English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toyota đưa Trung tâm Kỹ thuật Shimoyama vào vận hành toàn diện

Thứ Bảy, 18:30, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn Toyota đã chính thức đưa Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama vào vận hành toàn diện. Với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ Yen, cơ sở này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ với cam kết tạo ra những chiếc xe ngày càng tốt hơn.

Theo thông báo của tập đoàn Toyota (Toyota Motor Corporation), Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama đã được đưa vào vận hành toàn diện từ ngày 25/3/2024. Cơ sở này nằm tại vùng miền núi trải dài giữa hai thành phố Toyota và Okazaki thuộc tỉnh Aichi (Nhật Bản), với tổng diện tích lên tới 650,8 ha. 

Dự án khởi công từ tháng 4/2018, khu vực trung tâm với đường thử mô phỏng đường nông thôn vận hành từ năm 2019; khu vực phía Đông gồm đường thử tốc độ cao và đường thử chuyên dụng bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2021. Mới đây, khu vực phía Tây – bao gồm tòa nhà phát triển xe mới và tòa nhà đón tiếp khách tham quan – đã hoàn tất, đưa toàn bộ cơ sở đi vào hoạt động đồng bộ.

toyota dua trung tam ky thuat shimoyama vao van hanh toan dien hinh anh 1
Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama

Trong đó, khu vực cốt lõi của trung tâm là tòa nhà phát triển xe – nơi đặt "bản doanh" của hai thương hiệu Lexus và Gazoo Racing (GR). Lấy cảm hứng từ không gian khu vực pit của trường đua Nürburgring, trung tâm này quy tụ khoảng 3.000 nhân sự từ khâu hoạch định, thiết kế, kỹ thuật đến chế tạo mẫu thử và đánh giá. 

Quy trình làm việc khép kín cho phép các kỹ sư và chuyên gia thử nghiệm lái xe trực tiếp trên những cung đường mô phỏng khắc nghiệt có độ dốc cao và nhiều khúc cua hiểm trở, nhanh chóng phát hiện lỗi để tiến hành tinh chỉnh kỹ thuật tại chỗ và tiếp tục kiểm nghiệm. 

toyota dua trung tam ky thuat shimoyama vao van hanh toan dien hinh anh 2

Song song với nâng cao năng lực kỹ thuật, Toyota đặt ưu tiên hàng đầu cho việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, với gần 60% tổng diện tích khuôn viên (tương đương 386,5 ha) là cây xanh nguyên bản được giữ gìn nguyên vẹn, kết hợp với gần 82 ha không gian xanh được phát triển mới. 

Ngoài ra, Toyota cũng xây dựng Trung tâm Học tập Môi trường từ tháng 3/2023 nhằm kết nối với cộng đồng địa phương, đồng thời triển khai các chương trình bảo tồn rừng và vùng trũng ruộng lúa (yatsuda) theo mô hình sinh thái satoyama truyền thống.

Toyota dự định tiếp tục hợp tác với các chuyên gia, chính quyền địa phương và người dân sống quanh cơ sở để triển khai các sáng kiến bảo tồn môi trường tại những khu rừng và ruộng lúa ở vùng trũng trong thung lũng – được gọi là yatsuda trong tiếng Nhật – thuộc hệ sinh thái satoyama quý giá này. Thông qua những hoạt động đó, Toyota sẽ thúc đẩy việc chung sống hài hòa với cộng đồng, đồng thời phát triển trung tâm theo hướng hài hòa với thiên nhiên.

toyota dua trung tam ky thuat shimoyama vao van hanh toan dien hinh anh 3

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Toyota Akio Toyoda nhấn mạnh: “Đã gần 30 năm kể từ khi ý tưởng về dự án này bắt đầu được hình thành. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng cơ sở này thành một nơi có thể mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho tất cả những người đang sinh sống tại địa phương, để họ cảm thấy vui mừng vì Toyota đã đến Shimoyama.

Tất cả mọi người’ ở đây không chỉ bao gồm những con người đang có mặt ngày hôm nay, mà còn cả các loài thực vật và động vật đã sinh sống tại nơi này từ lâu hơn chúng ta.

Trong nỗ lực chung sống hài hòa với cộng đồng địa phương, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hợp tác từ tỉnh Aichi, thành phố Toyota, thành phố Okazaki và các cơ quan chính quyền khác. Chúng tôi cũng xin cảm ơn toàn thể người dân tại khu vực Shimoyama và Matsudaira vì sự thấu hiểu và ủng hộ quý báu trong suốt quá trình xây dựng kéo dài, cũng như trong những năm tháng sắp tới.

Khoảng 3.000 người, bao gồm các thành viên tham gia phát triển xe và các tay lái thử nghiệm của GR và Lexus, sẽ lái thử, tìm ra những vấn đề và cải tiến xe tại đây.

Chúng ta càng lái thử và phát hiện những vấn đề của xe, những chiếc xe sẽ càng trở nên tốt hơn. Với tư cách là một tay lái bậc thầy, bản thân tôi rất mong được dành nhiều thời gian lái xe trên những cung đường tại Shimoyama.

Những cung đường tại Shimoyama tạo nên những chiếc xe. Mặc dù đây không phải là một nhà máy sản xuất, những chiếc xe được hoàn thiện tại Shimoyama sẽ lăn bánh trên mọi cung đường khắp thế giới và mang lại nụ cười cho nhiều người".

nagoya-1.jpg

Toyota vinh danh vận động viên châu Á, ra mắt ca khúc “New Day Rising”

VOV.VN - Nhân dịp khép lại Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á Aichi-Nagoya 2026, Toyota Motor Asia (TMA) tôn vinh thành tích và những dấu ấn nổi bật của 7 vận động viên thuộc Đội Toyota toàn cầu (GTTA), đến từ 6 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toyota cùng các hãng xe Nhật Bản khẳng định vị thế công nghệ xe tự lái
Toyota cùng các hãng xe Nhật Bản khẳng định vị thế công nghệ xe tự lái

VOV.VN - Toyota cùng các hãng xe Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ xe tự lái, hướng tới mục tiêu không có người tử vong do tai nạn giao thông và bảo đảm quyền di chuyển cho mọi người.

Toyota cùng các hãng xe Nhật Bản khẳng định vị thế công nghệ xe tự lái

Toyota cùng các hãng xe Nhật Bản khẳng định vị thế công nghệ xe tự lái

VOV.VN - Toyota cùng các hãng xe Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ xe tự lái, hướng tới mục tiêu không có người tử vong do tai nạn giao thông và bảo đảm quyền di chuyển cho mọi người.

Cận cảnh Toyota Highlander 2027 thuần điện sắp ra mắt thị trường
Cận cảnh Toyota Highlander 2027 thuần điện sắp ra mắt thị trường

VOV.VN - Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV Toyota Highlander đã chuyển đổi sang nền tảng thuần điện (BEV), gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và tầm hoạt động tới 511 km, nhưng lại lùi lịch sản xuất sang năm 2027.

Cận cảnh Toyota Highlander 2027 thuần điện sắp ra mắt thị trường

Cận cảnh Toyota Highlander 2027 thuần điện sắp ra mắt thị trường

VOV.VN - Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV Toyota Highlander đã chuyển đổi sang nền tảng thuần điện (BEV), gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và tầm hoạt động tới 511 km, nhưng lại lùi lịch sản xuất sang năm 2027.

Toyota Corolla Cross 2027 cắt phiên bản Hybrid S, giá tăng nhẹ
Toyota Corolla Cross 2027 cắt phiên bản Hybrid S, giá tăng nhẹ

VOV.VN - Toyota Corolla Cross 2027 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ với điều chỉnh đáng chú ý khi hãng loại bỏ phiên bản Hybrid S tiêu chuẩn. Bên cạnh sự thu gọn danh mục sản phẩm, giá bán của các phiên bản còn lại cũng đồng loạt tăng nhẹ.

Toyota Corolla Cross 2027 cắt phiên bản Hybrid S, giá tăng nhẹ

Toyota Corolla Cross 2027 cắt phiên bản Hybrid S, giá tăng nhẹ

VOV.VN - Toyota Corolla Cross 2027 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ với điều chỉnh đáng chú ý khi hãng loại bỏ phiên bản Hybrid S tiêu chuẩn. Bên cạnh sự thu gọn danh mục sản phẩm, giá bán của các phiên bản còn lại cũng đồng loạt tăng nhẹ.

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục
Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

VOV.VN - Xe máy cũ hư hỏng, không còn sử dụng hoặc đã bán cho cơ sở thu mua phế liệu vẫn phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Chủ xe không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt tiền triệu.

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

VOV.VN - Xe máy cũ hư hỏng, không còn sử dụng hoặc đã bán cho cơ sở thu mua phế liệu vẫn phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Chủ xe không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt tiền triệu.

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?
Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào Quý IV/2026 với cuộc đua giảm giá ngày càng sôi động. Hàng loạt mẫu xe từ phổ thông đến cao cấp được các hãng và đại lý tung ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào Quý IV/2026 với cuộc đua giảm giá ngày càng sôi động. Hàng loạt mẫu xe từ phổ thông đến cao cấp được các hãng và đại lý tung ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn