中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

SUV thuần điện Mazda CX-6e lộ diện tại Thái Lan

Thứ Năm, 06:00, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mazda CX-6e - mẫu SUV điện hoàn toàn mới của Mazda đã được trưng bày tại Thái Lan trước thềm ra mắt chính thức, sử dụng nền tảng từ Deepal và hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV điện cỡ trung.

Mazda CX-6e lần đầu lộ diện tại Thái Lan

Tại Bangkok International Motor Show 2026 (Thái Lan), Mazda đã mang đến mẫu CX-6e dưới dạng trưng bày, cho thấy định hướng mở rộng danh mục xe điện của hãng trong thời gian tới. Đây là mẫu SUV điện phát triển song song với Sedan Mazda 6e và là phiên bản dành cho thị trường quốc tế của dòng EZ-60 tại Trung Quốc.

suv thuan dien mazda cx-6e lo dien tai thai lan hinh anh 1

CX-6e được xây dựng dựa trên nền tảng của Deepal, thương hiệu trực thuộc Changan Automobile. Việc hợp tác này cho phép Mazda tận dụng công nghệ xe điện sẵn có, đồng thời tập trung vào việc tinh chỉnh để đảm bảo trải nghiệm lái đúng chất riêng.

Thiết kế SUV hiện đại, mang DNA đặc trưng của Mazda

Mẫu CX-6e sở hữu kiểu dáng SUV coupe với phong cách thiết kế mới, kết hợp giữa ngôn ngữ Kodo quen thuộc và các chi tiết đặc trưng của xe điện. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng kín, dải đèn LED thanh mảnh và logo phát sáng, trong khi thân xe có đường nét khí động học cùng tay nắm cửa dạng ẩn.

Khu vực phía sau mang phong cách tối giản với cụm đèn LED mảnh và thiết kế liền mạch. Tổng thể thiết kế cho thấy Mazda đang hướng đến sự hiện đại và cao cấp hơn trong kỷ nguyên xe điện.

Mazda hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của CX-6e tại Thái Lan. Tuy nhiên, do sử dụng cùng nền tảng với Mazda 6e, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ truyền động điện tương tự, bao gồm các tùy chọn pin dung lượng lớn và khả năng sạc nhanh. Bên cạnh đó, CX-6e dự kiến cũng sẽ có các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, hệ thống giải trí hiện đại và không gian nội thất rộng rãi phù hợp với phân khúc SUV cỡ trung.

Việc CX-6e xuất hiện tại Thái Lan cho thấy mẫu xe này đang tiến gần hơn tới thời điểm ra mắt chính thức tại khu vực Đông Nam Á cũng như các thị trường quốc tế khác.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: Mazda CX-6e Mazda EV SUV điện xe điện Mazda Deepal Changan ô tô điện xe điện 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Honda N-Van 2026 ra mắt bản turbo cao cấp, bổ sung trang bị an toàn và tiện nghi
VOV.VN - Mẫu kei van đô thị Honda N‑Van bước sang năm 2026 với nâng cấp đáng chú ý khi lần đầu có bản turbo cao cấp, đồng thời bổ sung hàng loạt công nghệ an toàn và tiện nghi trên toàn dải sản phẩm.

Ford Việt Nam liên tiếp triệu hồi Mustang Mach-E cùng do lỗi đèn LED
VOV.VN - Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ford tiếp tục triển khai các đợt triệu hồi đối với mẫu xe thuần điện Mustang Mach-E do lỗi liên quan đến cụm đèn chiếu sáng LED nhưng toàn bộ số xe nằm trong diện ảnh hưởng đều chưa được thông quan và chưa bán ra thị trường.

Honda Civic Type R độ Liberty Walk gây chú ý với bodykit giá tới 447 triệu đồng
VOV.VN - Bản độ Honda Civic Type R từ hãng Liberty Walk tiếp tục gây tranh cãi với phong cách widebody hầm hố, đi kèm mức giá lên tới gần 17.000 USD (khoảng 447 triệu đồng) nhưng vẫn “mềm” hơn nhiều đối thủ trong giới tuning.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
Doanh Nghiệp - báo in
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
Ô tô
Xe máy
Tư vấn