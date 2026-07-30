Audi Q9 chính thức ra mắt, cạnh tranh với BMW X7 và Mercedes GLS

Audi Q9 trở thành SUV lớn nhất trong lịch sử thương hiệu

Audi Q9 đã chính thức được giới thiệu, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu xe sang Đức bước vào phân khúc SUV full-size với một mẫu xe được phát triển ngay từ đầu cho vai trò flagship. Mẫu xe nằm phía trên Q7 trong danh mục SUV của Audi, hướng tới những khách hàng tìm kiếm không gian rộng rãi, sự sang trọng và khả năng vận hành đường dài.

Với chiều dài khoảng 5,31m, chiều dài cơ sở 3,14m và chiều rộng hơn 2,2m khi tính cả gương chiếu hậu, Q9 trở thành mẫu xe sản xuất lớn nhất mà Audi từng chế tạo. Kích thước đồ sộ giúp mẫu SUV có lợi thế đáng kể về không gian cabin, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai và thứ ba.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách vuông vức, bề thế nhằm nhấn mạnh vị thế SUV đầu bảng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn chiếu sáng chia tầng và nhiều chi tiết tạo hình mới. Phía sau là dải đèn LED kéo dài cùng logo Audi phát sáng, trong khi bộ mâm kích thước lớn góp phần tăng vẻ sang trọng cho chiếc SUV.

Audi Q9 được phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), kiến trúc cũng được sử dụng cho một số mẫu xe thế hệ mới của Audi. Q9 được thiết kế để phục vụ nhu cầu di chuyển gia đình, công việc và những hành trình dài, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thể thao.

Nội thất Audi Q9: Không gian như một phòng khách di động

Bên trong, Audi tập trung mạnh vào sự thoải mái và trải nghiệm của hành khách. Audi Q9 có thể cấu hình 7 chỗ hoặc 6 chỗ, trong đó phiên bản 6 chỗ sử dụng hai ghế độc lập ở hàng thứ hai, mang đến cảm giác giống khoang thương gia.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là hệ thống cửa có khả năng vận hành bằng điện. Đây là lần đầu tiên một mẫu Audi sản xuất hàng loạt cung cấp khả năng điều khiển điện cho toàn bộ các cửa, góp phần tạo cảm giác cao cấp ngay từ khi bước lên xe.

Q9 cũng sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh kích thước lớn, có khả năng thay đổi độ trong suốt. Không gian nội thất được thiết kế theo hướng tối ưu hóa sự yên tĩnh và thư giãn, với hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh điện và nhiều tính năng tiện nghi.

Hệ thống giải trí sử dụng cấu hình màn hình kỹ thuật số hiện đại, kết hợp cùng hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 4D. Hệ thống này không chỉ sử dụng loa ở khu vực tựa đầu mà còn tích hợp các bộ truyền động vào ghế, tạo ra trải nghiệm âm thanh sống động hơn cho hành khách.

Khoang hành lý cũng được Audi chú trọng với hệ thống thanh ray bằng nhôm tích hợp bên hông, cho phép cố định hành lý bằng các móc và điểm neo có thể điều chỉnh. Khu vực trung tâm có hai đế sạc không dây chuẩn Qi2.2 cùng cổng USB-C công suất lên tới 100 W.

Audi Q9 hướng tới cuộc đua SUV hạng sang cỡ lớn

Audi Q9 được phát triển nhằm cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như BMW X7 và Mercedes-Benz GLS. Đây là phân khúc đặc biệt quan trọng tại các thị trường như Mỹ, nơi những mẫu SUV full-size có không gian rộng và khả năng chở nhiều hành khách được ưa chuộng.

Tại châu Âu, Q9 dự kiến khởi đầu với động cơ diesel V6 3.0L mild-hybrid, cho công suất khoảng 299 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh quattro. Trong khi đó, thị trường Mỹ được kỳ vọng có thêm các lựa chọn động cơ xăng mạnh hơn, bao gồm V6 tăng áp kép 2.9L với công suất khoảng 429 mã lực và phiên bản hiệu năng cao SQ9 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, đạt khoảng 591 mã lực.

Audi Q9 có chiều dài khoảng 5,31m, chiều dài cơ sở 3,14m và chiều rộng hơn 2,2m

Audi cũng cung cấp nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành như hệ thống treo khí nén thích ứng, giảm xóc điều khiển điện tử và đánh lái bánh sau. Những trang bị này giúp Q9 vừa duy trì sự êm ái đặc trưng của một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn, vừa cải thiện khả năng kiểm soát thân xe khi vận hành ở tốc độ cao.

Với kích thước lớn, cabin nhiều tiện nghi và hệ truyền động mạnh mẽ, Audi Q9 được kỳ vọng trở thành đối thủ đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh giữa các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn đến từ Đức. Sự xuất hiện của Q9 cũng giúp Audi hoàn thiện danh mục SUV cao cấp khi Q7 đảm nhiệm vai trò thấp hơn, còn Q9 trở thành mẫu xe đầu bảng.