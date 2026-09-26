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Honda bắt tay Onitsuka Tiger trình làng mẫu mô tô concept mới

Thứ Bảy, 06:00, 26/09/2026
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VOV.VN - Honda vừa kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản Onitsuka Tiger để đưa văn hóa mô tô đến gần hơn với thời trang và tâm điểm là mẫu concept Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept vừa ra mắt tại Milan Fashion Week 2027 (Italia).

Honda và Onitsuka Tiger kết hợp giữa mô tô và thời trang

Honda và Onitsuka Tiger chính thức bắt tay trong một dự án kết hợp giữa văn hóa mô tô và thời trang. Mẫu xe đầu tiên của sự hợp tác mang tên Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept, được trình làng tại Milan, Italy, ngày 23/9 trong khuôn khổ Milan Fashion Week 2027 dành cho bộ sưu tập Xuân/Hè.

honda bat tay onitsuka tiger trinh lang mau mo to concept moi hinh anh 1
Mẫu concept Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept vừa ra mắt tại Milan Fashion Week 2027 (Italia).

Mẫu concept được phát triển dựa trên một dòng mô tô thể thao phân khối trung của Honda. Điểm gây chú ý nhất nằm ở diện mạo lấy cảm hứng trực tiếp từ Onitsuka Tiger với màu vàng Tiger Yellow đặc trưng, kết hợp các đường sọc đen lớn chạy dọc hai bên thân xe.

Bộ mâm chủ yếu sử dụng màu đen, tạo điểm nhấn bằng các chi tiết màu vàng. Logo của cả Honda và Onitsuka Tiger cũng được tích hợp trên xe. Phần đầu xe sở hữu cụm đèn với các khe sáng hẹp, tạo hình gợi liên tưởng đến đôi mắt của một chú hổ. 

honda bat tay onitsuka tiger trinh lang mau mo to concept moi hinh anh 2

Honda cho biết các chi tiết trên mẫu concept, từ màu sắc đến những thành phần nhỏ nhất, đều được cân nhắc nhằm thể hiện sự tương đồng trong tinh thần chế tác và chú trọng đến từng chi tiết của hai thương hiệu.

Không chỉ có mô tô, Honda còn xuất hiện trên giày và trang phục

Sự hợp tác giữa Honda và Onitsuka Tiger không chỉ dừng lại ở mẫu mô tô concept. Onitsuka Tiger đồng thời giới thiệu loạt giày dép và trang phục có sử dụng Wing Mark, biểu tượng quen thuộc trên các mẫu mô tô Honda.

Bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa mô tô và được trình diễn cùng Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept tại Milan. Qua đó, hai thương hiệu muốn nhấn mạnh điểm chung về thiết kế, kỹ thuật chế tác và sự chú trọng đến từng chi tiết. 

honda bat tay onitsuka tiger trinh lang mau mo to concept moi hinh anh 3

Honda được thành lập vào năm 1948, trong khi Onitsuka Tiger ra đời tại Kobe, Nhật Bản vào năm 1949. Cả hai thương hiệu đều đã có hơn 75 năm phát triển và mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế. Thông qua dự án hợp tác mới, Honda cho biết hãng muốn tạo ra một cách tiếp cận mới để đưa văn hóa mô tô đến gần hơn với nhiều đối tượng khách hàng, thông qua sự kết hợp giữa phương tiện di chuyển, thời trang và thiết kế. 

honda bat tay onitsuka tiger trinh lang mau mo to concept moi hinh anh 4

Milan Fashion Week dành cho bộ sưu tập nữ Xuân/Hè 2027 diễn ra từ ngày 22 đến 28/9. Việc ra mắt Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept tại sự kiện cho thấy Honda đang thử nghiệm cách kết nối hình ảnh xe máy với những lĩnh vực sáng tạo bên ngoài ngành công nghiệp hai bánh.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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