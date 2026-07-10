Toyota Hilux PHEV lộ diện: Vũ khí mới quyết đấu Ford Ranger và BYD Shark

Toyota Hilux PHEV sẽ là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược điện hóa

Toyota đã xác nhận sẽ mở rộng danh mục xe bán tải điện hóa, và Hilux PHEV được xem là bước đi tiếp theo sau khi hãng giới thiệu Hilux Hybrid 48V vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, khác với hệ thống mild-hybrid chỉ hỗ trợ động cơ diesel, phiên bản Plug-in Hybrid sẽ có khả năng chạy hoàn toàn bằng điện trong một quãng đường nhất định.

Toyota chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật của Hilux PHEV, nhưng nhiều nguồn tin cho biết mẫu xe có thể sử dụng hệ truyền động tương tự Toyota Land Cruiser Prado PHEV hoặc kết hợp công nghệ hybrid sạc điện đã được hãng phát triển cho nhiều dòng SUV.

Xe Toyota Hilux BEV phiên bản dành cho thị trường Úc.

Việc phát triển Hilux PHEV diễn ra trong bối cảnh nhiều thị trường đang siết chặt tiêu chuẩn khí thải, đồng thời nhu cầu đối với xe bán tải điện hóa ngày càng tăng. Toyota kỳ vọng phiên bản mới vẫn duy trì khả năng off-road, sức kéo và độ bền vốn là thế mạnh của dòng Hilux.

Sẵn sàng đối đầu Ford Ranger PHEV và BYD Shark 6

Phân khúc bán tải đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi ngày càng nhiều hãng xe giới thiệu các mẫu hybrid sạc điện. Ford đã xác nhận Ranger PHEV sẽ được bán tại nhiều thị trường trong năm nay, trong khi BYD Shark 6 cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ hiệu suất cao và phạm vi di chuyển bằng điện ấn tượng.

Toyota không muốn đứng ngoài cuộc chơi. Hilux PHEV được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn đáng kể so với bản diesel truyền thống, đồng thời cung cấp mô-men xoắn lớn ngay từ dải tốc độ thấp nhờ động cơ điện.

Mẫu xe nhiều khả năng vẫn sử dụng nền tảng IMV hiện tại thay vì chuyển sang kiến trúc hoàn toàn mới, qua đó giúp Toyota kiểm soát chi phí phát triển và giữ mức giá cạnh tranh.

Toyota vẫn duy trì nhiều lựa chọn động cơ cho Hilux

Bên cạnh phiên bản Plug-in Hybrid, Toyota sẽ tiếp tục bán Hilux với nhiều cấu hình động cơ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của từng thị trường. Điều này bao gồm động cơ diesel truyền thống, phiên bản mild-hybrid 48V và cả Hilux chạy thuần điện đang được thử nghiệm ở một số quốc gia.

Chiến lược đa dạng hóa hệ truyền động cho thấy Toyota vẫn tin rằng quá trình chuyển đổi sang xe điện sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, thay vì loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong trong thời gian ngắn.

Nếu đúng kế hoạch, Hilux PHEV sẽ trở thành mẫu bán tải hybrid sạc điện đầu tiên của Toyota, giúp thương hiệu Nhật Bản tăng sức cạnh tranh trước làn sóng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thị trường xe bán tải toàn cầu.

Trong khi đó, tại Việt Nam, Toyota Hilux đang được phân phối là thế hệ thứ 9 ra mắt ngày 29/1/2026. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với 3 phiên bản - Standard 2.8 4x2 MT (giá 632 triệu đồng), Pro 2.8 4x2 AT (giá 706 triệu đồng) và Trailhunter 2.8 4x4 AT (giá 903 triệu đồng). Cả 3 cùng được trang bị động cơ dầu 2.8 lít, sản sinh công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Toyota Hilux thế hệ thứ 9 được thiết kế khỏe khoắn và sắc nét.

Đi cùng tùy chọn số sàn 6MT hoặc 6 AT, một cầu hoặc hai cầu theo từng phiên bản. Lần đầu tiên, Hilux 2026 trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS với nhiều chế độ lái phù hợp với nhiều kiểu mặt đường.

Ngoài ra xe còn được trang bị nhiều tính năng, công nghệ mới như: Bản nâng cấp hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng - cảnh báo tiền va chạm, phát hiện người đi bộ và xe đạp. Điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, hỗ trợ giữ làn có chức năng đánh lái. Bên cạnh đó còn có phanh tay điện tử, cảm biến áp suất lốp...