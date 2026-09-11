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Sự kiện BYD Fest 102 mùa 2 sắp diễn ra tại Hà Nội

Thứ Sáu, 08:58, 11/09/2026
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VOV.VN - Ngày 17/9 tới, sự kiện BYD Fest 102 mùa 2 sẽ chính thức đến Hà Nội. Đây là cơ hội để các tài xế chạy xe dịch vụ khu vực miền Bắc trải nghiệm ô tô điện BYD và nhận nhiều hỗ trợ hấp dẫn từ Grab.

Vào ngày 17/9, BYD Việt Nam sẽ cùng với Grab tổ chức ngày hội dành cho các tài xế lái xe dịch vụ, mang tên gọi BYD Fest 102 mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lãng Yên, Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ đảm bảo thu nhập tới 4 tháng.

Trong sự kiện này, 500 bác tài chọn xe thuần điện Dolphin (chủ lực), MPV M6 hay sedan PHEV Seal 5 sẽ nhận mức hỗ trợ tới 125 triệu đồng, cùng với đó là ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD App & bộ sạc treo tường 7kW. 

su kien byd fest 102 mua 2 sap dien ra tai ha noi hinh anh 1
BYD Fest 102 mùa 2 sẽ diễn ra tại Trống Đồng Palace Lãng Yên, Hà Nội.

Ngoài ra, nếu đủ điều kiện tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, các bác tài sẽ được hỗ trợ vay 85% giá trị xe với thời gian vay 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng.

BYD Dolphin 2026 được đánh là giá xe dịch vụ lý tưởng cho các tài xế chạy dịch vụ trong đô thị với kích thước nhỏ gọn và hệ thống truyền động thuần điện giúp tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, BYD M6 lại là mẫu xe điện 7 chỗ giúp tối ưu hóa không gian của ô tô, dễ dàng thu hồi vốn; trong khi Seal 5 sẽ phục vụ các chuyến di chuyển liên tỉnh nhờ vào công nghệ DM-i có thể vừa sử dụng xăng kết hơp điện.

Vào tháng 7 vừa qua, BYD Fest 102 mùa 2 đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các dòng xe năng lượng mới. Đặc biệt, sự kiện đã ghi nhận hơn 450 lượt đặt cọc chỉ trong một ngày, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của khách hàng đối với ô tô điện và PHEV của BYD.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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