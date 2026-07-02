Ford Ranger không còn bản số sàn, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger vừa được nâng cấp về công nghệ, tiện nghi... tại thị trường Việt Nam. Ranger mới có các phiên bản bắt đầu từ XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost.

Với việc nâng cấp lần này, tất cả các phiên bản Ranger đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp, không còn phiên bản số sàn. Động cơ dầu 2.0L turbo cũng được cải tiến với xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới mang lại khả năng vận hành tối ưu, giảm chi phí bảo dưỡng, đồng thời cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu, sức kéo...

Ford Ranger không còn bản số sàn

Trên phiên bản Ranger XLS, màn hình SYNC 4A được nâng cấp lên 12-inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp khoang lái hiện đại và trực quan hơn. Điều hòa hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau vốn chỉ có trên các phiên bản cao cấp hơn, lần đầu được trang bị tiêu chuẩn trên XLS cho phép người lái và hành khách phía trước tùy chỉnh nhiệt độ riêng biệt, đồng thời đảm bảo làm mát toàn bộ khoang xe nhanh và đều hơn.

Cùng với đó là các nâng cấp về gương gập điện, đèn hậu LED, cổng sạc nhanh USB hàng ghế sau và khay đựng cốc tại cửa gió điều hòa hoàn thiện trang bị tiện ích cho chủ xe trong sử dụng hằng ngày.

Trên phiên bản Ranger XLS, màn hình SYNC 4A được nâng cấp lên 12-inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây

Điều hòa hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau vốn chỉ có trên các phiên bản cao cấp hơn

Với thiết kế khỏe khoắn, Ranger sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái, đồng thời vẫn duy trì khả năng chở tải ấn tượng. Điều này giúp mẫu xe trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc hằng ngày, hay trở thành phương tiện cho gia đình trong các chuyến đi cuối tuần và hoạt động ngoài trời.

Ranger Wildtrak 2.0L turbo với hệ dẫn động 4x4 gài cầu điện và khóa vi sai sau tự động, hệ thống quản lý địa hình giúp chiếc xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm dù đi trong phố hay các hành trình dài.

Phanh đĩa 4 bánh, mâm xe 18-inch thiết kế mới, cảm biến áp suất lốp, ghế chỉnh điện 8 hướng chất liệu da và da lộn với đường khâu chỉ đỏ thể thao, trang bị an toàn 7 túi khí, ổ điện thùng xe 220V, gói Ford Co-Pilot 360 bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo xe cắt ngang khi lùi & tự động phanh… là những tính năng an toàn và tiện nghi luôn vượt trội của Ranger.

Wildtrak 3.0L V6 mang đến lựa chọn mạnh mẽ hơn cho những khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội. Sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 – 2.250 vòng/phút, hệ truyền động này nâng cao đáng kể khả năng kéo tải và hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, phù hợp với các tác vụ nặng, hành trình dài và địa hình phức tạp.

Và gây hứng khởi nhất luôn là Ranger Raptor 3.0L – đến từ gia đình Ford Hiệu Năng Cao với trải nghiệm lái đầy phấn khích. Động cơ xăng EcoBoost 3.0L mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi nhạy bén, kết hợp với hệ thống treo trứ danh Fox Sport 2.5 inch nổi tiếng trên các đường đua địa hình tốc độ cao và nội thất được thiết kế giống khoang lái của máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn tối ưu, hệ thống loa B&O và một loạt tiện nghi cao cấp khác đã mang đến vị trí hoàn toàn khác biệt và đại diện phong cách sống đầy cảm hứng của Raptor.

Giá bán chi tiết các biến thể của Ford Ranger

Ngoài ra, Ford chính thức nâng cấp chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) trên toàn bộ dải Ranger và Everest mới.