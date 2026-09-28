English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ZHI.PAT ra mắt dòng sản phẩm Bi-LED PROJECTOR hoàn toàn mới: Tối ưu ánh sáng

Thứ Hai, 08:43, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mới đây, thương hiệu Việt Nam ZHI.PAT công bố 4 mẫu đèn BI-LED PROJECTOR thế hệ mới dành cho xe máy, nhằm nâng cấp hệ thống chiếu sáng nhưng không cần độ sạc và đáp ứng yêu cầu đăng kiểm Việt Nam.

ZHI.PAT vừa cho ra mắt cùng lúc 4 sản phẩm đèn pha LED thế hệ mới gồm ZHI.PAT EX150, VS110, W110 và LD125 BI-LED PROJECTOR. Thế hệ sản phẩm ZHI.PAT BI-LED PROJECTOR mới được phát triển theo hướng hoàn chỉnh hơn: Thiết kế theo từng dòng xe, lắp đặt Plug & Play, tối ưu công suất theo hệ thống điện và được thực hiện quy trình chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật tại Việt Nam. Đằng sau 4 sản phẩm mới là câu chuyện về năng lực R&D, thiết kế và sản xuất ngày càng sâu hơn của một thương hiệu Việt Nam.

zhi.pat ra mat dong san pham bi-led projector hoan toan moi toi uu anh sang hinh anh 1
ZHI.PAT hiện tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất phụ tùng, giải pháp chiếu sáng dành cho xe máy.

Một sản phẩm nâng cấp nhưng được phát triển như một phụ tùng hoàn chỉnh

Thị trường đèn xe máy nâng cấp lâu nay quen thuộc với bóng LED rời, bi cầu rời hoặc các giải pháp cần can thiệp sâu vào chóa và hệ thống điện. ZHI.PAT lựa chọn cách tiếp cận khác: phát triển nguyên cụm đèn theo từng mẫu xe, từ vỏ cụm đèn, hệ thống quang học, hệ thống điện, tản nhiệt đến điểm gá lắp. Nhờ đó, ZHI.PAT EX150, VS110, W110 và LD125 BI-LED PROJECTOR hướng tới lắp đặt Plug & Play, không cần cắt nối hay độ chế.

screenshot-2026-09-28-at-073213-202609280732296.png

Công suất Cos 30W và Pha 36W được tối ưu theo điện xe, cho phép sản phẩm vận hành mà không cần độ sạc. ZHI.PAT xác định ngay từ giai đoạn phát triển rằng đèn pha không chỉ cần đẹp và sáng, sản phẩm còn phải được kiểm soát về kết cấu, vùng chiếu, khả năng chống chói và độ ổn định trong vận hành.

Theo hồ sơ của doanh nghiệp, dòng BI-LED PROJECTOR đạt yêu cầu đăng kiểm Việt Nam và được cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường kiểu loại phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy. Đây là bước tiến đáng chú ý với một thương hiệu Việt Nam trong phân khúc đèn pha LED xe máy. Thay vì chỉ tập trung vào trải nghiệm độ xe, ZHI.PAT hướng tới một sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được phát triển theo từng dòng xe và có cơ sở chứng nhận kỹ thuật trước khi thương mại hóa.

zhi.pat ra mat dong san pham bi-led projector hoan toan moi toi uu anh sang hinh anh 2
Bên trong cụm đèn là chip LED cao cấp chuyên dùng cho xe máy, tích hợp giải pháp bảo vệ tăng khả năng chống cháy, hệ thống tản nhiệt kết hợp quạt và nhôm

Thiết kế quang học để hạn chế chói, không chạy theo độ sáng tuyệt đối

Vách chắn sáng cùng hoa văn trên cụm BI cầu được ZHI.PAT phát triển nhằm kiểm soát luồng sáng và hạn chế ánh sáng dư gây chói cho phương tiện đối diện. Vùng chiếu trung tâm được tạo hình sắc nét, trong khi tầm chiếu xa tối đa được công bố đến 350m ở chế độ pha. QCVN 35:2024/BGTVT - quy chuẩn hiện hành về đèn chiếu sáng phía trước - được xây dựng trên cơ sở tham khảo UNECE R149 và quy định việc thử nghiệm, kiểm tra các đặc tính liên quan đến kết cấu, quang học, màu ánh sáng và độ ổn định.

Việc ZHI.PAT đưa các yêu cầu này vào quá trình phát triển cho thấy hướng tiếp cận ngày càng gần hơn với chuẩn mực của một nhà sản xuất phụ tùng bài bản.

Ngoài ra, bên trong cụm đèn là chip LED cao cấp chuyên dùng cho xe máy, tích hợp giải pháp bảo vệ tăng khả năng chống cháy, hệ thống tản nhiệt kết hợp quạt và nhôm, dải điện áp hoạt động 12V - 30V và chuẩn chống nước/bụi IP67.

Các chi tiết vật liệu cao cấp được lựa chọn để đáp ứng môi trường rung động, nhiệt, nước và thời tiết mà xe máy phải đối mặt trong quá trình sử dụng. Cụm đèn định vị giúp hỗ trợ nhận diện xe vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu; luồng sáng pha được tạo dấu hiệu nhận diện đặc trưng của ZHI.PAT. Đây là những chi tiết cho thấy sản phẩm được phát triển đồng thời ở cả ba lớp: kỹ thuật, trải nghiệm và nhận diện thương hiệu.

4 sản phẩm đầu tiên trong dòng BI-LED PROJECTOR:

ZHI.PAT EX150 BI-LED PROJECTOR - dành cho Yamaha Exciter 150

ZHI.PAT VS110 BI-LED PROJECTOR - dành cho Honda Vision

ZHI.PAT W110 BI-LED PROJECTOR - dành cho Honda Wave 110

ZHI.PAT LD125 BI-LED PROJECTOR - dành cho Honda Lead 125 

zhi.pat ra mat dong san pham bi-led projector hoan toan moi toi uu anh sang hinh anh 3
Bảng giá bản lẻ cho từng sản phẩm

Các tính năng và công nghệ nổi bật của đèn ZHI.PAT:

• Không cần độ sạc; công suất chiếu sáng được tối ưu theo hệ thống điện của xe.

• Nhiệt độ hoạt động được kiểm soát ổn định, hạn chế tình trạng quá nóng ảnh hưởng kính đèn và tăng tải cho ắc quy.

• Sản phẩm đạt yêu cầu đăng kiểm Việt Nam theo hồ sơ chứng nhận áp dụng cho từng kiểu loại. • Vách chắn sáng và cấu trúc quang học được thiết kế nhằm hạn chế luồng sáng gây chói cho phương tiện đối diện.

• Vùng chiếu sáng trung tâm sắc nét, hỗ trợ người lái nhận diện mặt đường và chướng ngại vật tốt hơn.

• Chip LED cao cấp, chuyên dùng cho xe máy; có giải pháp bảo vệ tăng khả năng chống cháy.

• Hệ thống tản nhiệt kết hợp quạt và nhôm giúp kiểm soát nhiệt trong quá trình vận hành. • Hoa văn trên cụm BI cầu được thiết kế đặc biệt nhằm kiểm soát ánh sáng dư và giảm nguy cơ gây chói.

• Cụm đèn định vị giúp tăng khả năng nhận diện xe vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

• Luồng sáng pha tạo dấu hiệu nhận diện đặc trưng của sản phẩm ZHI.PAT.

• Vật liệu chế tạo được lựa chọn cho điều kiện sử dụng xe máy, hướng tới khả năng chịu rung, nhiệt, nước và môi trường khắc nghiệt.

• Lắp đặt Plug & Play, hướng tới hạn chế cắt nối hoặc can thiệp không cần thiết vào hệ thống nguyên bản của xe.

ZHI.PAT hiện tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất phụ tùng, giải pháp chiếu sáng dành cho xe máy. Doanh nghiệp cho biết, dòng BI-LED PROJECTOR được phát triển trên nền tảng kết hợp giữa thiết kế, hiệu năng chiếu sáng, khả năng tương thích, độ bền và trải nghiệm lắp đặt.

z7394734019820_12d4e3fdc3b933f6c7a75f843d4d15f0.jpg

5 mẫu xe mô tô mới đáng chú ý sẽ ra mắt trong năm 2026

VOV.VN - Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một cột mốc đặc biệt của thị trường xe máy với nhiều mẫu xe hoàn toàn mới, mang tư duy tương lai rõ nét hơn. Từ Ducati Monster+, Kawasaki Z900RS đến Honda WN7, BMW F 450 GS và Suzuki SV-7GX, mỗi mẫu đều cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ, hiệu suất và trải nghiệm người lái.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt
Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

VOV.VN - Hàng loạt mẫu ô tô mới như BYD Sealion 5 DM-i, Subaru Forester Hybrid cùng những mẫu xe điện hạng sang như Lexus ES thế hệ mới, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và bộ đôi Volvo ES90, EX90 sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam, báo hiệu những tháng cuối năm sôi động.

Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

VOV.VN - Hàng loạt mẫu ô tô mới như BYD Sealion 5 DM-i, Subaru Forester Hybrid cùng những mẫu xe điện hạng sang như Lexus ES thế hệ mới, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và bộ đôi Volvo ES90, EX90 sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam, báo hiệu những tháng cuối năm sôi động.

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập
Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV đô thị tiếp tục nóng lên. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, kéo giá thực tế của một số phiên bản xuống dưới 500 triệu đồng.

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV đô thị tiếp tục nóng lên. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, kéo giá thực tế của một số phiên bản xuống dưới 500 triệu đồng.

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?
Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng
Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

VOV.VN - Giá xe Mazda CX-5 tại một số đại lý trong tháng 9/2026 giảm xuống mức thấp nhất khoảng 659 triệu đồng. Cùng thời điểm, danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam không còn hai phiên bản động cơ 2.5L.

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

VOV.VN - Giá xe Mazda CX-5 tại một số đại lý trong tháng 9/2026 giảm xuống mức thấp nhất khoảng 659 triệu đồng. Cùng thời điểm, danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam không còn hai phiên bản động cơ 2.5L.

VinFast giới thiệu Evo Grand mới, di chuyển 262 km mỗi lần sạc
VinFast giới thiệu Evo Grand mới, di chuyển 262 km mỗi lần sạc

VOV.VN - VinFast Evo Grand chính thức ra mắt với 3 phiên bản gồm Evo Grand II, Premia và Limited, sở hữu phạm vi di chuyển lên tới 262 km sau mỗi lần sạc. Dòng xe máy điện mới có giá hấp dẫn từ 22,9 triệu đồng, hứa hẹn mang tới lựa chọn bền bỉ và tiết kiệm cho người tiêu dùng.

VinFast giới thiệu Evo Grand mới, di chuyển 262 km mỗi lần sạc

VinFast giới thiệu Evo Grand mới, di chuyển 262 km mỗi lần sạc

VOV.VN - VinFast Evo Grand chính thức ra mắt với 3 phiên bản gồm Evo Grand II, Premia và Limited, sở hữu phạm vi di chuyển lên tới 262 km sau mỗi lần sạc. Dòng xe máy điện mới có giá hấp dẫn từ 22,9 triệu đồng, hứa hẹn mang tới lựa chọn bền bỉ và tiết kiệm cho người tiêu dùng.

Yamaha WR155R 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá 79 triệu đồng
Yamaha WR155R 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá 79 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu xe địa hình Yamaha WR155R đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, hướng đến các khách hàng trẻ ưa thích khám phá và đam mê xê dịch, với khả năng di chuyển được trên cả đường đô thị lẫn địa hình phức tạp.

Yamaha WR155R 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá 79 triệu đồng

Yamaha WR155R 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá 79 triệu đồng

VOV.VN - Mẫu xe địa hình Yamaha WR155R đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, hướng đến các khách hàng trẻ ưa thích khám phá và đam mê xê dịch, với khả năng di chuyển được trên cả đường đô thị lẫn địa hình phức tạp.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn