Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi cấm ô tô Trung Quốc

Thứ Bảy, 05:14, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 3 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ngày 4/4 đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh cấm các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ, đồng thời ngăn chặn xe sản xuất tại Mexico hoặc Canada nhưng có nguồn gốc Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Trong thư gửi Tổng thống Donald Trump, các nghị sĩ Tammy Baldwin, Elissa Slotkin và Chuck Schumer đã cảnh báo việc cho phép các hãng xe Trung Quốc đầu tư sản xuất tại Mỹ có thể tạo ra “lợi thế kinh tế không thể vượt qua” đối với các nhà sản xuất nội địa, đồng thời gây ra nguy cơ an ninh quốc gia lâu dài. Theo họ, ngành công nghiệp ô tô Mỹ có thể đối mặt với tổn thất việc làm đáng kể nếu các hãng Trung Quốc mở rộng hiện diện.

Động thái này được đưa ra sau khi ông Trump từng phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit hồi tháng 1/2026 rằng ông sẵn sàng chào đón các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ nếu điều đó tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, quan điểm này đã vấp phải phản ứng từ cả hai đảng trong Quốc hội.

thuong nghi si my keu goi cam o to trung quoc hinh anh 1
Ảnh minh họa: KT

Hiện Mỹ đã áp đặt nhiều rào cản đối với ô tô Trung Quốc, bao gồm mức thuế khoảng 100%. Dù vậy, các khảo sát gần đây cho thấy người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan tâm đến các dòng xe giá rẻ và xe điện đến từ Trung Quốc.

Trước đó, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã ban hành các quy định trên thực tế cấm xe chở khách Trung Quốc tại Mỹ từ tháng 1/2025, với lý do lo ngại các phương tiện này có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Quy định này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hãng xe Mỹ và các hiệp hội ngành.

Cùng quan điểm cứng rắn, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bernie Moreno cho biết, sẽ đề xuất dự luật nhằm ngăn chặn hoàn toàn khả năng ô tô Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ, bao gồm cả phần cứng, phần mềm và các mối quan hệ đối tác.

Các nghị sĩ cũng đề cập tới hãng xe điện BYD, cho rằng công ty này nằm trong danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc có liên hệ với quân đội. Họ kêu gọi chính quyền nhanh chóng phân loại các hãng xe Trung Quốc là “thực thể liên quan quân sự” để siết chặt kiểm soát.

Phía Mỹ cũng vừa ra lệnh cấm một công ty sản xuất dây an toàn cho xe ô tô của Trung Quốc được xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ với cáo buộc liên quan tới hàng loạt vụ tai nạn chết người.  

Về phía Trung Quốc, Đại sứ quán tại Washington cho biết, nước này luôn mở cửa với các công ty ô tô toàn cầu, đồng thời cáo buộc Mỹ theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ và dựng lên các rào cản nhằm hạn chế xe Trung Quốc tiếp cận thị trường.

Quang Trung/VOV-Washington
