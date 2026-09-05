English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệu hồi hơn 1.500 xe Ford Ranger tại Việt Nam do liên quan đến lỗi túi khí rèm

Thứ Bảy, 19:09, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ford Ranger bị triệu hồi tại Việt Nam với hơn 1.500 xe do túi khí rèm có thể bung không đúng cách nếu va chạm với ốp trang trí trụ B, làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.

Ford Việt Nam vừa thông báo chính thức về việc triển khai chương trình triệu hồi mang mã số 26C39 đối với 1.514 chiếc xe bán tải Ford Ranger tại thị trường trong nước. Toàn bộ số xe thuộc diện ảnh hưởng đều do Ford nhập khẩu, phân phối và có thời gian sản xuất từ ngày 20/04/2026 đến 24/06/2026.

Theo thông báo từ hãng xe, nguyên nhân đợt triệu hồi xuất phát từ nguy cơ mất an toàn của hệ thống túi khí. Cụ thể, túi khí rèm bên của một số xe Ford Ranger có thể xảy ra va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt. Lỗi kỹ thuật này khiến túi khí không thể bung ra đúng như thiết kế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra sự cố.

trieu hoi hon 1.500 xe ford ranger tai viet nam do lien quan den loi tui khi rem hinh anh 1
Ford Ranger vừa được nâng cấp vào tháng 7/2026

Ford Việt Nam đã ủy quyền cho hệ thống đại lý trên toàn quốc tiến hành kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B hoàn toàn miễn phí cho xe trong diện ảnh hưởng, với thời gian sửa chữa dự kiến diễn ra trong chưa đầy một ngày làm việc.

Hiện tại, Ford Việt Nam chưa ban hành yêu cầu ngừng sử dụng phương tiện đối với các xe gặp lỗi, nhưng hãng khuyến cáo chủ sở hữu các xe Ranger nằm trong diện ảnh hưởng cần nhanh chóng liên hệ với đại lý gần nhất để đặt lịch hẹn khắc phục sớm. 

Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger liên tục duy trì sức cạnh tranh nhờ nguồn cung ổn định từ chiến lược lắp ráp xe trong nước. Hiện hãng đang tiến hành lắp ráp trực tiếp các phiên bản phổ thông tại nhà máy ở Hải Dương, bao gồm các bản XL, XLS, XLT và Wildtrak. 

Trong khi đó, đối với nhóm khách hàng đam mê cảm giác lái thể thao và off-road chuyên nghiệp, Ford vẫn duy trì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đối với phiên bản Stormtrak cao cấp và bản hiệu suất cao Ranger Raptor. Vào tháng 7 vừa qua, Ford Việt Nam đã tiến hành nâng cấp mẫu xe này với các phiên bản XLS và Wildtrak 2.0L 4X4 AT sử dụng động cơ dầu 2.0L trong khi phiên bản Wildtrak 3.0L 4X4 AT sử dụng động cơ dầu V6 3.0L, phiên bản Stormtrak không còn trong danh mục sản phẩm.

Ford Ranger từ lâu đã khẳng định vị thế vững chắc là "vua bán tải" tại thị trường Việt Nam, với mức doanh số ấn tượng với 18.692 xe được bàn giao trong năm 2025, chiếm tới 68% thị phần của toàn phân khúc. Bước sang đầu năm 2026, Ranger tiếp tục duy trì phong độ dẫn đầu khi đạt doanh số 7.959 xe sau 7 tháng đầu, nắm giữ 58,4% thị phần và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng loạt xe Ford Everest và Ranger bị triệu hồi do lỗi mô-tơ gạt mưa
Hàng loạt xe Ford Everest và Ranger bị triệu hồi do lỗi mô-tơ gạt mưa

VOV.VN - Hai mẫu xe Ford Ranger và Everest đang phải triệu hồi tại Việt Nam để khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống mô-tơ gạt mưa kính chắn gió phía trước.

Hàng loạt xe Ford Everest và Ranger bị triệu hồi do lỗi mô-tơ gạt mưa

Hàng loạt xe Ford Everest và Ranger bị triệu hồi do lỗi mô-tơ gạt mưa

VOV.VN - Hai mẫu xe Ford Ranger và Everest đang phải triệu hồi tại Việt Nam để khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống mô-tơ gạt mưa kính chắn gió phía trước.

Ford Việt Nam bổ sung động cơ V6 mới cho Ranger, Ranger Raptor giá từ 1,1 tỷ đồng
Ford Việt Nam bổ sung động cơ V6 mới cho Ranger, Ranger Raptor giá từ 1,1 tỷ đồng

VOV.VN - Ford Việt Nam bổ sung phiên bản mới dành cho 3 mẫu xe Ranger, Ranger Raptor và Everest với nâng cấp mạnh ở các tùy chọn hệ thống truyền động, đáng chú ý là phiên bản Ranger Wildtrak với động cơ V6 3.0L giá gần 1,1 tỷ đồng.

Ford Việt Nam bổ sung động cơ V6 mới cho Ranger, Ranger Raptor giá từ 1,1 tỷ đồng

Ford Việt Nam bổ sung động cơ V6 mới cho Ranger, Ranger Raptor giá từ 1,1 tỷ đồng

VOV.VN - Ford Việt Nam bổ sung phiên bản mới dành cho 3 mẫu xe Ranger, Ranger Raptor và Everest với nâng cấp mạnh ở các tùy chọn hệ thống truyền động, đáng chú ý là phiên bản Ranger Wildtrak với động cơ V6 3.0L giá gần 1,1 tỷ đồng.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026: Ford Ranger trở lại ngôi vương
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026: Ford Ranger trở lại ngôi vương

VOV.VN - Ford Ranger chính thức lấy lại vị trí số 1 trong danh sách Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026 sau khi vượt qua các đối thủ mạnh.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026: Ford Ranger trở lại ngôi vương

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026: Ford Ranger trở lại ngôi vương

VOV.VN - Ford Ranger chính thức lấy lại vị trí số 1 trong danh sách Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026 sau khi vượt qua các đối thủ mạnh.

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026
Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

VOV.VN - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2026 đạt 4.900 xe (bao gồm xe Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026).

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

VOV.VN - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2026 đạt 4.900 xe (bao gồm xe Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026).

Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng
Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng

VOV.VN - Hyundai đang chuẩn bị bước vào phân khúc xe bán tải cỡ trung với một mẫu xe hoàn toàn mới sử dụng khung gầm body-on-frame. Đáng chú ý, hãng có thể không trang bị động cơ xăng thuần túy mà hướng tới hệ truyền động Hybrid hoặc EREV để tạo khác biệt trước Toyota Hilux và Ford Ranger.

Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng

Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng

VOV.VN - Hyundai đang chuẩn bị bước vào phân khúc xe bán tải cỡ trung với một mẫu xe hoàn toàn mới sử dụng khung gầm body-on-frame. Đáng chú ý, hãng có thể không trang bị động cơ xăng thuần túy mà hướng tới hệ truyền động Hybrid hoặc EREV để tạo khác biệt trước Toyota Hilux và Ford Ranger.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn