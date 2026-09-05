Triệu hồi hơn 1.500 xe Ford Ranger tại Việt Nam do liên quan đến lỗi túi khí rèm

Ford Việt Nam vừa thông báo chính thức về việc triển khai chương trình triệu hồi mang mã số 26C39 đối với 1.514 chiếc xe bán tải Ford Ranger tại thị trường trong nước. Toàn bộ số xe thuộc diện ảnh hưởng đều do Ford nhập khẩu, phân phối và có thời gian sản xuất từ ngày 20/04/2026 đến 24/06/2026.

Theo thông báo từ hãng xe, nguyên nhân đợt triệu hồi xuất phát từ nguy cơ mất an toàn của hệ thống túi khí. Cụ thể, túi khí rèm bên của một số xe Ford Ranger có thể xảy ra va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt. Lỗi kỹ thuật này khiến túi khí không thể bung ra đúng như thiết kế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra sự cố.

Ford Ranger vừa được nâng cấp vào tháng 7/2026

Ford Việt Nam đã ủy quyền cho hệ thống đại lý trên toàn quốc tiến hành kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B hoàn toàn miễn phí cho xe trong diện ảnh hưởng, với thời gian sửa chữa dự kiến diễn ra trong chưa đầy một ngày làm việc.

Hiện tại, Ford Việt Nam chưa ban hành yêu cầu ngừng sử dụng phương tiện đối với các xe gặp lỗi, nhưng hãng khuyến cáo chủ sở hữu các xe Ranger nằm trong diện ảnh hưởng cần nhanh chóng liên hệ với đại lý gần nhất để đặt lịch hẹn khắc phục sớm.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger liên tục duy trì sức cạnh tranh nhờ nguồn cung ổn định từ chiến lược lắp ráp xe trong nước. Hiện hãng đang tiến hành lắp ráp trực tiếp các phiên bản phổ thông tại nhà máy ở Hải Dương, bao gồm các bản XL, XLS, XLT và Wildtrak.

Trong khi đó, đối với nhóm khách hàng đam mê cảm giác lái thể thao và off-road chuyên nghiệp, Ford vẫn duy trì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đối với phiên bản Stormtrak cao cấp và bản hiệu suất cao Ranger Raptor. Vào tháng 7 vừa qua, Ford Việt Nam đã tiến hành nâng cấp mẫu xe này với các phiên bản XLS và Wildtrak 2.0L 4X4 AT sử dụng động cơ dầu 2.0L trong khi phiên bản Wildtrak 3.0L 4X4 AT sử dụng động cơ dầu V6 3.0L, phiên bản Stormtrak không còn trong danh mục sản phẩm.

Ford Ranger từ lâu đã khẳng định vị thế vững chắc là "vua bán tải" tại thị trường Việt Nam, với mức doanh số ấn tượng với 18.692 xe được bàn giao trong năm 2025, chiếm tới 68% thị phần của toàn phân khúc. Bước sang đầu năm 2026, Ranger tiếp tục duy trì phong độ dẫn đầu khi đạt doanh số 7.959 xe sau 7 tháng đầu, nắm giữ 58,4% thị phần và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.