An Giang: Khuyên vợ không nghe, chồng lấy dao đâm rồi đến công an đầu thú

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hồng Kỳ kết hôn với chị N., SN 2006, cư trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang vào năm 2022. Sau đó, vợ chồng Kỳ chuyển đến tỉnh Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) để sinh sống.

Đến tháng 6/2026, Kỳ và chị N. chuyển về sinh sống tại nhà chị N. tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang. Thời gian này, Kỳ phát hiện chị N. thường xuyên liên lạc, nhắn tin với bạn khác giới nên giữa Kỳ và chị N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Đối tượng Nguyễn Hồng Kỳ

Khoảng 21 giờ ngày 3/7/2026, trong lúc hai vợ chồng Kỳ đang ngủ ở nhà, thì Kỳ phát hiện chị N. vẫn nhắn tin qua lại với bạn khác giới nên Kỳ nói chuyện và khuyên nhủ chị N. nên dừng lại để giữ hạnh phúc gia đình.

Lúc này, chị N. có lời lẽ xúc phạm lại Kỳ. Tức giận, Kỳ lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị N., khi được mọi người trong gia đình đến khuyên can thì Kỳ dừng lại và đến Công an xã Thạnh Hưng đầu thú. Riêng chị N. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.