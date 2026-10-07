English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Suzuki Hayabusa phiên bản Juri độc đáo chính thức được sản xuất giới hạn

Thứ Tư, 06:00, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu superbike Suzuki Hayabusa Tuned by Juri lấy cảm hứng từ nhân vật trong game Street Fighter 6 sẽ chính thức được sản xuất với số lượng giới hạn, hứa hẹn tạo nên sức hút lớn tại Nhật Bản và quốc tế.

Suzuki Hayabusa Tuned by Juri được sản xuất giới hạn

Suzuki đã xác nhận phiên bản đặc biệt Hayabusa Tuned by Juri sẽ được đưa vào sản xuất với số lượng giới hạn. Đây là mẫu xe được phát triển dựa trên Hayabusa thế hệ hiện hành và lấy cảm hứng từ nhân vật Juri trong tựa game đối kháng Street Fighter 6 của Capcom.

suzuki hayabusa phien ban juri doc dao chinh thuc duoc san xuat gioi han hinh anh 1
Suzuki chính thức đưa Suzuki Hayabusa Tuned by Juri vào sản xuất thương mại giới hạn.

Trước đó, mẫu xe này lần đầu xuất hiện vào tháng 3/2026 tại các sự kiện CAPCOM Cup 12 và Street Fighter League: World Championship 2025. Sau khi nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham quan cùng nhiều yêu cầu về việc đưa xe vào sản xuất, Suzuki quyết định phát triển phiên bản thương mại giới hạn.

suzuki hayabusa phien ban juri doc dao chinh thuc duoc san xuat gioi han hinh anh 2

Hayabusa Tuned by Juri sở hữu thiết kế và bộ tem đồ họa riêng mang phong cách của nhân vật Juri. Suzuki đồng thời xây dựng một cốt truyện hư cấu xoay quanh mẫu xe, lấy bối cảnh Suzuki Imaginary Network.

Mẫu xe tiếp tục được trưng bày tại Tokyo Game Show 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 21/9. Tại đây, khách tham quan có thể ngồi lên xe để chụp ảnh và nhận các vật phẩm lưu niệm đặc biệt.

suzuki hayabusa phien ban juri doc dao chinh thuc duoc san xuat gioi han hinh anh 3

Hayabusa Tuned by Juri giữ động cơ 1.340 cc

Về vận hành, Suzuki Hayabusa Tuned by Juri sử dụng nền tảng của Hayabusa hiện hành. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.340 cc, làm mát bằng dung dịch, trục cam đôi DOHC, cho công suất khoảng 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm.

suzuki hayabusa phien ban juri doc dao chinh thuc duoc san xuat gioi han hinh anh 4

Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp cùng hệ thống Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Hệ thống điện tử này cung cấp nhiều chế độ lái, kiểm soát lực kéo, kiểm soát khởi động, kiểm soát phanh động cơ và ga tự động. Xe cũng được trang bị cảm biến IMU 6 trục nhằm hỗ trợ các hệ thống điện tử khi vào cua.

Phần khung sử dụng kết cấu nhôm dạng twin-spar, đi cùng hệ thống giảm xóc KYB có thể điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống phanh sử dụng cùm Brembo, trong khi hộp số được hỗ trợ bởi bộ sang số nhanh hai chiều và Suzuki Clutch Assist System.

suzuki hayabusa phien ban juri doc dao chinh thuc duoc san xuat gioi han hinh anh 5

Suzuki cho biết, Hayabusa Tuned by Juri sẽ được bán tại Nhật Bản và một số thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, hãng chưa công bố số lượng sản xuất, giá bán cũng như thời điểm mở bán chính thức. Các thông tin về đặt hàng và phân phối sẽ được Suzuki công bố dần thông qua những kênh chính thức.

suzuki hayabusa phien ban juri doc dao chinh thuc duoc san xuat gioi han hinh anh 6

Tại Malaysia, Suzuki Hayabusa 2026 hiện có giá khởi điểm từ 120.000 Ringgit (khoảng 765 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Trong khi đó, Hayabusa Special Edition có giá 123.900 Ringgit (khoảng 790 triệu đồng).

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lộ diện Honda Stylo 160 2026 với màu sắc mới, giá khoảng 43 triệu đồng
Lộ diện Honda Stylo 160 2026 với màu sắc mới, giá khoảng 43 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 2026 vừa chính thức trình làng tại thị trường Indonesia với các màu sắc mới đầy cuốn hút. Đi kèm mức giá hấp dẫn chỉ từ 6.760 RM (khoảng 43 triệu đồng), Honda Stylo 160 hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo phân khúc scooter retro nhờ thiết kế thời trang cùng động cơ eSP+ 156,9 cc mạnh mẽ.

Lộ diện Honda Stylo 160 2026 với màu sắc mới, giá khoảng 43 triệu đồng

Lộ diện Honda Stylo 160 2026 với màu sắc mới, giá khoảng 43 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 2026 vừa chính thức trình làng tại thị trường Indonesia với các màu sắc mới đầy cuốn hút. Đi kèm mức giá hấp dẫn chỉ từ 6.760 RM (khoảng 43 triệu đồng), Honda Stylo 160 hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo phân khúc scooter retro nhờ thiết kế thời trang cùng động cơ eSP+ 156,9 cc mạnh mẽ.

ZHI.PAT ra mắt dòng sản phẩm Bi-LED PROJECTOR hoàn toàn mới: Tối ưu ánh sáng
ZHI.PAT ra mắt dòng sản phẩm Bi-LED PROJECTOR hoàn toàn mới: Tối ưu ánh sáng

VOV.VN - Mới đây, thương hiệu Việt Nam ZHI.PAT công bố 4 mẫu đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới dành cho xe máy, nhằm nâng cấp hệ thống chiếu sáng nhưng không cần độ sạc và đáp ứng yêu cầu đăng kiểm Việt Nam.

ZHI.PAT ra mắt dòng sản phẩm Bi-LED PROJECTOR hoàn toàn mới: Tối ưu ánh sáng

ZHI.PAT ra mắt dòng sản phẩm Bi-LED PROJECTOR hoàn toàn mới: Tối ưu ánh sáng

VOV.VN - Mới đây, thương hiệu Việt Nam ZHI.PAT công bố 4 mẫu đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới dành cho xe máy, nhằm nâng cấp hệ thống chiếu sáng nhưng không cần độ sạc và đáp ứng yêu cầu đăng kiểm Việt Nam.

Honda bắt tay Onitsuka Tiger trình làng mẫu mô tô concept mới
Honda bắt tay Onitsuka Tiger trình làng mẫu mô tô concept mới

VOV.VN - Honda vừa kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản Onitsuka Tiger để đưa văn hóa mô tô đến gần hơn với thời trang và tâm điểm là mẫu concept Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept vừa ra mắt tại Milan Fashion Week 2027 (Italia).

Honda bắt tay Onitsuka Tiger trình làng mẫu mô tô concept mới

Honda bắt tay Onitsuka Tiger trình làng mẫu mô tô concept mới

VOV.VN - Honda vừa kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản Onitsuka Tiger để đưa văn hóa mô tô đến gần hơn với thời trang và tâm điểm là mẫu concept Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept vừa ra mắt tại Milan Fashion Week 2027 (Italia).

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn