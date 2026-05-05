Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 4/2026

Đáng chú ý, trong tháng 4/2026, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng với 1.069 xe bán ra, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, nhất là trong giai đoạn giá xăng dầu tăng trong thời gian gần đây hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong tháng 4/2026

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục bán ra 298 xe trong tháng 4. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 16.764 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 4/2026, Veloz Cross vươn lên dẫn đầu doanh số của TMV với 1.503 xe bán ra, khẳng định sức hút nhờ tính linh hoạt và khả năng đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng gia đình. Xếp thứ hai, Yaris Cross đạt 1.344 xe, tiếp tục duy trì phong độ ổn định với thiết kế hiện đại, gọn gàng và phù hợp di chuyển đô thị. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vios, Corolla Cross và Innova Cross, đạt doanh số tương ứng 750 xe, 703 xe và 701 xe, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh chung của TMV trong tháng

Doanh số chi tiết các dòng xe Toyota trong tháng 4/2026

Ngoài ra, để gia tăng tính cạnh tranh với các đối thủ, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng hỗ trợ 50 - 100% phí trước bạ cho nhiều dòng xe trong tháng 5/2026.