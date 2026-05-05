中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loạt xe Toyota tiếp tục gia tăng sức hút bằng ưu đãi lớn tháng 5/2026

Thứ Ba, 11:53, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mở đầu tháng 5, Toyota Việt Nam công bố chương trình ưu đãi lớn đến 100% lệ phí trước bạ cùng quà tặng hấp dẫn, gia tăng cơ hội sở hữu ô tô cho khách hàng Việt.

Khép lại tháng 4, Veloz Cross vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota với hơn 1.500 xe. Mẫu xe này cùng Avanza Premio tiếp tục được hãng xe Nhật áp dụng mức ưu đãi lớn nhất trong tháng 5 với 100% lệ phí trước bạ, quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu. Cùng với đó, hai mẫu xe trụ cột doanh số hàng tháng là Vios và Yaris Cross (tất cả các phiên bản) được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

loat xe toyota tiep tuc gia tang suc hut bang uu dai lon thang 5 2026 hinh anh 1
Veloz Cross và Avanza Premio hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, khách hàng mua Vios, Hilux, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross sẽ nhận được ưu đãi lãi suất chỉ từ 6,99%/năm, cố định trong 12 tháng đầu. Mức 6,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota Hybrid. Ngoài ra, chương trình vay “trả trước 0 đồng” cho tất cả các mẫu xe Toyota vẫn được triển khai tới nhóm khách hàng là cán bộ công chức nhà nước, nhân viên tại các doanh nghiệp lớn, nhân viên thuộc đối tác/nhà cung cấp/đại lý Toyota.

loat xe toyota tiep tuc gia tang suc hut bang uu dai lon thang 5 2026 hinh anh 2
Trong tháng 4/2026, Veloz Cross vươn lên dẫn đầu doanh số của Toyota Việt Nam với 1.503 xe bán ra.

Các chính sách kể trên được áp dụng từ nay đến hết 31/5/2026 tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc. Với nguồn cung ổn định, thủ tục đơn giản, hãng xe Nhật Bản cho biết, khách hàng sẽ không phải chờ đợi lâu, nhận xe nhanh chóng. Ngoài các chính sách ưu đãi chung từ hãng, mỗi đại lý có thể có những quyền lợi đặc biệt, gia tăng giá trị cho khách hàng sở hữu xe.

Tháng 4 vừa qua, 6.676 xe Toyota và Lexus đã được giao đến tay khách hàng, Yaris Cross, Vios, Veloz Cross là 3 mẫu xe trụ cột doanh số. Chính sách kích cầu được xem là đòn bẩy quan trọng, giúp Toyota gia tăng doanh số trong tháng 5.

ngoai_that_veloz_cross.jpg

Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 4/2026

VOV.VN - Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Toyota Việt Nam, doanh số toàn qu­ốc của hãng xe Nhật Bản đạt 6.378 xe, bao gồm 2.375 xe lắp ráp trong nước và 4.003 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Kết quả này đã ghi nhận sự tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảo Linh/VOV.VN
Tag: Toyota Toyota Việt Nam giá xe toyota toyota giảm giá giá toyota giảm toyota ưu đãi tháng 5 thị trường ô tô giá xe giá xe toyota mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toyota và Woven By Toyota ra mắt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy "Kakezan"
Toyota và Woven By Toyota ra mắt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy "Kakezan"

VOV.VN - Toyota và Woven by Toyota vừa giới thiệu loạt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy đổi mới tại Woven City thông qua mô hình “Kakezan” kết hợp đa ngành. Đồng thời, thành phố cũng mở rộng hệ sinh thái với các Inventor mới và trung tâm phát triển Inventor Garage.

Toyota và Woven By Toyota ra mắt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy "Kakezan"

Toyota và Woven By Toyota ra mắt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy "Kakezan"

VOV.VN - Toyota và Woven by Toyota vừa giới thiệu loạt công nghệ AI mới nhằm thúc đẩy đổi mới tại Woven City thông qua mô hình “Kakezan” kết hợp đa ngành. Đồng thời, thành phố cũng mở rộng hệ sinh thái với các Inventor mới và trung tâm phát triển Inventor Garage.

Khám phá Toyota Corolla Cross thế hệ mới lộ diện với nâng cấp Hybrid đáng chú ý
Khám phá Toyota Corolla Cross thế hệ mới lộ diện với nâng cấp Hybrid đáng chú ý

VOV.VN - Toyota Corolla Cross thế hệ mới được hé lộ với thiết kế hiện đại mang phong cách xe điện cùng loạt nâng cấp Hybrid, hứa hẹn tăng sức hút trong phân khúc SUV đô thị.

Khám phá Toyota Corolla Cross thế hệ mới lộ diện với nâng cấp Hybrid đáng chú ý

Khám phá Toyota Corolla Cross thế hệ mới lộ diện với nâng cấp Hybrid đáng chú ý

VOV.VN - Toyota Corolla Cross thế hệ mới được hé lộ với thiết kế hiện đại mang phong cách xe điện cùng loạt nâng cấp Hybrid, hứa hẹn tăng sức hút trong phân khúc SUV đô thị.

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt thiết kế mới
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt thiết kế mới

VOV.VN - Phiên bản nâng cấp (facelift) của Toyota Yaris Cross 2026 chính thức lộ diện với diện mạo sắc sảo hơn, nội thất tinh chỉnh và tiếp tục duy trì hệ truyền động Hybrid. Tuy nhiên, mẫu SUV đô thị này không có thay đổi lớn về nền tảng hay sức mạnh.

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt thiết kế mới

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt thiết kế mới

VOV.VN - Phiên bản nâng cấp (facelift) của Toyota Yaris Cross 2026 chính thức lộ diện với diện mạo sắc sảo hơn, nội thất tinh chỉnh và tiếp tục duy trì hệ truyền động Hybrid. Tuy nhiên, mẫu SUV đô thị này không có thay đổi lớn về nền tảng hay sức mạnh.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn