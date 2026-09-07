"Sống rộng cùng Territory" không chỉ là câu chuyện bán ô tô đơn thuần của Ford

Thị trường ô tô đang chứng kiến một cuộc chuyển mình sâu sắc khi những cuộc đua thuần túy về sức mạnh hay trang bị phần cứng đang dần nhường chỗ cho một bước tiến tinh tế hơn: Bán một phong cách sống. Không chỉ tìm kiếm một cỗ máy vận hành, khách hàng hiện nay hướng đến một người bạn đồng hành, một không gian mở rộng phản chiếu cá tính và triết lý sống của riêng mình.

Nắm bắt được điều đó, Ford Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong việc chuyển hóa giá trị cốt lõi của phương tiện. Cụ thể, hãng vừa chính thức khởi động chương trình "Sống rộng cùng Territory" tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM, đưa tinh thần rộng mở từ không gian chiếc xe đến những trải nghiệm trong cuộc sống, khám phá thêm những khả năng, theo đuổi điều mình tin tưởng và tạo ra những giá trị có ý nghĩa.

Ford Việt Nam mang tinh thần "Sống rộng cùng Territory" đến nhiều người dùng tại Việt Nam.

Khái niệm "Sống rộng" xuất phát từ chính những giá trị của dòng xe Ford Territory: Không gian rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và những công nghệ giúp người dùng có thêm lựa chọn để trải nghiệm cuộc sống theo cách của mình.

Tinh thần "Sống rộng cùng Territory" được truyền cảm hứng qua các câu chuyện những người trẻ không ngừng khám phá và làm mới các giá trị Việt để đưa dấu ấn của mình vươn xa. Với tổng cộng 7 nhân vật là những người thành công trong các lĩnh vực mà họ lựa chọn, điểm chung của họ không nằm ở nghề nghiệp mà là cách họ trải nghiệm cuộc sống của bản thân theo cách riêng, nỗ lực mang đến giá trị cho xã hội.

Từ giá trị thực tế của sản phẩm, Ford đã mở rộng thành những câu chuyện đời thực về sự cởi mở, dám lựa chọn, không ngừng khám phá khả năng mới, vượt qua giới hạn và tạo ra giá trị cho bản thân cũng như cộng đồng.

Với phong cách "Sống rộng", bản thân chiếc xe phải là một nền tảng vững chắc và thông minh. Ford Việt Nam đã hiện thực hóa trải nghiệm tinh thần này qua sản phẩm chủ lực Territory, tiêu biểu là phiên bản cao cấp Platinum. Những nâng cấp từ nội thất sang trọng, hệ thống âm thanh vòm chất lượng cao, cho đến hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng và các tính năng hỗ trợ lái thông minh đều hướng tới mục tiêu cao nhất: phục vụ trọn vẹn sự hưởng thụ và an toàn của con người.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2022, mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành lựa chọn của hơn 37.000 khách hàng, và chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút với doanh số đạt 6.144 xe.

Bên cạnh đó, phong cách sống hiện đại đòi hỏi sự an tâm tuyệt đối, và Ford đáp ứng điều này bằng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Các chính sách bảo hành dài hạn 5 năm, ứng dụng quản lý xe thông minh, dịch vụ bảo dưỡng lưu động hay cứu hộ 24/7 chính là cách hãng xe giải phóng chủ nhân khỏi những lo âu thường trực để toàn tâm tận hưởng hành trình.

Chia sẻ về chương trình, ông Antony Cherian Kurian, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Ford Việt Nam cho biết: "Ford Territory được tạo ra để giúp khách hàng làm được nhiều hơn mỗi ngày. 'Sống Rộng' là cách chúng tôi đưa những giá trị của Territory vào đời sống, tạo thêm không gian cho trải nghiệm, kết nối và những lựa chọn riêng. Đó cũng là cách tinh thần Ready Set Ford được thể hiện: sẵn sàng Khám phá những điều mới, Kiến tạo giá trị và Bứt phá những giới hạn của bản thân".