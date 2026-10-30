Toyota vinh danh vận động viên châu Á, ra mắt ca khúc “New Day Rising”

Nhân dịp Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á Aichi-Nagoya 2026 khép lại, Toyota châu Á - Toyota Motor Asia (TMA) tôn vinh những thành tích ấn tượng và cột mốc đáng nhớ của 7 vận động viên (VĐV) thuộc Đội VĐV Toyota toàn cầu - Global Team Toyota Athlete (GTTA), đến từ 6 quốc gia châu Á: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

TMA cũng tổ chức sự kiện One Team Asia tại Nagoya, quy tụ các VĐV và nghệ sĩ nhằm tôn vinh tài năng đa dạng của khu vực, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Toyota đối với thể thao.

Từ trái sang phải: ông Daisuke Hori, Phó Chủ tịch Điều hành Toyota Motor Asia; ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Toyota Motor Asia (Singapore); Vận động viên Malaysia Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi; VĐV Việt Nam Lê Văn Công; ông Preston Tan, Phó Chủ tịch Toyota Motor Asia; và ông Jaja Ishibashi, Trưởng Ban, Toyota Motor Asia.

Với Toyota, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là nền tảng giúp thay đổi nhận thức về những điều con người có thể vươn tới, đề cao quyền tự do di chuyển và tạo cơ hội để mọi người, bất kể năng lực hay xuất thân, đều có thể tham gia. Niềm tin này tiếp tục định hướng cho sự hỗ trợ của Toyota dành cho các VĐV cũng như những nỗ lực xây dựng cộng đồng hòa nhập hơn.

Sự kiện chính của buổi tối là màn ra mắt ca khúc “New Day Rising”, sản phẩm âm nhạc hợp tác của khu vực thuộc sáng kiến Move Your World Beat của Toyota. Được phát triển từ những sáng tác riêng sử dụng âm thanh nguyên mẫu từ các dòng xe Toyota, ca khúc kết hợp những màu sắc âm nhạc đặc trưng của các nghệ sĩ tham gia đến từ nhiều quốc gia châu Á. Đây là thành quả của hành trình sáng tạo chung trên toàn khu vực, khi các sáng tác riêng của bảy nghệ sĩ được kết hợp thành một tác phẩm âm nhạc thống nhất, vừa thể hiện bản sắc riêng của mỗi người, vừa lan tỏa tinh thần gắn kết của châu Á.

Từ trái sang phải: 6/7 nghệ sĩ tham gia dự án hợp tác âm nhạc tại sự kiện One Team Asia của Toyota, gồm Natasha Noorani, nhạc sĩ kiêm nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc học người Pakistan; Shye, ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác và nhà sản xuất âm nhạc indie người Singapore; Belle Sisoski, nghệ sĩ đa nhạc cụ kiêm DJ người Malaysia; Miguel Benjamin và Paolo Benjamin, thành viên ban nhạc indie folk-pop Ben&Ben đến từ Philippines; và Valentina Ploy, ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác mang hai dòng máu Thái Lan – Ý.

Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của “Move Your World Beat: Volume 1”, tuyển tập các ca khúc riêng của các nghệ sĩ.

Thông qua việc kết nối thể thao và âm nhạc tại One Team Asia, Toyota cho thấy cả hai lĩnh vực đều có thể vượt ra ngoài thành tích cá nhân và sự thể hiện sáng tạo, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng. Nếu các VĐV truyền cảm hứng qua hành trình thi đấu, thì các nghệ sĩ làm điều đó thông qua âm nhạc và văn hóa. Hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng chia sẻ một niềm tin vào sức mạnh của sự vận động: Move Your World.

Tôn vinh những dấu mốc đáng nhớ trên khắp châu Á

Tại Đại hội Thể thao châu Á, vận động viên thể dục dụng cụ Philippines Carlos Yulo giành 2 huy chương vàng ở nội dung thể dục tự do và nhảy chống nam, mang về cho Philippines 2 huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội. Trong khi đó, tay vợt cầu lông Thái Lan Kunlavut Vitidsarn làm nên lịch sử khi giành huy chương vàng đơn nam, mang về cho Thái Lan tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung này tại Đại hội Thể thao châu Á.

VĐV cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công (Việt Nam), 2/7 vận động viên thuộc Global Team Toyota Athlete tại sự kiện One Team Asia.

Tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á, VĐV Indonesia Muhammad Fadli Imamuddin giành huy chương vàng nội dung đua xe đạp lòng chảo cá nhân đuổi bắt 4.000 m hạng C4 nam, đồng thời lập kỷ lục Đại hội với thành tích 4 phút 50,169 giây. Kình ngư người khuyết tật Philippines Ernie Gawilan bảo vệ thành công danh hiệu vô địch nội dung bơi tự do 400 m hạng S7 nam, giành huy chương vàng thứ ba liên tiếp ở nội dung này, đồng thời giành thêm huy chương bạc ở nội dung bơi hỗn hợp cá nhân 200 m hạng SM7 nam.

Kình ngư người khuyết tật Singapore Toh Wei Soong giành tổng cộng 5 huy chương, gồm huy chương bạc ở nội dung bơi ngửa 100 m hạng S7 và bơi tự do 50 m hạng S7 nam; cùng 3 huy chương đồng ở các nội dung bơi tự do 400 m hạng S7, bơi tự do 100 m hạng S7 và bơi bướm 50 m hạng S7 nam.

VĐV khuyết tật Malaysia Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi giành huy chương bạc nội dung chạy 400 m hạng T20 nam với thành tích 48,34 giây. Trong khi đó, VĐV cử tạ người khuyết tật Việt Nam Lê Văn Công giành huy chương bạc hạng cân 49 kg nam với mức tạ tốt nhất 171 kg, mang về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại Đại hội.

VĐV điền kinh người khuyết tật Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi (Malaysia) trả lời phỏng vấn

Chia sẻ về sự đồng hành lâu dài của Toyota với thể thao và cam kết hỗ trợ mọi người, mọi cộng đồng cùng tiến bước, ông Preston Tan, Phó Chủ tịch Toyota Motor Asia, cho biết: “Tại Aichi-Nagoya 2026, chúng tôi đã chứng kiến những thành tích đáng tự hào của các VĐV, mỗi người đều được thôi thúc bởi khát vọng riêng và quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân. Hành trình của họ nhắc nhở chúng ta rằng sự tiến bộ mang ý nghĩa riêng với mỗi người, và mỗi thành tích đều có thể truyền cảm hứng cho người khác.

Move Your World Beat lan tỏa tinh thần ấy qua âm nhạc, kết nối các nghệ sĩ từ khắp châu Á để cùng tạo nên một tác phẩm vừa thể hiện bản sắc riêng của mỗi người, vừa phản ánh tinh thần gắn kết chung của khu vực. Với Toyota, những trải nghiệm này càng khẳng định lý do chúng tôi tiếp tục đầu tư vào con người và tiềm năng của mỗi cá nhân – không chỉ để ghi nhận những gì họ có thể đạt được, mà còn tạo cơ hội để họ truyền cảm hứng cho người khác và tạo nên những giá trị tích cực vượt ra ngoài khuôn khổ Đại hội”.