English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Sống rộng cùng Territory" không chỉ là câu chuyện bán ô tô đơn thuần của Ford

Thứ Hai, 07:00, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ tập trung vào bán một sản phẩm ô tô đơn thuần, Ford Việt Nam mang tinh thần "Sống rộng cùng Territory" đến nhiều người dùng tại Việt Nam, khuyến khích trải nghiệm cuộc sống theo cách của riêng mình.

Thị trường ô tô đang chứng kiến một cuộc chuyển mình sâu sắc khi những cuộc đua thuần túy về sức mạnh hay trang bị phần cứng đang dần nhường chỗ cho một bước tiến tinh tế hơn: Bán một phong cách sống. Không chỉ tìm kiếm một cỗ máy vận hành, khách hàng hiện nay hướng đến một người bạn đồng hành, một không gian mở rộng phản chiếu cá tính và triết lý sống của riêng mình.

Nắm bắt được điều đó, Ford Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong việc chuyển hóa giá trị cốt lõi của phương tiện. Cụ thể, hãng vừa chính thức khởi động chương trình "Sống rộng cùng Territory" tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM, đưa tinh thần rộng mở từ không gian chiếc xe đến những trải nghiệm trong cuộc sống, khám phá thêm những khả năng, theo đuổi điều mình tin tưởng và tạo ra những giá trị có ý nghĩa.

song rong cung territory khong chi la cau chuyen ban o to don thuan cua ford hinh anh 1
Ford Việt Nam mang tinh thần "Sống rộng cùng Territory" đến nhiều người dùng tại Việt Nam.

Khái niệm "Sống rộng" xuất phát từ chính những giá trị của dòng xe Ford Territory: Không gian rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và những công nghệ giúp người dùng có thêm lựa chọn để trải nghiệm cuộc sống theo cách của mình.  

Tinh thần "Sống rộng cùng Territory" được truyền cảm hứng qua các câu chuyện những người trẻ không ngừng khám phá và làm mới các giá trị Việt để đưa dấu ấn của mình vươn xa. Với tổng cộng 7 nhân vật là những người thành công trong các lĩnh vực mà họ lựa chọn, điểm chung của họ không nằm ở nghề nghiệp mà là cách họ trải nghiệm cuộc sống của bản thân theo cách riêng, nỗ lực mang đến giá trị cho xã hội.

Từ giá trị thực tế của sản phẩm, Ford đã mở rộng thành những câu chuyện đời thực về sự cởi mở, dám lựa chọn, không ngừng khám phá khả năng mới, vượt qua giới hạn và tạo ra giá trị cho bản thân cũng như cộng đồng.  

song rong cung territory khong chi la cau chuyen ban o to don thuan cua ford hinh anh 2

Với phong cách "Sống rộng", bản thân chiếc xe phải là một nền tảng vững chắc và thông minh. Ford Việt Nam đã hiện thực hóa trải nghiệm tinh thần này qua sản phẩm chủ lực Territory, tiêu biểu là phiên bản cao cấp Platinum. Những nâng cấp từ nội thất sang trọng, hệ thống âm thanh vòm chất lượng cao, cho đến hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng và các tính năng hỗ trợ lái thông minh đều hướng tới mục tiêu cao nhất: phục vụ trọn vẹn sự hưởng thụ và an toàn của con người.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2022, mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành lựa chọn của hơn 37.000 khách hàng, và chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút với doanh số đạt 6.144 xe. 

song rong cung territory khong chi la cau chuyen ban o to don thuan cua ford hinh anh 3

Bên cạnh đó, phong cách sống hiện đại đòi hỏi sự an tâm tuyệt đối, và Ford đáp ứng điều này bằng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Các chính sách bảo hành dài hạn 5 năm, ứng dụng quản lý xe thông minh, dịch vụ bảo dưỡng lưu động hay cứu hộ 24/7 chính là cách hãng xe giải phóng chủ nhân khỏi những lo âu thường trực để toàn tâm tận hưởng hành trình.

Chia sẻ về chương trình, ông Antony Cherian Kurian, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Ford Việt Nam cho biết: "Ford Territory được tạo ra để giúp khách hàng làm được nhiều hơn mỗi ngày. 'Sống Rộng' là cách chúng tôi đưa những giá trị của Territory vào đời sống, tạo thêm không gian cho trải nghiệm, kết nối và những lựa chọn riêng. Đó cũng là cách tinh thần Ready Set Ford được thể hiện: sẵn sàng Khám phá những điều mới, Kiến tạo giá trị và Bứt phá những giới hạn của bản thân".

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade
Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

VOV.VN - Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV giá dưới 1,7 tỷ đồng đang nóng hơn với sự xuất hiện của hai bản nâng cấp của Ford Everest và Hyundai Palisade. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng và sẽ phù hợp cho các nhóm khách hàng nhất định tại Việt Nam.

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

VOV.VN - Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV giá dưới 1,7 tỷ đồng đang nóng hơn với sự xuất hiện của hai bản nâng cấp của Ford Everest và Hyundai Palisade. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng và sẽ phù hợp cho các nhóm khách hàng nhất định tại Việt Nam.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026: Ford Ranger trở lại ngôi vương
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026: Ford Ranger trở lại ngôi vương

VOV.VN - Ford Ranger chính thức lấy lại vị trí số 1 trong danh sách Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026 sau khi vượt qua các đối thủ mạnh.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026: Ford Ranger trở lại ngôi vương

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026: Ford Ranger trở lại ngôi vương

VOV.VN - Ford Ranger chính thức lấy lại vị trí số 1 trong danh sách Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2026 sau khi vượt qua các đối thủ mạnh.

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026
Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

VOV.VN - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2026 đạt 4.900 xe (bao gồm xe Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026).

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

VOV.VN - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2026 đạt 4.900 xe (bao gồm xe Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026).

CSGT sẽ xử phạt nặng ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc
CSGT sẽ xử phạt nặng ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc

VOV.VN - Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc, chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc cố tình di chuyển với tốc độ thấp gây cản trở và mất an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị sẽ đề xuất nâng tốc độ tối thiểu ở các làn sát dải phân cách.

CSGT sẽ xử phạt nặng ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc

CSGT sẽ xử phạt nặng ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc

VOV.VN - Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp ô tô đi chậm bám làn trái trên cao tốc, chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc cố tình di chuyển với tốc độ thấp gây cản trở và mất an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị sẽ đề xuất nâng tốc độ tối thiểu ở các làn sát dải phân cách.

5 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất khi mua xe SUV cũ
5 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất khi mua xe SUV cũ

VOV.VN - Giá xe mới ngày càng tăng khiến xe SUV cũ trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, xe cũ cũng đi kèm nguy cơ phát sinh chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Dưới đây là 5 thương hiệu đáng cân nhắc nếu ưu tiên độ tin cậy khi mua xe SUV cũ.

5 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất khi mua xe SUV cũ

5 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất khi mua xe SUV cũ

VOV.VN - Giá xe mới ngày càng tăng khiến xe SUV cũ trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, xe cũ cũng đi kèm nguy cơ phát sinh chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Dưới đây là 5 thương hiệu đáng cân nhắc nếu ưu tiên độ tin cậy khi mua xe SUV cũ.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn