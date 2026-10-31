Toyota đưa Trung tâm Kỹ thuật Shimoyama vào vận hành toàn diện

Theo thông báo của tập đoàn Toyota (Toyota Motor Corporation), Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama đã được đưa vào vận hành toàn diện từ ngày 25/3/2024. Cơ sở này nằm tại vùng miền núi trải dài giữa hai thành phố Toyota và Okazaki thuộc tỉnh Aichi (Nhật Bản), với tổng diện tích lên tới 650,8 ha.

Dự án khởi công từ tháng 4/2018, khu vực trung tâm với đường thử mô phỏng đường nông thôn vận hành từ năm 2019; khu vực phía Đông gồm đường thử tốc độ cao và đường thử chuyên dụng bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2021. Mới đây, khu vực phía Tây – bao gồm tòa nhà phát triển xe mới và tòa nhà đón tiếp khách tham quan – đã hoàn tất, đưa toàn bộ cơ sở đi vào hoạt động đồng bộ.

Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama

Trong đó, khu vực cốt lõi của trung tâm là tòa nhà phát triển xe – nơi đặt "bản doanh" của hai thương hiệu Lexus và Gazoo Racing (GR). Lấy cảm hứng từ không gian khu vực pit của trường đua Nürburgring, trung tâm này quy tụ khoảng 3.000 nhân sự từ khâu hoạch định, thiết kế, kỹ thuật đến chế tạo mẫu thử và đánh giá.

Quy trình làm việc khép kín cho phép các kỹ sư và chuyên gia thử nghiệm lái xe trực tiếp trên những cung đường mô phỏng khắc nghiệt có độ dốc cao và nhiều khúc cua hiểm trở, nhanh chóng phát hiện lỗi để tiến hành tinh chỉnh kỹ thuật tại chỗ và tiếp tục kiểm nghiệm.

Song song với nâng cao năng lực kỹ thuật, Toyota đặt ưu tiên hàng đầu cho việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, với gần 60% tổng diện tích khuôn viên (tương đương 386,5 ha) là cây xanh nguyên bản được giữ gìn nguyên vẹn, kết hợp với gần 82 ha không gian xanh được phát triển mới.

Ngoài ra, Toyota cũng xây dựng Trung tâm Học tập Môi trường từ tháng 3/2023 nhằm kết nối với cộng đồng địa phương, đồng thời triển khai các chương trình bảo tồn rừng và vùng trũng ruộng lúa (yatsuda) theo mô hình sinh thái satoyama truyền thống.

Toyota dự định tiếp tục hợp tác với các chuyên gia, chính quyền địa phương và người dân sống quanh cơ sở để triển khai các sáng kiến bảo tồn môi trường tại những khu rừng và ruộng lúa ở vùng trũng trong thung lũng – được gọi là yatsuda trong tiếng Nhật – thuộc hệ sinh thái satoyama quý giá này. Thông qua những hoạt động đó, Toyota sẽ thúc đẩy việc chung sống hài hòa với cộng đồng, đồng thời phát triển trung tâm theo hướng hài hòa với thiên nhiên.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Toyota Akio Toyoda nhấn mạnh: “Đã gần 30 năm kể từ khi ý tưởng về dự án này bắt đầu được hình thành. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng cơ sở này thành một nơi có thể mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho tất cả những người đang sinh sống tại địa phương, để họ cảm thấy vui mừng vì Toyota đã đến Shimoyama.

Tất cả mọi người’ ở đây không chỉ bao gồm những con người đang có mặt ngày hôm nay, mà còn cả các loài thực vật và động vật đã sinh sống tại nơi này từ lâu hơn chúng ta.

Trong nỗ lực chung sống hài hòa với cộng đồng địa phương, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hợp tác từ tỉnh Aichi, thành phố Toyota, thành phố Okazaki và các cơ quan chính quyền khác. Chúng tôi cũng xin cảm ơn toàn thể người dân tại khu vực Shimoyama và Matsudaira vì sự thấu hiểu và ủng hộ quý báu trong suốt quá trình xây dựng kéo dài, cũng như trong những năm tháng sắp tới.

Khoảng 3.000 người, bao gồm các thành viên tham gia phát triển xe và các tay lái thử nghiệm của GR và Lexus, sẽ lái thử, tìm ra những vấn đề và cải tiến xe tại đây.

Chúng ta càng lái thử và phát hiện những vấn đề của xe, những chiếc xe sẽ càng trở nên tốt hơn. Với tư cách là một tay lái bậc thầy, bản thân tôi rất mong được dành nhiều thời gian lái xe trên những cung đường tại Shimoyama.

Những cung đường tại Shimoyama tạo nên những chiếc xe. Mặc dù đây không phải là một nhà máy sản xuất, những chiếc xe được hoàn thiện tại Shimoyama sẽ lăn bánh trên mọi cung đường khắp thế giới và mang lại nụ cười cho nhiều người".