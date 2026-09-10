Công an An Giang khởi tố đối tượng xâm hại bé gái

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 1/2026, Cổ Văn Nghiệp đến nhà một người bạn tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang để chơi. Tại đây, Nghiệp quen biết và phát sinh tình cảm trai gái với em N.T.H.T, SN 2013, cư trú: xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.

Đối tượng Cổ Văn Nghiệp tại cơ quan Công an

Trong khoảng thời gian từ ngày 2/6 đến ngày 20/6, mặc dù biết em T. còn nhỏ tuổi, nhưng Nghiệp đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại em T. tại nhà của bạn mình khi mỗi lần đến chơi. Sau đó, Nghiệp và em T. cắt đứt liên lạc với nhau.

Ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” xảy ra tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang có liên quan đến em T.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện và xác định Cổ Văn Nghiệp đã có hành vi xâm hại em T. Ngày 7/8/2026, Cổ Văn Nghiệp đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.