Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng

Hyundai chuẩn bị tham gia cuộc chơi bán tải cỡ trung

Sau nhiều năm xuất hiện trong các tin đồn, mẫu bán tải cỡ trung sử dụng kết cấu khung gầm rời của Hyundai cuối cùng đã được hãng xác nhận trong sự kiện Investor Day. Đây sẽ là một trong những sản phẩm mới nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục xe của Hyundai từ nay đến năm 2030.

Hyundai cho biết sẽ giới thiệu hơn 100 mẫu xe mới hoặc được cập nhật trong giai đoạn này, trong đó ít nhất 58 mẫu dành cho thị trường Bắc Mỹ. Hãng cũng đặc biệt chú trọng những phân khúc mà mình chưa có sản phẩm, hay còn được gọi là những “khoảng trống” trên thị trường. Phân khúc bán tải cỡ trung chính là một trong số đó.

Mẫu bán tải mới dự kiến ra mắt trong khoảng ba năm tới và sẽ cạnh tranh trên thị trường toàn cầu với những cái tên quen thuộc như Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max. Xe sẽ sử dụng khung gầm dạng ladder-frame, phù hợp với đặc tính của một mẫu bán tải hướng tới khả năng chở hàng, vận hành địa hình và kéo tải. Trước đó từng xuất hiện đồn đoán rằng mẫu xe này có thể chia sẻ nền tảng với Kia Tasman, tuy nhiên Hyundai chưa xác nhận thông tin này.

Mẫu xe bán tải Hyundai Santa Cruz

Hybrid hoặc EREV có thể trở thành điểm nhấn

Điểm đáng chú ý nhất của mẫu bán tải Hyundai nằm ở hệ truyền động. Trong cuộc phỏng vấn, ông Gavin Donaldson, Giám đốc vận hành Hyundai Australia, thừa nhận Hyundai đang bước vào phân khúc bán tải cỡ trung khá muộn.

Tuy nhiên, Hyundai muốn tạo dấu ấn ngay khi xuất hiện. Theo ông Donaldson, hệ truyền động sẽ là yếu tố quan trọng giúp mẫu xe mới nổi bật trước các đối thủ đã có vị thế lâu năm. Hyundai Australia hiện xem hệ truyền động Hybrid hoặc EREV, tức xe điện mở rộng phạm vi hoạt động, là những lựa chọn thực tế cho mẫu bán tải này.

Nếu lựa chọn công nghệ EREV, mẫu bán tải Hyundai có thể sử dụng động cơ đốt trong chủ yếu để hoạt động như một bộ phát điện, trong khi mô-tơ điện đảm nhiệm việc truyền động. Cách tiếp cận này có thể giúp xe duy trì khả năng vận hành đường dài nhưng vẫn tận dụng được những ưu điểm của hệ thống truyền động điện.

Hyundai Boulder Concept | Hình minh họa mở đầu Thanos Pappas

Khả năng Hyundai lựa chọn EREV càng đáng chú ý khi hãng đang phát triển nhiều mẫu xe sử dụng công nghệ này. Hyundai đã xác nhận kế hoạch đưa EREV lên Santa Fe, một mẫu Genesis và một mẫu SUV phân khúc C dành cho thị trường Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa Hyundai hoàn toàn có thể tận dụng những công nghệ EREV đang phát triển để áp dụng cho mẫu bán tải cỡ trung mới. Nếu trở thành hiện thực, hệ truyền động Hybrid hoặc EREV có thể chính là yếu tố giúp mẫu xe này tạo khác biệt khi bước vào cuộc cạnh tranh với Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max.

Hiện Hyundai vẫn chưa công bố tên gọi chính thức, thông số động cơ, công suất hay thời điểm ra mắt cụ thể của mẫu bán tải. Tuy nhiên, với việc hãng đã chính thức xác nhận dự án và hé lộ định hướng về hệ truyền động, cuộc cạnh tranh trong phân khúc bán tải cỡ trung toàn cầu hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn trong những năm tới.