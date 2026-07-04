Công an Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 900 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Văn Hào (SN 1992) và Phạm Xuân Thủy (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên, là những đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn này.

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master mang tên "JQK52", sau đó chia tách thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng, con bạc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Ninh Bình và nhiều địa phương khác trên cả nước tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này lên tới hơn 900 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ tính riêng từ thời điểm diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 (từ ngày 12/6/2026 đến nay), số tiền giao dịch cá độ bóng đá đã lên tới khoảng 350 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.