaris Cross tiếp tục được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, tương đương mức giảm 33-37 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của sản phẩm xuống còn 617-691 triệu đồng (tuỳ từng phiên bản).

Một đối thủ nặng ký khác như Honda HR-V cũng có ưu đãi tương tự, nhưng được bổ sung thêm vào danh sách ưu đãi phiên bản G. Hai bản thuần xăng của sản phẩm này (G và L) có mức giảm quy đổi 35-37,5 triệu, đưa giá bán thực tế xuống còn 664-714,5 triệu đồng; riêng biến thể hybrid (e:HEV RS, 869 triệu đồng) thì lại không được áp khuyến mại.

Một mẫu SUV cỡ B đến từ Hàn Quốc - Hyundai Creta cũng được hãng giảm giá trực tiếp 50 triêu đồng. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ cụ thể mức giảm cho từng phiên bản. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá xe Hyundai Creta xuống còn từ 549-665 triệu đồng (tùy phiên bản).

Trong năm 2025, doanh số của Mitsubishi Xforce được xếp ở vị trí bán chạy thứ hai trong phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+, với lũy kế đạt 15.254 chiếc, đứng sau VinFast VF 6 (đạt 23.291 xe). Mặc dù trong nửa đầu năm 2025, Xforce liên tục bị Toyota Yaris Cross vượt qua, nhưng hãng vẫn luôn nỗ lực để từng bước “ dẫn dắt” Xforce chiếm đóng vị thế.

Sau giai đoạn "sốt" hàng lúc mới ra mắt, doanh số Xforce có dấu hiệu đi ngang do sự cạnh tranh mạnh mẽ của VF 6. Có thể thấy với động thái giảm giá bán như hiện nay Xforce đang cố tạo “sức ép” lên những cái tên trong bảng danh sách đối thủ như Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.