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Toyota RAV4 khan hàng tại Mỹ, khách phải chờ tới 6 tháng mới nhận xe

Chủ Nhật, 06:00, 06/09/2026
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VOV.VN - Nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung chưa kịp phục hồi khiến Toyota RAV4 rơi vào tình trạng khan hàng nghiêm trọng tại Mỹ. Một số khách hàng phải chờ nhiều tháng để nhận xe, trong khi các đại lý liên tục đối mặt với những khoảng trống trong khu vực trưng bày.

Toyota RAV4 khan hàng, khách hàng phải chờ nhiều tháng

Tình trạng thiếu Toyota RAV4 tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường, dù Toyota đã bắt đầu tăng sản lượng mẫu SUV Hybrid thế hệ mới. Nguồn cung hạn chế khiến nhiều đại lý không có đủ xe để đáp ứng nhu cầu, trong khi danh sách khách hàng chờ mua ngày càng kéo dài.

Tại đại lý Colonial Toyota ở Milford, Connecticut (Mỹ), chủ đại lý Bobby Crabtree cho biết khuôn viên của đại lý có sức chứa khoảng 250 xe nhưng hiện chỉ được lấp đầy khoảng một phần ba. Không phải toàn bộ số vị trí trống đều dành cho RAV4, nhưng lượng xe thiếu hụt rõ ràng đang gây áp lực đáng kể lên hoạt động kinh doanh.

toyota rav4 khan hang tai my, khach phai cho toi 6 thang moi nhan xe hinh anh 1
Tình trạng thiếu Toyota RAV4 tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường, khách hàng muốn nhận xe phải chờ tới 6 tháng

Ở phía khách hàng, tình trạng này cũng tạo ra thời gian chờ đáng kể. Nancy và Ira Berman đặt mua một chiếc RAV4 từ tháng 3 nhưng phải tới khoảng 6 tháng sau mới chuẩn bị được nhận xe. Dù vậy, việc gia đình đã có những chiếc Toyota khác để sử dụng trong thời gian chờ giúp sự chậm trễ này trở nên dễ chấp nhận hơn.

Toyota từng cảnh báo nguồn cung RAV4 sẽ bị hạn chế trong giai đoạn đầu khi ra mắt thế hệ mới. Mẫu crossover bán chạy này đã chuyển sang sử dụng hệ truyền động Hybrid tại thị trường Mỹ, trong khi nguồn xe ban đầu chủ yếu đến từ Nhật Bản và Canada do nhà máy tại Kentucky cần thời gian chuyển đổi dây chuyền sản xuất. Nguồn cung từ Nhật Bản sau đó còn chịu ảnh hưởng bởi những gián đoạn liên quan đến xung đột tại Trung Đông, khiến tình trạng thiếu xe càng trở nên nghiêm trọng.

Nhà máy Kentucky tăng sản lượng nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu

Hiện nhà máy Toyota tại Kentucky đã bắt đầu sản xuất RAV4, nhưng quá trình tăng công suất diễn ra từng bước. Vì vậy, các đại lý chưa thể ngay lập tức nhận được lượng xe tương đương với mức thông thường, trong khi nhu cầu của khách hàng vẫn ở mức rất cao.

Trước đó, một số đại lý từng phải tính lượng xe RAV4 tồn kho theo đơn vị giờ thay vì ngày. Một đại lý Toyota tại California thậm chí được cho là có hơn 800 khách hàng nằm trong danh sách chờ. Tình trạng thiếu xe cũng khiến Toyota bỏ lỡ hàng chục nghìn cơ hội bán RAV4 tại Mỹ trong năm nay. Dù phải chờ đợi, khách hàng Mỹ vẫn dành sự quan tâm lớn cho RAV4. Trong năm ngoái, Toyota đã bán gần 480.000 chiếc RAV4 tại Mỹ, đưa mẫu SUV này trở thành mẫu xe bán chạy thứ ba tại quốc gia này, chỉ sau Ford F-150 và Chevrolet Silverado.

Việc Toyota chuyển RAV4 sang cấu hình Hybrid tại Mỹ cũng được đánh giá là một bước đi phù hợp trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Theo dữ liệu từ J.D. Power, xe Hybrid hiện chiếm hơn 18% doanh số ô tô mới tại Mỹ trong năm nay.

toyota rav4 khan hang tai my, khach phai cho toi 6 thang moi nhan xe hinh anh 2

Với nhu cầu tiếp tục tăng, bài toán lớn nhất của Toyota lúc này là nhanh chóng đưa sản lượng RAV4 trở lại mức đủ đáp ứng thị trường. Nếu tốc độ tăng sản lượng tại Kentucky không theo kịp nhu cầu, tình trạng khách hàng phải chờ nhiều tháng để nhận RAV4 có thể tiếp tục kéo dài.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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