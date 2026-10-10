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Toyota Corolla Cross 2027 cắt phiên bản Hybrid S, giá tăng nhẹ

Thứ Bảy, 07:00, 10/10/2026
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VOV.VN - Toyota Corolla Cross 2027 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ với điều chỉnh đáng chú ý khi hãng loại bỏ phiên bản Hybrid S tiêu chuẩn. Bên cạnh sự thu gọn danh mục sản phẩm, giá bán của các phiên bản còn lại cũng đồng loạt tăng nhẹ.

Toyota Corolla Cross 2027 được rút gọn phiên bản

Tại Mỹ, Toyota Corolla Cross 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng và phần lớn trang bị của phiên bản hiện hành. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở danh mục sản phẩm khi Toyota loại bỏ phiên bản Hybrid S, khiến khách hàng mua Corolla Cross Hybrid tại Mỹ chỉ còn hai lựa chọn là SE và XSE. 

Việc loại bỏ Hybrid S khiến phiên bản Hybrid SE trở thành lựa chọn khởi điểm mới của dòng Corolla Cross Hybrid. Cả SE và XSE đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh điện tử e-AWD tiêu chuẩn.

toyota corolla cross 2027 cat phien ban hybrid s, gia tang nhe hinh anh 1
Toyota Corolla Cross 2027 sẽ không còn phiên bản Hybrid S

Trong khi đó, các phiên bản sử dụng động cơ xăng vẫn gồm L, LE và XLE, với tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Toyota không thực hiện thay đổi đáng kể nào đối với hệ truyền động của xe trong đời 2027. 

toyota corolla cross 2027 cat phien ban hybrid s, gia tang nhe hinh anh 2

Động cơ Corolla Cross 2027 không thay đổi

Toyota Corolla Cross 2027 bản xăng tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L, cho công suất 169 mã lực, kết hợp hộp số CVT. Người dùng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD.

Theo Toyota, phiên bản dẫn động cầu trước có mức tiêu thụ nhiên liệu ước tính tối đa 31 mpg (7,6 l/100km), trong khi bản AWD đạt khoảng 30 mpg (7,8 l/100km) theo chu trình kết hợp.

toyota corolla cross 2027 cat phien ban hybrid s, gia tang nhe hinh anh 3

Các phiên bản Hybrid sử dụng hệ thống truyền động kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho tổng công suất 196 mã lực. Hệ thống e-AWD là trang bị tiêu chuẩn trên cả Hybrid SE và Hybrid XSE.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Corolla Cross Hybrid tiếp tục đạt mức 46 mpg (5,1 l/100km) trong đô thị, 39 mpg (6 l/100km) trên đường cao tốc và 42 mpg (5,6 l/100km) kết hợp. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của mẫu SUV cỡ nhỏ này khi so với các phiên bản sử dụng động cơ xăng. 

toyota corolla cross 2027 cat phien ban hybrid s, gia tang nhe hinh anh 4
toyota corolla cross 2027 cat phien ban hybrid s, gia tang nhe hinh anh 5

Giá Toyota Corolla Cross 2027 tăng nhẹ

Bên cạnh việc cắt phiên bản Hybrid S, Toyota cũng điều chỉnh giá bán Corolla Cross 2027 theo hướng tăng nhẹ. Phiên bản L dẫn động cầu trước có giá khởi điểm 25.535 USD (khoảng 663 triệu đồng), chưa bao gồm các khoản phí xử lý và giao xe.

Phiên bản Hybrid có giá từ 31.415 USD (khoảng 816 triệu đồng) với Corolla Cross Hybrid SE. Như vậy, khoảng cách giữa bản Corolla Cross L chạy xăng và Hybrid SE lên tới 5.880 USD (khoảng 151 triệu đồng). 

Toyota cho biết, Corolla Cross 2027 dự kiến được đưa tới các đại lý tại Mỹ từ mùa thu năm nay. Mẫu SUV được lắp ráp tại nhà máy của Toyota ở Huntsville, bang Alabama.

toyota corolla cross 2027 cat phien ban hybrid s, gia tang nhe hinh anh 6

Ngoài những thay đổi về danh mục phiên bản và giá bán, Corolla Cross 2027 gần như giữ nguyên thiết kế, động cơ và trang bị so với đời trước. Hệ thống Toyota Safety Sense 3.0 tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ bám làn, tự động chuyển đổi đèn pha, nhận diện biển báo giao thông và phanh tiền va chạm có khả năng phát hiện người đi bộ. 

toyota corolla cross 2027 cat phien ban hybrid s, gia tang nhe hinh anh 7

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross được phân phối với hai phiên bản - V (giá 820 triệu đồng) và HEV (giá 865 triệu đồng). 

Bản máy xăng 1.8V lắp động cơ 1,8 lít 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 138 mã lực, mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Trong khi bản hybrid 1.8 HEV gồm động cơ xăng 1.8 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm), kết hợp với một môtơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm. Cả hai đều sử dụng hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước.

Theo công bố của nhà sản, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 7,55 lít/100 km với bản 1.8 V và 3,67 lít/100 bản 1.8 HEV.

Trang bị an toàn với Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình chủ động. Ngoài ra, xe còn trang bị các tính năng khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo áp suất lốp, 7 túi khí... 

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SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam bước vào cuộc đua ưu đãi mạnh trong khi Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage cùng nhiều mẫu xe khác đồng loạt tung ưu đãi sâu. Một số xe VIN 2024-2025 được đại lý giảm hàng trăm triệu đồng, kéo giá bán xuống ngang nhiều mẫu SUV cỡ B.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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