Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng mùa World Cup ở Gia Lai

Theo điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên các trang web cá cược để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Lợi dụng sức hút của Vòng chung kết World Cup 2026, các đối tượng lôi kéo nhiều người tham gia cá cược.

Khoảng 5h30 phút ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm tại các phường Quy Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ vai trò của từng người. Tang vật thu giữ gồm: 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng phân chia các tài khoản cá cược, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho người chơi trên hệ thống, sau đó quy đổi thành tiền mặt để thanh toán. Tổng số tiền giao dịch ước tính trên 100 tỷ đồng.

Thủ đoạn này giúp các đối tượng che giấu hoạt động phạm tội, lợi dụng môi trường internet để mở rộng mạng lưới cá cược, thu lợi bất chính với số tiền giao dịch đặc biệt lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo, hoạt động cá độ bóng đá và cờ bạc trực tuyến đang có xu hướng chuyển mạnh sang không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Người dân không truy cập, đăng ký tài khoản trên các website cá cược trái phép; không chia sẻ, quảng bá các đường link đánh bạc và cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.