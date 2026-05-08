Cách xử lý xe ô tô bị sụt hố

Mỗi hành trình qua những vùng miền khác nhau luôn mang lại những trải nghiệm thú vị, nhưng cũng không thiếu những thử thách bất ngờ từ địa hình. Trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài Cứu hộ đã tiếp tục ghi nhận và xử lý nhiều ca sự cố đa dạng. Cụ thể, đã có 4 trường hợp xe chết máy được hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật tại chỗ; 03 trường hợp phương tiện hết xăng giữa đường được tiếp nhiên liệu khẩn cấp và 03 trường hợp xịt lốp đã được hỗ trợ thay lốp dự phòng để tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý nhất trong tuần qua là ca cứu hộ một chiếc SUV dưới 16 chỗ bị sụt bánh xuống hố đất ven đường tại tỉnh Đắk Lắk. Khi đang di chuyển trên đoạn đường vùng Tây Nguyên, bất ngờ bánh trước bên phải của xe sụt xuống một hố đất, loại đất đỏ khiến xe nghiêng hẳn về một phía. Dù bác tài đã cố gắng tăng ga để thoát ra nhưng càng nhấn ga, bánh xe lại càng quay tít tại chỗ và khiến xe lún sâu hơn vào nền đất mềm. Trước tình thế không thể tự xoay sở, chủ xe đã quyết định gọi ngay cho tổng đài cứu hộ để tìm sự trợ giúp.

Giữa cung đường đất đỏ vắng vẻ của đại ngàn Tây Nguyên, việc đưa một chiếc xe nặng hàng tấn ra khỏi hố sâu mà không làm hư hại gầm bệ là một bài toán không hề đơn giản. Đội cứu hộ đã giải quyết việc này ra sao?

PV VOVGT Quốc gia đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Vũ Long, chuyên gia cứu hộ trực tiếp xử lý ca sự cố tại Đắk Lắk:

PV: Xin chào anh Long, thưa anh, bối cảnh lúc đó tại hiện trường đã đặt ra những khó khăn gì cho đội ngũ cứu hộ?

Anh Nguyễn Vũ Long: Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, chiếc xe SUV đang trong tình trạng nghiêng rõ rệt, bánh trước bên phải gần như lọt xuống hố đất và phần đầu xe tì sát xuống mặt đất. Khó khăn lớn nhất là địa hình đất đỏ vốn đã mềm, lại sau trận mưa nên rất dễ sạt lở, khiến việc triển khai các thiết bị cứu hộ chuyên dụng trở nên phức tạp hơn bình thường.

PV: Với một chiếc xe bị kẹt cứng và nghiêng như vậy, mình có thể dùng cáp kéo thẳng xe lên ngay không, thưa anh?

Anh Nguyễn Vũ Long: Trong trường hợp này, tuyệt đối không thể kéo thẳng vì góc lực không phù hợp sẽ rất dễ làm gãy móc kéo hoặc làm hỏng hệ thống treo và gầm xe. Phương án chúng tôi chốt là sử dụng tời neo cố định kết hợp với kích nâng chuyên dụng để nâng xe ra khỏi hố trước, sau đó mới kéo về vị trí an toàn.

Chúng tôi tiến hành dùng túi khí cứu hộ vì nó có diện tích tiếp xúc lớn, không bị lún sâu và phân bổ lực đều hơn trên nền đất mềm. Khi bánh xe đã thoát hoàn toàn khỏi miệng hố, chúng tôi phối hợp vừa nâng vừa kéo đồng thời. Tời phải được kéo căng để giữ ổn định thân xe. Khi kích nâng giúp bánh xe chớm thoát khỏi lực cản của miệng hố, tời phải kéo ngay để đưa bánh xe đè lên tấm lót cứng.

PV: Thưa anh Long, thói quen tăng ga mạnh khi xe bị lún dường như là phản xạ tự nhiên của rất nhiều người, điều này có thực sự nguy hiểm không?

Anh Nguyễn Vũ Long: Vâng, đó là một sai lầm phổ biến. Khi bánh xe đã sụt hố, việc cố tăng ga chỉ làm bánh xe đào sâu thêm hố đất và khiến xe lún nặng hơn. Hành động đúng nhất là quý vị hãy tắt máy ngay, xuống xe đánh giá tình huống và gọi cứu hộ chuyên nghiệp.

Đặc biệt, khi di chuyển trên các tuyến đường đất đỏ vùng cao như Tây Nguyên sau mưa, quý vị cần quan sát kỹ lề đường vì đất rất dễ sụt lún ở những đoạn chưa được gia cố. Hãy tránh bám quá sát mép đường và chủ động giảm tốc độ. Cuối cùng, đừng bao giờ nhờ xe khác kéo thẳng khi xe đang nghiêng hoặc kẹt sâu vì lực kéo không đúng góc có thể gây lật xe hoặc hư hỏng gầm bệ nghiêm trọng. Hãy gọi đội ngũ có thiết bị kích nâng và tời chuyên dụng để xử lý an toàn.

PV: Xin cảm ơn anh!