Honda City 2026 lộ diện trước khi ra mắt

Honda City 2026 thay đổi mạnh về ngoại thất

Sau khi mở bán đặt trước vào cuối tháng 8, Honda City 2026 bản facelift đã chính thức xuất hiện tại Malaysia trong các sự kiện trưng bày trước công chúng. Phiên bản sedan RS chạy xăng được giới thiệu tại Alamanda, Putrajaya, trong khi bản e:HEV RS cũng góp mặt tại một sự kiện khác.

Đây là lần nâng cấp thứ hai của thế hệ Honda City thứ năm. Mẫu sedan hạng B này lần đầu được đưa tới Malaysia vào tháng 10/2020 và trải qua lần nâng cấp đầu tiên vào tháng 8/2023. Phiên bản mới từng được Honda giới thiệu tại Ấn Độ hồi tháng 5/2026, trước khi ra mắt tại Thái Lan và tiếp tục được đưa tới Malaysia.

Honda City 2026 mang một thiết kế mới

Ở ngoại thất, Honda City 2026 sở hữu phần đầu xe sắc nét hơn với cụm đèn pha bi-LED projector thanh mảnh cùng cản trước thiết kế mới. Trên phiên bản RS, hốc hút gió trung tâm có tạo hình hướng lên mạnh mẽ hơn, trong khi các phiên bản thấp hơn sử dụng thiết kế mềm mại hơn. Hai bên cản trước xuất hiện các chi tiết air curtain màu đen tạo cảm giác thể thao.

Lưới tản nhiệt dạng tổ ong cũng được thu gọn, đồng thời logo Honda được chuyển lên phần trên của chi tiết cùng màu thân xe. Riêng bản RS có thêm một dải đèn chạy ngang phía trước lưới tản nhiệt. Honda vẫn sử dụng logo chữ H dạng hình chữ nhật quen thuộc thay vì thiết kế logo mới.

Phía sau xe giữ lại cụm đèn hậu hình thang nhưng được thay đổi cách phối màu. Trên bản RS, đèn hậu có thiết kế trong suốt kết hợp màu đen, tạo diện mạo hiện đại hơn. Cản sau cũng được thiết kế lại với các chi tiết dạng lưới màu đen, bộ khuếch tán giả, hai mảng tạo hình giống “răng nanh” và đèn phản quang đặt dọc.

Phiên bản RS còn được bổ sung nhiều chi tiết màu đen như cánh gió nối dài trên nắp cốp, tay nắm cửa, ăng-ten vây cá mập và ốp gương chiếu hậu. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch kiểu turbine, sơn Berlina Black kết hợp bề mặt gia công tối màu, đi cùng lốp Toyo Proxes R57 kích thước 185/55.

Nội thất Honda City 2026 có màn hình 10 inch và camera 360 độ

Khoang cabin không thay đổi quá nhiều về thiết kế nhưng được bổ sung một số trang bị đáng chú ý. Trên bản RS, khu vực táp-lô chuyển từ kiểu hoàn thiện toàn màu đỏ sang vật liệu màu bạc có họa tiết, kết hợp đường chỉ đỏ và hệ thống đèn viền nội thất.

Đáng chú ý nhất là màn hình giải trí Display Audio mới kích thước 10 inch, lớn hơn màn hình 8 inch trước đây. Theo thông tin từ Honda, màn hình 10 inch sẽ được trang bị từ phiên bản V trở lên, trong khi các bản thấp hơn tiếp tục sử dụng màn hình 8 inch.

Màn hình mới đi kèm hệ thống camera 360 độ vốn đã được bổ sung cho Honda City trước đó, nhưng nay được nâng cấp giao diện với khả năng hiển thị nhiều góc quan sát và nhận diện vật thể chuyển động. Một nút chuyển chế độ được tích hợp trên cần điều khiển bên trái vô-lăng, cho phép người lái thay đổi giữa các góc camera.

Bản e:HEV RS còn được trang bị thêm bộ sạc điện thoại không dây đặt ở phía trước bệ trung tâm. Trong khi đó, bàn đạp thể thao trên các phiên bản RS mới chuyển sang thiết kế hai mảnh và không còn phần tựa chân bằng hợp kim như trước.

Honda City facelift dành cho Malaysia cũng không được trang bị ghế thông gió hoặc cửa sổ trời, dù hai tính năng này xuất hiện trên City ở một số thị trường khác.

Honda City 2026 bổ sung cảnh báo điểm mù, giữ nguyên động cơ

Về an toàn, Honda City facelift 2026 tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ Honda Sensing. Hệ thống bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường, giảm thiểu chệch khỏi mặt đường, cảnh báo phương tiện phía trước và đèn pha tự động.

Điểm mới đáng chú ý là hệ thống giám sát điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Công nghệ này hoạt động cùng camera LaneWatch quen thuộc, giúp mở rộng khả năng cảnh báo ở cả hai bên xe. Camera hỗ trợ quan sát phía bên trái, trong khi hệ thống cảnh báo điểm mù đảm nhiệm phía bên phải.

Honda không thực hiện thay đổi về cơ khí trên City facelift 2026. Các phiên bản chạy xăng tiếp tục sử dụng động cơ L15Z 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi-lanh, sản sinh công suất 121 PS tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT Earth Dreams.

Trong khi đó, Honda City e:HEV RS tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid i-MMD. Mô-tơ điện chính sản sinh 109 PS và mô-men xoắn 253 Nm, truyền động thông qua hộp số một cấp. Động cơ xăng Atkinson 1.5L đóng vai trò máy phát điện để sạc pin, đồng thời có thể truyền động trực tiếp tới bánh xe ở tốc độ cao. Động cơ xăng cho công suất 98 PS tại 5.600-6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 127 Nm tại 4.500-5.000 vòng/phút.

Tại Malaysia, Honda City facelift hiện có các phiên bản S, E, V, RS chạy xăng và e:HEV RS. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Honda có thể rút gọn danh mục xuống còn bốn phiên bản khi xe chính thức được bán ra, nhiều khả năng loại bỏ một phiên bản chạy xăng.

Giá bán Honda City facelift 2026 tại Malaysia vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản hiện hành có giá từ 84.900 RM (khoảng 546 triệu đồng) cho bản S, 89.900 RM (xấp xỉ 580 triệu đồng) cho bản E, 94.900 RM (khoảng 910 triệu đồng) cho bản V, 99.900 RM (gần 944 triệu đòng) cho bản RS và cao nhất là e:HEV RS với giá 111.900 RM (720 triệu đồng). Honda City Hatchback 2026 cũng sẽ được đưa tới Malaysia nhưng dự kiến có màn ra mắt riêng.