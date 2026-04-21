Porsche Macan Electric mất giá tới 27% chỉ sau 2.400 km

Xe gần như mới nhưng “bốc hơi” hơn 30.000 USD

Thị trường xe điện hạng sang vừa ghi nhận một trường hợp đáng chú ý liên quan đến mẫu Porsche Macan Electric phiên bản Turbo. Chiếc xe đời 2025 này có giá niêm yết ban đầu khoảng 122.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng), nhưng khi xuất hiện tại một phiên đấu giá với quãng đường chỉ khoảng 1.500 miles, tương đương hơn 2.400 km, mức giá cao nhất được trả chỉ dừng ở khoảng 89.000 USD (xấp xỉ 2,34 tỷ đồng).

Điều này đồng nghĩa với việc chiếc SUV điện hiệu suất cao của Porsche đã mất hơn 33.000 USD, tương đương khoảng 27% giá trị ban đầu, dù tình trạng gần như xe mới. Đây là mức khấu hao đáng kể, đặc biệt với một mẫu xe vừa ra mắt và thuộc phân khúc cao cấp.

Vì sao xe điện hạng sang mất giá nhanh?

Hiện tượng mất giá mạnh của Porsche Macan Electric không phải trường hợp cá biệt mà phản ánh xu hướng chung của thị trường xe điện hiện nay. Doanh số bán Macan toàn cầu đang giảm, tổng cộng giảm 23%, và phiên bản điện còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Lượng xe giao giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1, trong khi phiên bản động cơ đốt trong được hầu hết người mua ưa chuộng sẽ ngừng sản xuất vào mùa hè này và sẽ không được thay thế cho đến năm 2028.

Một trong những nguyên nhân lớn đến từ tốc độ phát triển công nghệ quá nhanh, khiến các mẫu xe nhanh chóng trở nên “lỗi thời” chỉ sau một thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, thị trường xe điện đã qua sử dụng vẫn chưa thực sự ổn định. Người mua thường có xu hướng lựa chọn xe mới để tận dụng các chính sách ưu đãi hoặc công nghệ cập nhật hơn, khiến xe cũ khó giữ giá. Ngoài ra, tâm lý e ngại về pin, chi phí thay thế và độ bền lâu dài cũng ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng.

Xu hướng chung của thị trường xe điện

Dù mất giá nhanh trong giai đoạn đầu, nhiều chuyên gia cho rằng mức khấu hao của xe điện sẽ dần ổn định theo thời gian khi thị trường trưởng thành hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt với các mẫu xe điện hạng sang giá cao, mức giảm giá sâu ngay sau khi lăn bánh vẫn là điều khó tránh khỏi.

Trường hợp của Porsche Macan Electric cho thấy một thực tế rằng, dù sở hữu công nghệ tiên tiến và thương hiệu danh tiếng, xe điện vẫn chịu áp lực lớn về giá trị bán lại, nhất là khi thị trường còn đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ.