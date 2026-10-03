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Yamaha Ténéré 700 "lột xác" thành phong cách YZ450F cực chất

Thứ Bảy, 18:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Từ một mẫu adventure nặng 205 kg, Yamaha Ténéré 700 được Rough Crafts biến thành chiếc flat-track mang phong cách YZ450F, với trọng lượng chỉ 158 kg sau khi được thay đổi gần như toàn diện phần khung sườn, hệ thống treo và thân vỏ.

Yamaha Ténéré 700 hóa xe flat-track với cảm hứng YZ450F

Dự án mang tên YenereZ 700 FT, do xưởng độ Rough Crafts đến từ Đài Loan thực hiện. Ý tưởng bắt đầu khi Winston Yeh - người đứng đầu Rough Crafts, tình cờ nhìn thấy một chiếc Yamaha YZ450F flat-track của đội đua Yamaha Estenson Racing.

Sau đó, Rough Crafts thử ghép hình YZ450F với Ténéré 700 bằng Photoshop. Bản thiết kế nhanh chóng nhận được sự quan tâm của Yamaha Đài Loan, qua đó hãng cung cấp một chiếc Ténéré 700 làm xe nền cho dự án.

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Yamaha Ténéré 700 sau khi Rough Crafts "hô biến" thành phong cách YZ450F

Quá trình chế tạo được thực hiện cùng Faber Studio. Phần khung phụ bằng thép phía sau của Ténéré 700 được tháo bỏ và thay bằng khung phụ bằng nhôm lấy từ YZ450F. Các giá đỡ tùy chỉnh được chế tạo để có thể lắp phần thân vỏ phía sau theo phong cách YZ450F.

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JZO Crafts chịu trách nhiệm chế tạo bình xăng nhôm độc bản. Bộ phận này được thiết kế dựa trên kết cấu khung của Ténéré 700 và YZ450F, đồng thời đóng vai trò như một điểm kết nối cho phần nhựa thân xe. Tuy nhiên, dung tích bình xăng mới chỉ còn 6,8 lít.

Trọng lượng giảm từ 205 kg xuống chỉ còn 158 kg

Hệ thống treo của Ténéré 700 cũng được điều chỉnh mạnh để phù hợp với mục đích sử dụng trên đường đua flat-track. Phía trước sử dụng phuộc Ohlins RXF48S được tinh chỉnh riêng và rút ngắn theo thông số dành cho flat-track. Ở phía sau, giảm xóc đơn nguyên bản vẫn được giữ lại nhưng kết hợp với hệ thống liên kết tùy chỉnh nhằm hạ thấp phần đuôi xe.

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Chiếc Ténéré 700 đặc biệt sử dụng bộ vành flat-track Traction và Hammer của Roland Sands Design, kết hợp hệ thống phanh trước và sau do Beringer cung cấp. Cụm đồng hồ nguyên bản được thay thế bằng đồng hồ tốc độ GPS của KOSO.

Hệ thống ống xả cũng được chuyển sang cấu hình hai đường ống, trong đó một đường chạy cao và đường còn lại chạy thấp để phù hợp với thiết kế thân vỏ lấy cảm hứng từ YZ450F. Ngoài ra, xe được trang bị lọc gió DNA, nhông KCT tùy chỉnh và xích RK màu đen-vàng. Động cơ CP2 689 cc, 2 xi-lanh song song của Ténéré 700 vẫn được giữ nguyên. 

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Điểm ấn tượng nhất nằm ở trọng lượng. Sau khi thay đổi hàng loạt chi tiết, chiếc xe giảm từ 205 kg xuống còn 158 kg, tức nhẹ hơn tới 47 kg. Con số 158 kg được tính khi xe đã đổ đầy nhiên liệu và đầy đủ các loại chất lỏng vận hành. 

Với diện mạo mới, khung sườn được thay đổi, hệ thống treo hạ thấp và trọng lượng giảm gần 50 kg, YenereZ 700 FT gần như trở thành một mẫu xe hoàn toàn khác so với Yamaha Ténéré 700 nguyên bản, dù vẫn sử dụng động cơ CP2 quen thuộc.

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Khám phá Yamaha Exciter 2026 ra mắt, lần đầu có TCS

VOV.VN - Yamaha Y16ZR-R 2026 (hay còn có tên Yamaha Exciter 2026) chính thức được giới thiệu tại Malaysia với giá từ 70 triệu đồng, sở hữu động cơ 155 cc mạnh 18,5 mã lực, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và nhiều nâng cấp đáng chú ý. Phiên bản Pramac Racing giới hạn chỉ 3.000 xe.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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