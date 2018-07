Ô tô bay Aston Martin Volante Vision Concept – Chiếc xe của tương lai

Trong khi mọi thứ vẫn đang được xem xét liệu những chiếc xe bay sẽ có được vị thế trong tương lai của ngành giao thông vận tải không thì những startup và những nhà sản xuất ô tô đang tìm kiếm chỗ đứng của mình trong trường hợp điều đó xảy ra. Chiếc Aston Martin Volante Vision Concept được tạo ra cùng với những đối tác đến từ đại học Cranfield, Cranfield Aerospace Solutions và Rolls-Royce. Chiếc xe vẫn đang được thiết kế, tuy nhiên, Aston Martin được cho là đang suy nghĩ về việc tạo ra một nguyên mẫu để hoạt động trong vòng 2 năm tới. Những thông tin chi tiết về chiếc Volante Vision Concept vẫn còn chưa được sáng tỏ. Những gì được hé lộ đến giờ là nó sẽ sử dụng động cơ theo công nghệ của Rolls-Royce nhưng cụ thể như thế nào thì chưa được hé lộ. Giống như bất cứ chiếc Aston nào, thiết kế của chiếc xe là vô cùng quan trọng. Nó xuất phát từ ý tưởng của Giám đốc sáng tạo Aston Martin – ông Marek Reichman, cũng là người chịu trách nhiệm thiết kế cho chiếc DB11, Valkyrie, Vantage mới, và DBS Superleggera. Do đó, Volante Vision Concept sở hữu thiết kế hấp dẫn và kiểu dáng đẹp hơn nhiều so với các phương tiện khác được tư nhân thiết kế và bao gồm 2 cánh quạt ở phía trước và một cánh quạt lớn ở trung tâm giúp xe có thể cất cánh theo phương thẳng đứng. Nói về phương tiện này, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Aston Martin – ông Andy Palmer cho biết, các phương tiện bay sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm tắc nghẽn. Ông Andy Palmer cũng cho biết: “Với dân số ở các khu vực đô thị tiếp tục phát triển, sự tắc nghẽn ở các thị trấn và thành phố sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Vì vậy chúng ta cần xem xét các giải pháp thay thế để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và cải thiện tính linh động. Di chuyển trên không sẽ là một phần quan trọng trong tương lai của giao thông vận tải, trong đó Volante Vision Concept là giải pháp di động sang trọng..." Theo ông Andy Palmer, con người luôn dành trung bình khoảng một giờ đi lại và đi làm. Khoảng cách chúng ta sống từ nơi làm việc của mình được quyết định bởi các phương pháp vận chuyển có sẵn... ...Và Volante Vision Concept sẽ cho phép mọi người đi xa hơn so với thời gian đi lại trước đây. Có nghĩa là mọi người có thể sống xa hơn nơi làm việc của họ.

Trong khi mọi thứ vẫn đang được xem xét liệu những chiếc xe bay sẽ có được vị thế trong tương lai của ngành giao thông vận tải không thì những startup và những nhà sản xuất ô tô đang tìm kiếm chỗ đứng của mình trong trường hợp điều đó xảy ra. Chiếc Aston Martin Volante Vision Concept được tạo ra cùng với những đối tác đến từ đại học Cranfield, Cranfield Aerospace Solutions và Rolls-Royce. Chiếc xe vẫn đang được thiết kế, tuy nhiên, Aston Martin được cho là đang suy nghĩ về việc tạo ra một nguyên mẫu để hoạt động trong vòng 2 năm tới. Những thông tin chi tiết về chiếc Volante Vision Concept vẫn còn chưa được sáng tỏ. Những gì được hé lộ đến giờ là nó sẽ sử dụng động cơ theo công nghệ của Rolls-Royce nhưng cụ thể như thế nào thì chưa được hé lộ. Giống như bất cứ chiếc Aston nào, thiết kế của chiếc xe là vô cùng quan trọng. Nó xuất phát từ ý tưởng của Giám đốc sáng tạo Aston Martin – ông Marek Reichman, cũng là người chịu trách nhiệm thiết kế cho chiếc DB11, Valkyrie, Vantage mới, và DBS Superleggera. Do đó, Volante Vision Concept sở hữu thiết kế hấp dẫn và kiểu dáng đẹp hơn nhiều so với các phương tiện khác được tư nhân thiết kế và bao gồm 2 cánh quạt ở phía trước và một cánh quạt lớn ở trung tâm giúp xe có thể cất cánh theo phương thẳng đứng. Nói về phương tiện này, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Aston Martin – ông Andy Palmer cho biết, các phương tiện bay sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm tắc nghẽn. Ông Andy Palmer cũng cho biết: “Với dân số ở các khu vực đô thị tiếp tục phát triển, sự tắc nghẽn ở các thị trấn và thành phố sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Vì vậy chúng ta cần xem xét các giải pháp thay thế để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và cải thiện tính linh động. Di chuyển trên không sẽ là một phần quan trọng trong tương lai của giao thông vận tải, trong đó Volante Vision Concept là giải pháp di động sang trọng..." Theo ông Andy Palmer, con người luôn dành trung bình khoảng một giờ đi lại và đi làm. Khoảng cách chúng ta sống từ nơi làm việc của mình được quyết định bởi các phương pháp vận chuyển có sẵn... ...Và Volante Vision Concept sẽ cho phép mọi người đi xa hơn so với thời gian đi lại trước đây. Có nghĩa là mọi người có thể sống xa hơn nơi làm việc của họ.