Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 4/2026

Thứ Ba, 06:00, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Toyota Việt Nam, doanh số toàn qu­ốc của hãng xe Nhật Bản đạt 6.378 xe, bao gồm 2.375 xe lắp ráp trong nước và 4.003 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Kết quả này đã ghi nhận sự tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2026, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng với 1.069 xe bán ra, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, nhất là trong giai đoạn giá xăng dầu tăng trong thời gian gần đây hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

toyota ban hon 6.300 xe tai viet nam trong thang 4 2026 hinh anh 1
Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong tháng 4/2026

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục bán ra 298 xe trong tháng 4. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 16.764 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 4/2026, Veloz Cross vươn lên dẫn đầu doanh số của TMV với 1.503 xe bán ra, khẳng định sức hút nhờ tính linh hoạt và khả năng đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng gia đình. Xếp thứ hai, Yaris Cross đạt 1.344 xe, tiếp tục duy trì phong độ ổn định với thiết kế hiện đại, gọn gàng và phù hợp di chuyển đô thị. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vios, Corolla Cross và Innova Cross, đạt doanh số tương ứng 750 xe, 703 xe và 701 xe, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh chung của TMV trong tháng

toyota ban hon 6.300 xe tai viet nam trong thang 4 2026 hinh anh 2
Doanh số chi tiết các dòng xe Toyota trong tháng 4/2026

Ngoài ra, để gia tăng tính cạnh tranh với các đối thủ, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng hỗ trợ 50 - 100% phí trước bạ cho nhiều dòng xe trong tháng 5/2026.

Bảo Linh/VOV.VN
Tin liên quan

Khám phá Toyota Corolla Cross thế hệ mới lộ diện với nâng cấp Hybrid đáng chú ý
VOV.VN - Toyota Corolla Cross thế hệ mới được hé lộ với thiết kế hiện đại mang phong cách xe điện cùng loạt nâng cấp Hybrid, hứa hẹn tăng sức hút trong phân khúc SUV đô thị.

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt thiết kế mới
VOV.VN - Phiên bản nâng cấp (facelift) của Toyota Yaris Cross 2026 chính thức lộ diện với diện mạo sắc sảo hơn, nội thất tinh chỉnh và tiếp tục duy trì hệ truyền động Hybrid. Tuy nhiên, mẫu SUV đô thị này không có thay đổi lớn về nền tảng hay sức mạnh.

Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản
VOV.VN - Isuzu Motors và Toyota Motor Corporation vừa công bố hợp tác phát triển mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

