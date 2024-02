Bắt cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Huỳnh Văn Quyết nguyên là Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Năm 2023, lợi dụng danh nghĩa khi còn là cán bộ, công chức, Quyết đã đưa ra nhiều thông tin giả như bán đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Đối tượng Huỳnh Văn Quyết.

Ngoài ra, Quyết nhận sổ đỏ của người khác để chuyến đổi mục đích sử dụng nhưng lại đi cầm cố thế chấp để vay tiền. Với thủ đoạn này, Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người rồi đi khỏi địa phương.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào tận TP Hồ Chí Minh bắt đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho những ai bị Huỳnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ với Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để trình báo, giải quyết.