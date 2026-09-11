Xe điện Audi A2 e-tron chính thức ra mắt, đi 646 km mỗi lần sạc

Audi A2 e-tron tái hiện tinh thần của mẫu A2 nguyên bản

Audi A2 e-tron được phát triển như mẫu xe điện nhỏ gọn dành riêng cho nhu cầu của khách hàng châu Âu. Xe mang nhiều nét gợi nhớ A2 nguyên bản từng xuất hiện vào năm 1999, đặc biệt là kiểu thân xe vuông vức, khoang cabin rộng và thiết kế ưu tiên tối đa hóa hiệu quả sử dụng không gian. Tuy nhiên, A2 e-tron mới có dáng vẻ hiện đại hơn với thân xe rộng, phần đầu xe đặc trưng và đường nét khí động học rõ rệt.

Audi A2 e-tron được phát triển như mẫu xe điện nhỏ gọn

Khả năng tối ưu khí động học là một trong những điểm đáng chú ý nhất của A2 e-tron. Hệ số cản không khí chỉ 0,24Cd, kết hợp với gầm xe được che kín, cửa hút gió làm mát chủ động, mâm xe khí động học và những chi tiết được thiết kế để giảm nhiễu loạn không khí quanh vòm bánh. Tay nắm cửa dạng cánh cũng được tích hợp cảm biến, cho phép cửa mở bằng cơ cấu điện thay vì cơ cấu cơ khí truyền thống.

Nhờ những giải pháp này, Audi công bố A2 e-tron có mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất trong lịch sử các mẫu xe sản xuất của hãng, chỉ 12,8 kWh/100 km ở cấu hình phù hợp. Mẫu xe có chiều dài cơ sở 2,77 m, giúp tối ưu không gian dành cho hành khách dù sở hữu kích thước bên ngoài tương đối nhỏ gọn.

Ba tùy chọn pin, công suất tối đa 322 mã lực

Audi A2 e-tron được cung cấp ba dung lượng pin gồm 52 kWh, 61 kWh và 84 kWh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ điện đơn công suất 168 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,8 giây và phạm vi hoạt động khoảng 422 km.

Với bộ pin 61 kWh, công suất được nâng lên 187 mã lực, thời gian tăng tốc 0-100 km/h giảm xuống 7,9 giây và tầm hoạt động đạt khoảng 515 km. Trong khi đó, phiên bản 228 mã lực kết hợp pin 84 kWh có thể hoàn thành quãng đường lên tới 646 km theo WLTP, trở thành phiên bản có khả năng di chuyển xa nhất trong dòng A2 e-tron.

Đáng chú ý nhất là A2 e-tron bản cao cấp với công suất 322 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,7 giây, phạm vi hoạt động đạt khoảng 629 km và tốc độ tối đa 200 km/h, cao hơn mức giới hạn 160 km/h của những phiên bản còn lại. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau, do đó A2 e-tron không có tùy chọn quattro.

Khả năng sạc nhanh của xe đạt tối đa 183 kW với bộ pin 84 kWh, cho phép sạc từ 10 lên 80% trong khoảng 29 phút. Hai loại pin nhỏ hơn hỗ trợ công suất sạc tối đa khoảng 100-105 kW và cần khoảng 24-25 phút để sạc từ 10 lên 80%. Xe cũng hỗ trợ sạc hai chiều, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài thông qua V2L và trong một số thị trường có thể sử dụng như nguồn điện dự phòng cho gia đình thông qua V2H.

Nội thất công nghệ cao, giá từ 38.200 Euro

Bên trong, Audi A2 e-tron sở hữu màn hình Audi virtual cockpit 11,9 inch kết hợp màn hình cảm ứng MMI 12,8 inch dạng cong. Cần số được đưa lên khu vực cột vô-lăng nhằm giải phóng không gian cho cụm điều khiển trung tâm. Xe còn có đế sạc không dây Qi 2.2 có khả năng sạc đồng thời hai điện thoại với công suất tối đa 25 W.

Một điểm mới đáng chú ý là hệ thống Fidlock, sử dụng cơ chế nam châm kết hợp khóa cơ để cố định các phụ kiện như giá để cốc hoặc túi đựng dây sạc tại những vị trí được thiết kế sẵn trong cabin và khoang hành lý. Đây là lần đầu công nghệ này được Audi đưa lên một mẫu xe sản xuất.

Dung tích khoang hành lý của A2 e-tron đạt 396 lít, thấp hơn Audi Q4 e-tron nhưng vẫn nhỉnh hơn Volkswagen ID.3 và Volvo EX30. Xe cũng có thêm khoang chứa đồ phía trước, góp phần tăng tính thực dụng. Audi trang bị tiêu chuẩn nhiều hệ thống hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp, hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật, cảnh báo mất tập trung, kiểm soát hành trình thích ứng, camera lùi và hệ thống hỗ trợ đỗ xe.

Audi A2 e-tron được sản xuất tại nhà máy Ingolstadt, Đức. Hãng cho biết thời gian phát triển mẫu xe chỉ khoảng 21 tháng, đồng thời tận dụng nhiều thiết bị và cơ sở hạ tầng sản xuất sẵn có nhằm nâng cao hiệu quả. Tại Đức, xe có giá khởi điểm từ 38.200 Euro (khoảng 1,15 tỷ đồng) cho phiên bản 52 kWh, trong khi bản 61 kWh có giá từ 41.900 Euro (xấp xỉ 1,27 tỷ đồng), bản 84 kWh công suất 170 kW có giá 48.900 Euro (gần 1,48 tỷ đồng) và bản cao cấp 240 kW có giá 51.200 Euro (khoảng 1,55 tỷ đồng). Audi mở đơn đặt hàng từ ngày 10/9/2026 và dự kiến giao những chiếc xe đầu tiên vào tháng 12/2026.

Sự trở lại của A2 cho thấy Audi đang theo đuổi hướng phát triển xe điện nhỏ gọn nhưng tập trung mạnh vào hiệu quả thay vì đơn thuần tăng kích thước pin hay công suất. Với thiết kế lấy cảm hứng từ A2 nguyên bản, phạm vi hoạt động lên tới 646 km và mức tiêu thụ năng lượng chỉ 12,8 kWh/100 km, Audi A2 e-tron được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu xe điện đáng chú ý của Audi tại châu Âu trong thời gian tới.