ZHI.PAT ra mắt dòng sản phẩm Bi-LED PROJECTOR hoàn toàn mới: Tối ưu ánh sáng

ZHI.PAT vừa cho ra mắt cùng lúc 4 sản phẩm đèn pha LED thế hệ mới gồm ZHI.PAT EX150, VS110, W110 và LD125 BI-LED PROJECTOR. Thế hệ sản phẩm ZHI.PAT BI-LED PROJECTOR mới được phát triển theo hướng hoàn chỉnh hơn: Thiết kế theo từng dòng xe, lắp đặt Plug & Play, tối ưu công suất theo hệ thống điện và được thực hiện quy trình chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật tại Việt Nam. Đằng sau 4 sản phẩm mới là câu chuyện về năng lực R&D, thiết kế và sản xuất ngày càng sâu hơn của một thương hiệu Việt Nam.

ZHI.PAT hiện tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất phụ tùng, giải pháp chiếu sáng dành cho xe máy.

Một sản phẩm nâng cấp nhưng được phát triển như một phụ tùng hoàn chỉnh

Thị trường đèn xe máy nâng cấp lâu nay quen thuộc với bóng LED rời, bi cầu rời hoặc các giải pháp cần can thiệp sâu vào chóa và hệ thống điện. ZHI.PAT lựa chọn cách tiếp cận khác: phát triển nguyên cụm đèn theo từng mẫu xe, từ vỏ cụm đèn, hệ thống quang học, hệ thống điện, tản nhiệt đến điểm gá lắp. Nhờ đó, ZHI.PAT EX150, VS110, W110 và LD125 BI-LED PROJECTOR hướng tới lắp đặt Plug & Play, không cần cắt nối hay độ chế.

Công suất Cos 30W và Pha 36W được tối ưu theo điện xe, cho phép sản phẩm vận hành mà không cần độ sạc. ZHI.PAT xác định ngay từ giai đoạn phát triển rằng đèn pha không chỉ cần đẹp và sáng, sản phẩm còn phải được kiểm soát về kết cấu, vùng chiếu, khả năng chống chói và độ ổn định trong vận hành.

Theo hồ sơ của doanh nghiệp, dòng BI-LED PROJECTOR đạt yêu cầu đăng kiểm Việt Nam và được cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường kiểu loại phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy. Đây là bước tiến đáng chú ý với một thương hiệu Việt Nam trong phân khúc đèn pha LED xe máy. Thay vì chỉ tập trung vào trải nghiệm độ xe, ZHI.PAT hướng tới một sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được phát triển theo từng dòng xe và có cơ sở chứng nhận kỹ thuật trước khi thương mại hóa.

Bên trong cụm đèn là chip LED cao cấp chuyên dùng cho xe máy, tích hợp giải pháp bảo vệ tăng khả năng chống cháy, hệ thống tản nhiệt kết hợp quạt và nhôm

Thiết kế quang học để hạn chế chói, không chạy theo độ sáng tuyệt đối

Vách chắn sáng cùng hoa văn trên cụm BI cầu được ZHI.PAT phát triển nhằm kiểm soát luồng sáng và hạn chế ánh sáng dư gây chói cho phương tiện đối diện. Vùng chiếu trung tâm được tạo hình sắc nét, trong khi tầm chiếu xa tối đa được công bố đến 350m ở chế độ pha. QCVN 35:2024/BGTVT - quy chuẩn hiện hành về đèn chiếu sáng phía trước - được xây dựng trên cơ sở tham khảo UNECE R149 và quy định việc thử nghiệm, kiểm tra các đặc tính liên quan đến kết cấu, quang học, màu ánh sáng và độ ổn định.

Việc ZHI.PAT đưa các yêu cầu này vào quá trình phát triển cho thấy hướng tiếp cận ngày càng gần hơn với chuẩn mực của một nhà sản xuất phụ tùng bài bản.

Ngoài ra, bên trong cụm đèn là chip LED cao cấp chuyên dùng cho xe máy, tích hợp giải pháp bảo vệ tăng khả năng chống cháy, hệ thống tản nhiệt kết hợp quạt và nhôm, dải điện áp hoạt động 12V - 30V và chuẩn chống nước/bụi IP67.

Các chi tiết vật liệu cao cấp được lựa chọn để đáp ứng môi trường rung động, nhiệt, nước và thời tiết mà xe máy phải đối mặt trong quá trình sử dụng. Cụm đèn định vị giúp hỗ trợ nhận diện xe vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu; luồng sáng pha được tạo dấu hiệu nhận diện đặc trưng của ZHI.PAT. Đây là những chi tiết cho thấy sản phẩm được phát triển đồng thời ở cả ba lớp: kỹ thuật, trải nghiệm và nhận diện thương hiệu.

4 sản phẩm đầu tiên trong dòng BI-LED PROJECTOR:

ZHI.PAT EX150 BI-LED PROJECTOR - dành cho Yamaha Exciter 150

ZHI.PAT VS110 BI-LED PROJECTOR - dành cho Honda Vision

ZHI.PAT W110 BI-LED PROJECTOR - dành cho Honda Wave 110

ZHI.PAT LD125 BI-LED PROJECTOR - dành cho Honda Lead 125

Bảng giá bản lẻ cho từng sản phẩm

Các tính năng và công nghệ nổi bật của đèn ZHI.PAT:

• Không cần độ sạc; công suất chiếu sáng được tối ưu theo hệ thống điện của xe.

• Nhiệt độ hoạt động được kiểm soát ổn định, hạn chế tình trạng quá nóng ảnh hưởng kính đèn và tăng tải cho ắc quy.

• Sản phẩm đạt yêu cầu đăng kiểm Việt Nam theo hồ sơ chứng nhận áp dụng cho từng kiểu loại. • Vách chắn sáng và cấu trúc quang học được thiết kế nhằm hạn chế luồng sáng gây chói cho phương tiện đối diện.

• Vùng chiếu sáng trung tâm sắc nét, hỗ trợ người lái nhận diện mặt đường và chướng ngại vật tốt hơn.

• Chip LED cao cấp, chuyên dùng cho xe máy; có giải pháp bảo vệ tăng khả năng chống cháy.

• Hệ thống tản nhiệt kết hợp quạt và nhôm giúp kiểm soát nhiệt trong quá trình vận hành. • Hoa văn trên cụm BI cầu được thiết kế đặc biệt nhằm kiểm soát ánh sáng dư và giảm nguy cơ gây chói.

• Cụm đèn định vị giúp tăng khả năng nhận diện xe vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

• Luồng sáng pha tạo dấu hiệu nhận diện đặc trưng của sản phẩm ZHI.PAT.

• Vật liệu chế tạo được lựa chọn cho điều kiện sử dụng xe máy, hướng tới khả năng chịu rung, nhiệt, nước và môi trường khắc nghiệt.

• Lắp đặt Plug & Play, hướng tới hạn chế cắt nối hoặc can thiệp không cần thiết vào hệ thống nguyên bản của xe.

ZHI.PAT hiện tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất phụ tùng, giải pháp chiếu sáng dành cho xe máy. Doanh nghiệp cho biết, dòng BI-LED PROJECTOR được phát triển trên nền tảng kết hợp giữa thiết kế, hiệu năng chiếu sáng, khả năng tương thích, độ bền và trải nghiệm lắp đặt.