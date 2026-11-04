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An Giang: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 1 tỷ đồng trái phép qua biên giới

Thứ Tư, 16:32, 04/11/2026
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VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang vừa bắt quả tang Đặng Văn Hưng (sinh năm 1963) vận chuyển trái phép tiền tệ từ Campuchia vào Việt Nam qua biên giới sông Hậu. Tang vật thu giữ gồm 1,295 tỷ đồng tiền mặt. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 4/11, chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: Đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, tiếp tục tiến hành điều tra đối tượng Đặng Văn Hưng, sinh năm 1963, quê quán tỉnh An Giang, về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ 1.295.000.000 đồng.

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Đối tượng Đặng Văn Hưng, cùng toàn bộ số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới

Quán triệt thực hiện Kết luận của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Kế hoạch số 4322 của Cục phòng chống ma túy và tội phạm về tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai đến các đơn vị thực hiện. Qua nắm tình hình, rà soát các đối tượng trên địa bàn phát hiện có một đối tượng nghi vấn vận chuyển tiền qua biên giới. Chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình báo cáo Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh, đồng thời tổ chức lực lượng triển khai đánh bắt. Sau nhiều ngày mật phục, đến 13 giờ, ngày 03/11/2026 tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, tổ công tác của đơn vị đã phát hiện bắt quả tang ông Hưng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện bên trong hành lý ông Hưng mang trên người có một túi nylon màu đen đựng một túi nylon màu vàng, bên trong bọc nylon màu vàng có cất tổng 4.370 tờ tiền Việt Nam đồng, với nhiều mệnh giá khác nhau…

Qua khai thác nhanh, Hưng khai nhận đã vận chuyển trái phép toàn bộ số tiền trên từ Campuchia qua đoạn biên giới trên sông Hậu vào Việt Nam.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa người cùng tang vật về đơn vị tiến hành điều tra, làm rõ.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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