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Án mạng ở Củ Chi, 2 người trong gia đình tử vong

Thứ Năm, 20:57, 24/09/2026
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VOV.VN - Chiều 24/9, bốn người trong một gia đình bị tấn công tại khu ki-ốt trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, TP.HCM khiến hai người tử vong và hai người bị thương nặng. Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Đến gần 18h tối 24/9, Công an xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ) TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu ki-ốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng.

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Hiện trường vụ án (Ảnh: N.T)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h cùng ngày, nhiều người dân sống xung quanh khu vực xảy ra án mạng nghe tiếng hô hoán kêu cứu, liền lập tức chạy đến xem thì phát hiện 4 người gục trên vũng máu. Ngay lúc đó, nghi phạm gây án đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tấn công khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, một phụ nữ tử vong trên đường đến bệnh viện, hai người khác bị thương nặng hiện được điều trị tích cực tại Bệnh viện Xuyên Á.

Lực lượng Công an xã Củ Chi nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan truy xét, bắt giữ nghi phạm ngay sau đó.

Đến chiều 24/9, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, do mâu thuẫn trong gia đình, nghi phạm (được cho là chồng của một nạn nhân nhưng đang ly thân) mang hung khí đến ki-ốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) – nơi gia đình vợ đang thuê trọ – rồi bất ngờ tấn công nhiều người.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Minh/VOV -TPHCM
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