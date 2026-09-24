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5 án chung thân vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng ở GFDI

Thứ Năm, 20:32, 24/09/2026
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VOV.VN - Sau một ngày xét xử, tối nay (24/9), TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi), Tổng giám đốc Công ty GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi), Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi), Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà (35 tuổi), Giám đốc Sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi; vợ Hoàng), Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở cùng lĩnh mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Các bị cáo tại phiên tòa

 

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng gửi lời xin lỗi các bị hại và những người liên quan, đồng thời xin được cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng. Sau khi nhận tiền, Hoàng sử dụng tiền của người sau để trả gốc, lãi cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì sử dụng vốn để đầu tư kinh doanh như đã chào mời, cam kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt tiền của hơn 7.000 bị hại, tổng số tiền hơn 2.400 tỷ đồng. Bốn bị cáo còn lại biết hoạt động của công ty thua lỗ và việc sử dụng vốn không đúng mục đích nhưng vẫn tham gia, giúp sức cho Hoàng. Nhân viên GFDI cũng thành bị hại, kêu gọi người thân góp tiền đầu tư.

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Đại diện Viện kiểm sát luận tội

Tại phiên xét hỏi, nhiều bị hại cho biết, được nhân viên GFDI giới thiệu mức lãi cao nên vay mượn, thậm chí kêu gọi người thân góp tiền đầu tư. Khi công ty mất khả năng thanh toán, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, xáo trộn. Các bị hại đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm minh đối với các bị cáo, đồng thời buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Chị B.T.L.L (36 tuổi), trú xã Gò Nổi (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) thiệt hại hơn 700 triệu đồng với 2 hợp đồng. Chị L. cho biết, sau khi thấy nhân viên đăng thông tin trên mạng xã hội và tư vấn lãi cao, chị vay mượn đầu tư 500 triệu đồng, đồng thời kêu gọi mẹ góp thêm 200 triệu đồng. Đến nay, chị chưa nhận được tiền gốc, lãi.

Cùng cảnh ngộ, bà N.T.H.M (46 tuổi), trú phường An Hải, là nhân viên kinh doanh cho biết, bản thân đầu tư gần 1 tỷ đồng và kêu gọi người thân cùng đầu tư. Bà M. cho biết từng được cam kết công ty không lấy tiền người sau trả người trước, đồng thời đề nghị được cấn trừ số tiền đã đầu tư khi xác định nghĩa vụ bồi thường.

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Hình ảnh phiên tòa tổ chức trực tuyến tại điểm cầu cung Thể thao Tiên Sơn

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, các khoản tiền hoa hồng, tiền kinh doanh mà nhân viên và người liên quan nhận được từ Công ty GFDI có nguồn gốc từ tiền của các bị hại. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ thu hồi các khoản này để bảo đảm quyền lợi cho bị hại.

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11 án tử hình, 19 án chung thân trong vụ ma túy VN10

VOV.VN - Ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, trong đó có 11 án tử hình, 19 án chung thân. Chi Dân, An Tây và Trúc Phương lĩnh án tù liên quan tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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