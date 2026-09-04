Toyota Land Cruiser 300 2027 bỏ động cơ V6 xăng, chuyển sang Hybrid mạnh nhất

Land Cruiser 300 2027 sắp ra mắt tại Nhật

Sau khi được cập nhật tại Trung Đông, Đông Âu và Australia trong năm nay, Toyota Land Cruiser 300 2027 chuẩn bị chính thức trở lại thị trường quê nhà Nhật Bản. Theo thông tin từ truyền thông Nhật, mẫu SUV khung gầm rời này dự kiến ra mắt vào ngày 16/9. Đây được xem là đợt nâng cấp toàn diện nhất của Land Cruiser 300 kể từ khi thế hệ hiện tại trình làng vào năm 2021. Trước đó, xe từng nhận một số thay đổi về công nghệ và hệ thống thông tin giải trí vào đầu năm 2025.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Toyota sẽ loại bỏ động cơ V6 xăng không có hệ thống điện hóa tại Nhật để thay thế bằng hệ thống Hybrid tự sạc công suất cao. Trong khi đó, động cơ diesel vẫn tiếp tục được duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng ưu tiên khả năng vận hành và sức kéo.

Toyota Land Cruiser 300 Hybrid (Trung Đông)

Hybrid giúp Land Cruiser 300 mạnh nhất từ trước đến nay

Land Cruiser 300 2027 tại Nhật sẽ được trang bị hệ truyền động i-Force Max Hybrid, công nghệ được chia sẻ từ Lexus LX700h. Hệ thống này kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép với một mô-tơ điện tích hợp trong hộp số tự động 10 cấp. Tổng công suất đạt 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, biến đây trở thành phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từng được Toyota sản xuất.

Việc bổ sung bộ pin đặt dưới khu vực khoang hành lý khiến dung tích bình nhiên liệu giảm từ 80 lít xuống còn 68 lít. Hệ thống Hybrid cũng khiến trọng lượng xe tăng khoảng 170 kg so với phiên bản V6 xăng bị khai tử. Dù vậy, Toyota vẫn đảm bảo khả năng lội nước sâu 700 mm bằng cách chống nước cho bộ pin. Tại Nhật Bản, hệ truyền động Hybrid sẽ chỉ được cung cấp trên hai phiên bản ZX và GR Sport.

Toyota Land Cruiser GR Sport Hybrid (Australia)

Phiên bản ZX sở hữu thiết kế phần dưới cản trước được chỉnh sửa cùng bộ mâm hợp kim 20 inch. Trong khi đó, GR Sport tiếp tục duy trì phong cách mạnh mẽ với bộ bodykit đặc trưng, mâm 18 inch màu xám mờ, khóa vi sai kép và hệ thống treo E-KDSS.

Land Cruiser 300 bổ sung bản diesel giá dễ tiếp cận hơn

Bên cạnh hệ truyền động Hybrid, Toyota vẫn giữ động cơ diesel V6 3.3L tăng áp kép, cho công suất 304 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Khách hàng lựa chọn động cơ diesel cũng có thể nâng cấp lên các phiên bản ZX và GR Sport, nhưng cả hai đều chỉ có cấu hình 5 chỗ. Riêng hệ thống trợ lực lái điện EPS được dành riêng cho các phiên bản Hybrid.

Toyota Land Cruiser GR Sport Hybrid (Trung Đông)

Đáng chú ý, phiên bản GX mới sẽ trở thành lựa chọn có giá thấp nhất trong dòng Land Cruiser 300 tại Nhật. Xe được cấu hình 5 chỗ, ghế bọc vải, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và mâm 18 inch.

Theo mức giá bị rò rỉ, Land Cruiser 300 GX Diesel sẽ có giá khởi điểm khoảng 6,3 triệu yen, tương đương 39.500 USD. Phiên bản GR Sport diesel có giá khoảng 9,15 triệu yen, tương đương 57.300 USD (xấp xỉ 1,5 tỷ đồng). Đối với bản Hybrid, Land Cruiser 300 HEV ZX dự kiến có giá 9,801 triệu yen, tương đương 61.400 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng), tăng khoảng 2,36 triệu yen so với phiên bản ZX V6 xăng trước đây. Cao cấp nhất là Land Cruiser 300 HEV GR Sport với giá khởi điểm khoảng 10,2 triệu yen, tương đương 63.900 USD (gần 1,67 tỷ đồng).

Còn hiện tại, ở Việt Nam, Toyota chỉ bán ra duy nhất một phiên bản LC300 với mức giá niêm yết 4.06 tỷ đồng. Riêng với màu trắng ngọc trai, khách hàng sẽ phải bỏ thêm 11 triệu đồng.

Xe được trang bị động cơ mới 3.5 V6 tăng áp, công suất 409 mã lực tại vòng tua máy 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 650 Nm tại 2.000-3.600 vòng/phút, đi cùng hộp số tự động 10 cấp.

Ngoài ra, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense là điểm nhấn chính với nhiều tính năng như: điều khiển hành trình chủ động, camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera phát hiện và cảnh báo người phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, 10 túi khí...

Nhiều thông tin cho rằng, sắp tới Land Cruiser Hybrid cũng sẽ được bán ra tại Việt Nam trong năm nay. Nhiều khả năng, bản Hybrid sẽ trở thành lựa chọn duy nhất với dòng xe Land Cruiser trong thời gian tới.