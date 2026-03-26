SUV thuần điện Mazda CX-6e lộ diện tại Thái Lan

Mazda CX-6e lần đầu lộ diện tại Thái Lan

Tại Bangkok International Motor Show 2026 (Thái Lan), Mazda đã mang đến mẫu CX-6e dưới dạng trưng bày, cho thấy định hướng mở rộng danh mục xe điện của hãng trong thời gian tới. Đây là mẫu SUV điện phát triển song song với Sedan Mazda 6e và là phiên bản dành cho thị trường quốc tế của dòng EZ-60 tại Trung Quốc.

CX-6e được xây dựng dựa trên nền tảng của Deepal, thương hiệu trực thuộc Changan Automobile. Việc hợp tác này cho phép Mazda tận dụng công nghệ xe điện sẵn có, đồng thời tập trung vào việc tinh chỉnh để đảm bảo trải nghiệm lái đúng chất riêng.

Thiết kế SUV hiện đại, mang DNA đặc trưng của Mazda

Mẫu CX-6e sở hữu kiểu dáng SUV coupe với phong cách thiết kế mới, kết hợp giữa ngôn ngữ Kodo quen thuộc và các chi tiết đặc trưng của xe điện. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng kín, dải đèn LED thanh mảnh và logo phát sáng, trong khi thân xe có đường nét khí động học cùng tay nắm cửa dạng ẩn.

Khu vực phía sau mang phong cách tối giản với cụm đèn LED mảnh và thiết kế liền mạch. Tổng thể thiết kế cho thấy Mazda đang hướng đến sự hiện đại và cao cấp hơn trong kỷ nguyên xe điện.

Mazda hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của CX-6e tại Thái Lan. Tuy nhiên, do sử dụng cùng nền tảng với Mazda 6e, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ truyền động điện tương tự, bao gồm các tùy chọn pin dung lượng lớn và khả năng sạc nhanh. Bên cạnh đó, CX-6e dự kiến cũng sẽ có các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, hệ thống giải trí hiện đại và không gian nội thất rộng rãi phù hợp với phân khúc SUV cỡ trung.

Việc CX-6e xuất hiện tại Thái Lan cho thấy mẫu xe này đang tiến gần hơn tới thời điểm ra mắt chính thức tại khu vực Đông Nam Á cũng như các thị trường quốc tế khác.