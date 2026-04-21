  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Porsche Macan Electric mất giá tới 27% chỉ sau 2.400 km

Thứ Ba, 06:00, 21/04/2026
VOV.VN - Một chiếc Porsche Macan Turbo Electric gần như mới đã gây bất ngờ khi mất hơn 30.000 USD giá trị chỉ sau quãng đường rất ngắn. Thực tế này phản ánh rõ xu hướng mất giá nhanh của xe điện cao cấp trên thị trường xe cũ hiện nay.

Xe gần như mới nhưng “bốc hơi” hơn 30.000 USD

Thị trường xe điện hạng sang vừa ghi nhận một trường hợp đáng chú ý liên quan đến mẫu Porsche Macan Electric phiên bản Turbo. Chiếc xe đời 2025 này có giá niêm yết ban đầu khoảng 122.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng), nhưng khi xuất hiện tại một phiên đấu giá với quãng đường chỉ khoảng 1.500 miles, tương đương hơn 2.400 km, mức giá cao nhất được trả chỉ dừng ở khoảng 89.000 USD (xấp xỉ 2,34 tỷ đồng).

porsche macan electric mat gia toi 27 chi sau 2.400 km hinh anh 1

Điều này đồng nghĩa với việc chiếc SUV điện hiệu suất cao của Porsche đã mất hơn 33.000 USD, tương đương khoảng 27% giá trị ban đầu, dù tình trạng gần như xe mới. Đây là mức khấu hao đáng kể, đặc biệt với một mẫu xe vừa ra mắt và thuộc phân khúc cao cấp.

Vì sao xe điện hạng sang mất giá nhanh?

Hiện tượng mất giá mạnh của Porsche Macan Electric không phải trường hợp cá biệt mà phản ánh xu hướng chung của thị trường xe điện hiện nay. Doanh số bán Macan toàn cầu đang giảm, tổng cộng giảm 23%, và phiên bản điện còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Lượng xe giao giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1, trong khi phiên bản động cơ đốt trong được hầu hết người mua ưa chuộng sẽ ngừng sản xuất vào mùa hè này và sẽ không được thay thế cho đến năm 2028.

porsche macan electric mat gia toi 27 chi sau 2.400 km hinh anh 2

Một trong những nguyên nhân lớn đến từ tốc độ phát triển công nghệ quá nhanh, khiến các mẫu xe nhanh chóng trở nên “lỗi thời” chỉ sau một thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, thị trường xe điện đã qua sử dụng vẫn chưa thực sự ổn định. Người mua thường có xu hướng lựa chọn xe mới để tận dụng các chính sách ưu đãi hoặc công nghệ cập nhật hơn, khiến xe cũ khó giữ giá. Ngoài ra, tâm lý e ngại về pin, chi phí thay thế và độ bền lâu dài cũng ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng.

porsche macan electric mat gia toi 27 chi sau 2.400 km hinh anh 3

Xu hướng chung của thị trường xe điện

Dù mất giá nhanh trong giai đoạn đầu, nhiều chuyên gia cho rằng mức khấu hao của xe điện sẽ dần ổn định theo thời gian khi thị trường trưởng thành hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt với các mẫu xe điện hạng sang giá cao, mức giảm giá sâu ngay sau khi lăn bánh vẫn là điều khó tránh khỏi.

Trường hợp của Porsche Macan Electric cho thấy một thực tế rằng, dù sở hữu công nghệ tiên tiến và thương hiệu danh tiếng, xe điện vẫn chịu áp lực lớn về giá trị bán lại, nhất là khi thị trường còn đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ.

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Porsche Macan Electric xe điện SUV điện xe sang khấu hao xe thị trường ô tô resale value EV market Porsche Macan EV đánh giá Porsche Macan EV giá Porsche Macan EV khấu hao xe điện
Kia triệu hồi hơn 141.000 xe Carnival do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu
VOV.VN - Hai thương hiệu Hàn Quốc Kia và Genesis vừa phát đi lệnh triệu hồi hàng trăm nghìn xe tại Mỹ do lỗi có thể gây rò rỉ nhiên liệu, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong khoang động cơ.

Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản

VOV.VN - Isuzu Motors và Toyota Motor Corporation vừa công bố hợp tác phát triển mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Toyota là hãng xe tin cậy nhất năm 2026 theo đánh giá của Consumer Reports

VOV.VN - Bảng xếp hạng độ tin cậy ô tô năm 2026 của Consumer Reports dựa trên hàng trăm nghìn xe đã chỉ ra xu hướng rõ rệt: Các hãng xe Nhật, đặc biệt là Toyota và Lexus, tiếp tục dẫn đầu, trong khi xe điện và Plug-In Hybrid vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện.

