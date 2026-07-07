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Bắt 85 đối tượng trong 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch 3.500 tỷ đồng

Thứ Ba, 11:36, 07/07/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 85 đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phát hiện đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng khác có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô rộng, phương thức hoạt động tinh vi của đường dây, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

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Một số đối tượng bị bắt trong đường dây

Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập, đưa các đối tượng có liên quan về làm việc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng gồm: Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng các đối tượng liên quan khai nhận đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để giao cho các đối tượng, con bạc trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web Bong....

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn, có sự phân cấp, điều hành chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 150 đối tượng liên quan 2 đường dây đánh bạc trên để điều tra làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 85 đối tượng thuộc 2 đường dây về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", gồm 21 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và 64 đối tượng về hành vi Đánh bạc; đồng thời tiếp tục củng cố chứng xử lý nghiêm các đối tượng còn lại. 

Công an TP.HCM đề nghị người dân không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc tiếp tay cho hoạt động cá độ đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý.

Hoàng Minh-CTV Mỹ Duyên/VOV-TP.HCM
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