Đáp ứng được Nghị định 116, ô tô nhập khẩu tiếp tục tăng lên

Với việc có được Giấy chứng nhận kiểu loại (VTA-Vehicle Type Approval) do Cơ quan Quản lý giao thông đường bộ (Dept. of Land Transport) Thái Lan cấp, lượng xe ô tô được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3 liên tục tăng so với tháng trước.

Cụ thể, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần (từ 9/3/2018 – 15/3/2018) có 388 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá đạt gần 10,7 triệu USD.

Con số này nếu so với các tuần trước đó của tháng 2/2018 thì lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3/2018 đã tăng khá nhiều.

Số lượng từng chủng loại ô tô được nhập về Việt Nam từ ngày 9/3/2018 - 15/3/2018.

Tuy nhiên, nếu so với tuần trước thì số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần này lại giảm mạnh. Theo số liệu Tổng cục Hải quan trong tuần trước (từ ngày 2/3/2018 đến ngày 8/3/2018), cả nước có tất cả 2.020 chiếc xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu, với trị giá nhập khẩu đạt 44,42 triệu USD.

Ô tô nhập khẩu trong tuần chủ yếu là xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi và xe ô tô loại khác (xe chuyên dụng), chỉ có 1 xe ô tô trên 9 chỗ ngồi và 2 xe ô tô tải đăng ký tờ khai nhập khẩu.

Trong đó có 341 ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá hơn 8 triệu USD. Số xe này chủ yếu được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cửa khẩu cảng Hải Phòng. Xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu trong tuần có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan với 302 chiếc, từ Trung Quốc với 29 chiếc, từ Nhật Bản với 7 chiếc…

Có duy nhất 1 xe trên 9 chỗ ngồi được đăng ký tờ khai nhập khẩu, với trị giá khai báo là 34.000 USD. Chiếc xe này có xuất xứ từ Nhật Bản và làm thủ tục ở cảng Hải Phòng.

Tuần qua, cả nước nhập khẩu 2 xe ô tô tải với trị giá khai báo là hơn 46.00 USD. Xe ô tô tải nhập khẩu trong tuần có xuất xứ từ Thái Lan và làm thủ tục ở cửa khẩu cảng Sài Gòn.

Trong 388 xe nhập khẩu về Việt Nam trong tuần qua có tới 341 chiếc là ô tô dưới 9 chỗ ngồi. Ảnh: H.N

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) có 44 xe trị giá khai báo gần 2,6 triệu USD. Các xe này có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, với 35 chiếc, chiếm tỷ trọng lên tới gần 80% trong tổng số xe chuyên dụng nhập khẩu.

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua cửa khẩu ở khu vực phía Nam (với 36 chiếc), số xe chuyên dụng còn lại đăng ký nhập khẩu ở cửa khẩu khu vực phía cảng Hải Phòng.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần có 59,5 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu vào nước ta. Nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu: từ Nhật Bản với 15,1 triệu USD; từ Hàn Quốc với 12,8 triệu USD; từ Thái Lan với 9,1 triệu USD; từ Trung Quốc với gần 9 triệu USD; từ Đức với 4,1 triệu USD… Tính chung, nhập khẩu từ 5 thị trường này trong tuần qua chiếm tỷ trọng tới 85% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước.

Vừa qua, một số mẫu giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại đã được Bộ Giao thông Vận tải xác nhận là phù hợp với Nghị định 116 và Thông tư 03 như: Giấy chứng nhận kiểu loại ô tô do Chính phủ Thái Lan cấp Ford Ranger, Ford Everest sản xuất tại Thái Lan và xuất khẩu đến Việt Nam, giấy chứng nhận an toàn do nhà sản xuất Ford Mỹ tự phát hành, mẫu giấy chứng nhận khí thải cấp bởi tổ chức VCA của Anh Quốc cho xe Ford Explorer sản xuất tại Mỹ xuất khẩu đến Việt Nam; giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do Chính phủ Thái Lan cấp cho ô tô CR-V sản xuất tại Thái Lan xuất khẩu đến Việt Nam, Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại của cơ quan quản lý phương tiện CHLB Đức cấp cho BMW và của Anh cấp cho MINI…

Hiện tại, một số doanh nghiệp sản xuất, phân phối và lắp ráp xe ô tô tại Việt Nam đã có trong tay Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (VTA) để nhập khẩu xe theo quy định ở Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Chính phủ ban hành.

Việc này cũng có nghĩa, trong thời gian tới, lượng xe ô tô được nhập về Việt Nam sẽ đều đặn hơn so với những tháng đầu năm 2018 khi các doanh nghiệp chưa đáp ứng được các quy định của Nghị định 116./.

