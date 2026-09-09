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Toyota Land Cruiser 300 Hybird chính thức ra mắt Việt Nam

Thứ Tư, 15:57, 09/09/2026
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VOV.VN - Land Cruiser 300 Hybird chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, với trang bị hệ thống truyền động mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, cùng với bổ sung nhiều tiện ích và công nghệ mới.

Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức ra mắt và phân phối Land Cruiser 300 Hybrid tại thị trường trong nước từ ngày 9/9. Sự kết hợp giữa hệ thống Hybrid cùng khả năng vận hành chuyên vượt địa hình đặc trưng hứa hẹn sẽ giúp hoàn thiện năng lực vốn có của mẫu SUV này.

toyota land cruiser 300 hybird chinh thuc ra mat viet nam hinh anh 1
Land Cruiser 300 Hybrid chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

Tiếp tục duy trì nền tảng GA-F theo định hướng thiết kế toàn cầu mới của Toyota (TNGA), Land Cruiser 300 HEV sở hữu cấu trúc khung rời truyền thống và bổ sung hệ thống Hybrid Electric nhằm gia tăng sức mạnh, khả năng phản hồi và sự êm ái khi di chuyển đa địa hình.

Xe sử dụng hệ thống Hybrid song song, Land Cruiser 300 HEV được trang bị động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp với mô-tơ điện và hộp số tự động 10 cấp, cho công suất toàn hệ thống đạt 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. 

toyota land cruiser 300 hybird chinh thuc ra mat viet nam hinh anh 2

Theo công bố của TMV, mô-tơ điện sẽ đóng vai trò quan trọng khi bổ sung lực kéo ngay từ dải tốc độ thấp, hỗ trợ xe khởi hành nhanh và tăng tốc. Bên cạnh đa, hệ thống Hybrid Electric cũng giúp tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe đạt 10.00 lít/100 km, giảm khoảng 22,7% so với phiên bản động cơ xăng, đặc biệt trong đô thị, mức tiêu thụ giảm từ 18.60 xuống 13.70 lít/100 km.

Tiếp nối khả năng vượt địa hình đã trở thành thương hiệu, Land Cruiser 300 HEV sở hữu hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select hỗ trợ tối ưu lực kéo, hệ thống treo và phanh theo điều kiện mặt đường, cùng với Crawl Control tự động kiểm soát ga và phanh ở tốc độ thấp.

toyota land cruiser 300 hybird chinh thuc ra mat viet nam hinh anh 3

Ngoài ra, mẫu SUV của Toyota cũng được trang bị thêm nhiều tiện nghi mới, điển hình là hệ thống lái trợ lực điện, sạc không dây, và hàng ghế thứ hai có thể gập 60:40 kết hợp bệ tỳ tay, cùng với hệ thống đèn chiếu xa tự động AHB.

Hệ thống an toàn của Land Cruiser 300 HEV nổi bật với gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, gồm các tính năng an toàn quen thuộc của Toyota như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), đèn chiếu xa tự động (AHB), và đặc biệt là tính năng quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) phối hợp kiểm soát các hệ thống liên quan đến vận hành, phanh và ổn định thân xe.

toyota land cruiser 300 hybird chinh thuc ra mat viet nam hinh anh 4

Land Cruiser 300 HEV tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với giá bán lẻ 4,71 tỷ đồng, gồm 3 lựa chọn màu ngoại thất: Trắng ngọc trai 070, Đen 202 và Đen 218; cùng 2 lựa chọn màu nội thất: Đen và Be. 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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