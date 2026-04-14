Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạo mã thanh toán QR giả qua điện thoại để mua hàng.

Trước đó, ngày 3/4, Công an xã Văn Môn tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Văn Công (sinh năm 1995), trú tại thôn Bình An, xã Văn Môn và ông SK Saphiruddi (quốc tịch Ấn Độ) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dương Quang Thắng tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội WhatsApp, Dương Quang Thắng làm quen với ông SK Saphiruddi, người làm nghề buôn bán tóc. Cuối tháng 3/2026, do cần tiền chi tiêu, Thắng bàn bạc với Nguyễn Ngọc Cương (sinh năm 1987, trú tại thôn Bo Chợ, xã Bố Hạ) tìm nguồn mua tóc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Thắng hẹn ông SK Saphiruddi mang tóc sang Việt Nam giao dịch. Ngày 1/4, ông SK Saphiruddi nhập cảnh, mang theo 115,25 kg tóc các loại.

Do không có kinh nghiệm về mặt hàng này, Thắng nhờ chị Lê Thị Huyền Trang (sinh năm 1988), trú tại thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa đi cùng để kiểm tra chất lượng, định giá. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thắng và chị Trang đến lán của anh Công tại thôn Bình An, xã Văn Môn để gặp ông SK Saphiruddi.

Tại đây, ông SK Saphiruddi đưa ra 4 thùng carton chứa các bó tóc để Thắng và chị Trang kiểm tra. Sau khi cân, tổng khối lượng 115,25 kg, gồm các loại dài từ 60 cm đến 80 cm. Hai bên thống nhất giá trị lô hàng là 2,158 tỷ đồng.

Ông SK Saphiruddi nhờ anh Công nhận hộ tiền. Thắng đưa trước 100 triệu đồng tiền mặt, nói sẽ chuyển khoản số còn lại. Sau đó, Thắng gọi Nguyễn Ngọc Cương đến chở toàn bộ số tóc đi trước, còn mình ở lại thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, Thắng đã sử dụng ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại để tạo giao dịch chuyển tiền giả với số tiền 2,058 tỷ đồng và gửi hình ảnh “biên lai” cho ông SK Saphiruddi, thông báo đã thanh toán.

Do tài khoản chưa nhận được tiền, anh Công yêu cầu Thắng ở lại chờ xác nhận giao dịch. Lo sợ bị phát hiện, Thắng xóa ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh Công và ông SK Saphiruddi đến Công an xã Văn Môn trình báo. Nhận thấy hành vi bị phát hiện, Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đối với số tóc của ông SK Saphiruddi, trưa ngày 3/4, một lái xe taxi đang đỗ tại tổ dân phố My Điền, phường Nếnh được một người đàn ông thuê vận chuyển 4 thùng carton chứa tóc giao cho chị Trang. Hiện số hàng này đã được chuyển cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Xác định đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Văn Môn tập trung xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thắng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.